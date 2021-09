Vlad Jurchiș este un tânăr sătmărean care și-a descoperit pasiunea pentru domeniul viticol la o vârstă fragedă. Anii au trecut şi dintr-un hobby al tatălui său, de la 12 ari de vie a ajuns la o suprafaţă de 5 hectare cultivată cu viţă-de-vie nobilă, o adevărată afacere de familie. Fiind o afacere de familie, de mici copii, atât Vlad, cât şi fratele său, Bogdan, alături de părinţi, au muncit la vie şi apoi mai târziu şi la producţia vinului.

Cum ți-ai descoperit pasiunea pentru vinuri?

Pasiunea pentru vinuri am descoperit-o la o vârstă fragedă, văzând cât de apreciat este vinul nostru, precum și feedback-ul clienților noștri, te face să prinzi drag de această meserie și să pui și mai mult suflet în ceea ce faci.

De când a început călătoria ta în lumea vinurilor?

Calatoria mea în lumea vinurilor a început încă de mic copil, fiind implicat în toate activitățile, începând de la săpatul în vie și până la momentul în care vinul nostru ajunge pe masa clientului.

Ce te-a determinat să îți deschizi propria afacere și ce te motivează?

În urmă cu peste 30 de ani, în anul 1987, tatăl meu Vasile Jurchiş, având meseria de inginer silvic, a fost repartizat în comuna Beltiug, comună şvăbească recunoscută ca importantă zonă viticolă. Conform tradiţiei, aici fiecare familie deţinea o plantaţie de vie şi o cramă tradiţională unde erau păstrate vinurile produse din viile de pe dealurile din apropiere. Anii au trecut şi dintr-un hobby al tatălui meu, de la 12 ari de vie am ajuns la o suprafaţă de 5 hectare cultivată cu viţă-de-vie nobilă, o adevărată afacere de familie. Fiind o afacere de familie, de mici copii atât eu, cât şi fratele meu Bogdan, alături de părinţii noştri, am muncit la vie şi apoi mai târziu şi la producţia vinului.

Motivația cea mai mare este satisfacția clienților care ne ne trec pragul și revin cu plăcere și a doua oară, precum și dorința de a evolua de la an la an.

În ce constă procesul de producere a vinului?

Producția de vin sau vinificația este arta de a transforma un suc de struguri dulce într-un lichid aromatic, alcoolic.

Procesul de producere al vinului este unul foarte complex, acesta începe efectiv din vie, de la strugurii atenți culeși și până la etapa în care mustul ajunge în tancurile de inox, unde fermentația este supravegheată, iar în acest moment începe magia vinului, sucul de struguri, cu puțin ajutor din partea drojdiei, va deveni alcoolic, însă nu doar atât, aromele atașate zahărului din sucul de struguri sunt consumate de drojdie, însă când vor fi eliberate, vinul își va dezvălui potențialul aromatic.

Cum a fost începutul drumului pentru tine?

Începutul a fost unul promițător, am prins dragoste de arta vinului si cultura viței de vie înca de la o vârstă fragedă, fiind implicat activ alături de familie în procesul de vinificație.

Cât de matură este piața în România?

Din punctul meu de vedere, se poate observa o imbunătățire în piața vinului, precum și o apreciere mai ridicata a calității vinului nobil, lumea începe să cunoască și să aprecieze vinul de calitate.

Ce caracteristici are un vin bun?

Un vin bun se caracterizează în primul rând prin faptul că acesta este natural și nu se intervine cu substanțe chimice, prin buchetul și aroma care se remarca la primul gust, prin culoare și transparența. Gustul acestuia trebuie să fie precum o ploaie de arome în cerul gurii, să te facă să îți dorești să guști și al doilea pahar.

Care sunt tendințele principale pe piața vinurilor?

Principalele tendințe pe piața vinurilor sunt vinurile albe fresh, care se consumă în special în sezonul cald, precum și vinurile roșii maturate în butoaie de baric.

Care este partea ta preferată din această meserie?

Partea preferată a fiecărui viticultor este culesul strugurilor, moment în care realizăm și bilanțul unui an viticol, din care putem oberva cât de calitativ va fi vinul în acel an, precum și cantitatea rezultată.

