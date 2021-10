PSD Satu Mare. Mircea Govor : “Am găsit înțelepciunea să coagulăm o echipă sănătoasă, dornică de performanţă la alegerile din 2024”

- Advertisement -

Dacă e luni seara, e Mircea Govor la Actualitatea sătmăreană. Managerul Nord Vest TV a venit acum însă și în noua calitate, aceea de președinte al filialei județene a PSD Satu Mare. Mircea Govor a vorbit despre ședința de vineri de la PSD, despre echipa de conducere aleasă și despre perspectivele și obiectivele social-democraților sătmăreni.

PSD-ul să redevină o forță la nivel județean

“Până la urmă, vineri am avut ședință de birou politic la PSD Satu Mare. A venit Radu Moldovan, fostul președinte interimar al filialei județene și actualul vicepreședinte zonal al PSD. Am făcut ședință, ne-am ales, ne-am strâns mâna și am plecat. Mai precis, am hotărât noi cei care suntem de 20 de ani în PSD Satu Mare că singura soluție e ca noi să strângem rândurile, să fim uniți, să facem echipă pentru bunul mers al organizației și să readucem PSD-ul acolo unde îi e locul la nivel județean. Un partid puternic și care să conteze în luarea deciziilor importante”, a spus luni seara Mircea Govor. Acesta a ținut să-i mulțumească lui Radu Moldovan, cel care a organizat ședința de vineri și care a condus ca interimar filiala sătmăreană în ultimele luni.

“Vreau să-i mulțumesc lui Radu Moldovan, un politician de rasă, cu multă experienţă. Acesta a recunoscut că și-a dorit să rezolve cât mai repede posibil situația filialei de la Satu Mare. Acest lucru l-a realizat cu multă măiestrie şi pricepere, în aşa fel încât toată lumea a fost mulţumită”, a precizat Mircea Govor.

O echipă puternică

“Am făcut o echipă foarte bună cu politicieni și mai experimentați, și mai tineri, cu Gabi Leș și Ionuț Oneț, prim-vicepreședinți, cu Aurelia Fedorca, primarul orașului Negrești-Oaș, secretar executiv. Vicepreședinții au rămas cei din Biroul Politic, primarii, consilierii județeni, cei de la PES, de la organizația de femei, inclusiv deputatul Radu Cristescu. Ca noutate e revenirea lui Ciprian Ardelean ca purtător de cuvânt. Am găsit înțelepciunea să coagulăm o echipă sănătoasă, dornică de performanţă la alegerile din 2024”, a punctat Mircea Govor, care a explicat și de ce s-a ales varianta unei ședințe restrânse de alegeri.

“Nu ne-am permis ca cei din PNL să adunăm sute de persoane, e pandemie și e o situație în care nu ne puteam permite să greșim. Am făcut aceste alegeri scurte cu acest Birou politic județean în care în unanimitate de voturi a fost aleasă această echipă…”, a amintit noul președinte al PSD Satu Mare.

Voi fi un sprijin pentru primarii noștri

“Din 2016 nu mai suntem reprezentați în conducerea Consiliului Județean și a Primăriei Satu Mare. Obiectivul nostru e să redevenim acea forţă politică din trecut, adică cu funcţii de conducere la Consiliul Judeţean și municipiu. Primarii noștri să simtă că au pe cineva puternic alături de ei care să-i sprijine”, a promis Mircea Govor.

”Nu ne mai permitem să ne batem între noi și să ne certăm non stop, adversarii noştri sunt în afara partidului, adică celelalte partide politice”, a mai amintit președintele PSD Satu Mare.

”Am început un nou drum cu colegii mei. Eu am revenit în fruntea PSD fără ambiția de a avea pretenţii la funcții. Le-am și spus colegilor mei că nu mă interesează altceva decât bunul mers şi consolidarea partidului. Eu vin să revigorez şi să întăresc partidul și cei care vor munci și vor merita să fie promovaţi şi la alegerile care urmează să fie pe locuri eligibile”.

“Miercuri mă vaccinez la Doru Coica!”

Președintele PSD Satu Mare, Mircea Govor, a anunțat la finalul emisiunii că s-a decis în cele din urmă să se vaccineze anti-covid19.

”Pandemia a scăpat de sub control. Am luat și eu decizia să mă vaccinez și am vorbit cu dr. Dorel Coica să merg miercuri pentru doza de Johnson&Johnson. O fac și pentru a mă proteja pe mine și familia mea, dar și pentru că nu vreau să am probleme în a mă întâlni cu colegii mei de la nivel central sau local!” a spus Mircea Govor.

Înregistrarea emisiunii de luni seara poate fi urmărită pe pagina de facebook a Nord Vest TV.

Cristian Stan