Cu ce crezi că se diferențiază vinurile tale de alte vinuri locale?

Vinul nostru se diferențiază față de alte vinuri locale prin calitatea lui și prin faptul că este natural, așa cum l-a lăsat mama natură, iar ținând cont că punem suflet în ceea ce facem, acest lucru se observă de către clienții noștri, care revin și a doua oară în crama noastră.

Care sunt elementele esențiale pentru un necunoscător pe care ar trebui să le urmărească pentru o experiență plăcută?

În primul rând să fie bun la gust, să nu aibă arome străine sau un grad ridicat de chimicale și, desigur, să aibă un aspect plăcut.

Care sunt provocările domeniului și cum te-a afectat pandemia pe plan profesional?

În acest domeniu provocările se găsesc la tot pasul, începând de la recoltare si până la valorificarea efectivă, încercând ca de la an la an să îmbunătățim calitatea vinului nostru pentru a satisface cerintele cunoscătorilor de vinuri nobile.

Pandemia ne-a afectat destul de tare, la fel ca si pe ceilalți producători de vin, neavând loc evenimente, nu am putut să valorificăm aceeași cantitate de vin, comparativ cu anul 2019. Din fericire, avem cercul nostru de clienți care ne-au trecut pragul la fel ca și înainte.

Care este vinul pe care îl bei cu cea mai mare plăcere și de ce?

Precum spun clienții noștri, toate vinurile noastre sunt bune, depinde doar de gustul fiecăruia. Personal, vinul care m-a cucerit este Riesling de Rhin, aromele tipice ale acestuia pot varia de la citrice, la măr verde și piersici, la caise și chiar mango, plus celebra notă de petrol care e un must have în vinurile Riesling. Toate acestea la un loc transformă degustarea într-o experiență cu adevărat spectaculoasă.

Amintind de aroma salcâmului înflorit, fân proaspăt cosit, un vin bărbătesc, un vin cu aciditate ridicată, plin de vioiciune, poartă note de piper alb pe final. Se pretează la maturare îndelungată.

Gustul amintește de cel al merelor verzi, lăsând în final o ușoară amăreală plăcută. Datorită acidității crescute se recomandă la preparatele de pește gras, carne de pasăre și fructe de mare.

Asocieri culinare: bucătărie asiatică și mexicană, mâncăruri picante și condimentate, snacksuri sărate, fripturi de porc, rață sau gâscă.

Ce ne poți povesti despre această industrie?

Este o industrie competitivă, complexă și foarte variată. Competiția existentă este foarte constructivă și ne determină să ne dezvoltăm anual, cât de mult posibil, să investim în tehnologie pentru a putea ține pasul cu concurența existentă.

Ce ai schimba în piața vinurilor din țară?

Ne-am dori ca lumea să pună mai mult preț pe calitate și să o aprecieze, să fie mai cunoscută arta vinului nobil, ca lumea să poată deosebi un vin premium de unul de proastă calitate.

Ne poți spune o curiozitate despre vinuri pe care consideri că lumea nu o știe?

În timp ce organizam o degustare de vinuri, am observat că lumea nu știe cum se obține vinul rose, aceștia crezând că se amestecă vinul alb cu cel roșu. Sunt câțiva producători care pun în aplicare această practică, dar corect este că procesul de vinificație al vinului rose este unul special, folosind struguri roșii, prin macerația peliculară strugurii sunt zdrobiți, iar pielițele sunt adăugate pentru a intra în contact cu mustul răcit, pentru ceva timp, în general între două și douăzeci de ore. Asta pentru a obține culoarea dorită. Cu cât mustul va rămâne mai mult timp în contact cu pielițele strugurilor cu atât va deveni mai intensă culoarea.

Ce planuri de viitor ai?

Planul nostru de viitor este să ne dezvoltăm din punct de vedere tehnologic și să putem înnobila calitatea vinului, astfel încât acesta să fie recunoscut pe plan național și internațional ca un vin premium de înaltă calitate. Sunt sigur că vom putea realiza acest obiectiv prin muncă și cu ajutorul lui Dumnezeu.

Karina Brodi