Prezent în emisiunea Actualitatea sătmăreană de la Nord Vest TV, marţi seară, de la ora 20:00, Radu Roca a participat la o dezbatere interesantă la emisiunea moderată de Florin Mureşan în care au avut ca subiecte: sănătatea, politică, sport.

Extrem de mândru de fiica lui, Ioana

Fiica domnului Radu Roca a urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului, Ioana este în clasa a VIII-a la Liceul German și a crescut treaptă cu treaptă făcând sport, este practicantă de karate la un nivel de performanță, ținând cont de rezultatele obținute.

În 2019 a obținut la Campionatul European din Danemarca titlul de campioană mondială la individual și campioană mondială la echipă fete, la vârsta de 12 ani. Anul acesta, Campionatul Mondial s-a desfășurat în România, la Cluj-Napoca. Ioana a obținut la individual titlul de vicecampioană mondială și de campioană mondială cu echipa de fete, la categoria 13-14 ani.

„Ne-a fost greu, atât ei, cât și nouă tuturor care o susținem deoarece, de la 13 ani, categoria de prezentare este altfel în sensul că, dacă până la 13 ani, fiecare sportiv se prezintă cu cască și cu pieptar, ca și protecție, de la 13 ani are numai proteză dentară și bustieră. Nu mi-am dorit să facă acest sport deoarece este un sport chiar dur și o văd cât este de epuizată și cum se pregătește pentru fiecare meci. Pot să spun că are o viață sportivă spartană! La nivel european, mondial, a participat la numeroase competiții, până la 14 ani a văzut mai multe țări decât mine. Un rol foarte important în treaba aceasta îl are alimentația, ea are o alimentație care constă în mese pregătite acasă, iar la ora 21.00 ea deja se culcă”, mărturisește Radu Roca.

Fericit că a fost în slujba municipiului 4 ani ca viceprimar

În 2012, Radu Roca și-a suspendat activitatea de la Direcția Sanitară Veterinară și a făcut politică opt ani de zile, patru ani ca viceprimar, iar mai apoi la Agenţia Naţională de Mediu, iar după acei opt ani a revenit la profesia care îi este dragă, la Direcția Sanitară Veterinară.

Ceea ce a făcut ca viceprimar i-a plăcut pentru că a reușit să facă ceva pentru oameni, dar revenind la Direcția Sanitară Veterinară, știm cu toții că există două mari categorii în care medicii sunt implicați, și anume în sănătatea animalelor și în siguranța alimentelor, aceste două lucruri dacă sunt realizate, sub orice formă, asigură sănătatea și bunăstarea populației.

De la alegeri, Radu Roca a fost doar un privitor al politicii

„Cu această echipă, cu această conducere, cu Mircea Govor președinte, eu eram parlamentar, categoric, mă bucur că într-adevăr până la urmă s-au limpezit apele, este echipă. Pot să spun că Mircea Govor este un om politic și un președinte consacrat. Eu îmi aduc aminte când eram viceprimar al municipiului Satu Mare, Mircea Govor era vicepreședinte la Consiliul Județean, era președinte de organizație, a fost omul care a creat, a fost omul care a adunat, a fost omul care a adus. Drept dovadă, pe vremea celor două mandate ale dânsului, din punct de vedere politic, Organizația Județeană PSD Satu Mare a avut cei mai mulți primari, viceprimari, președinți de consiliu județean, primar de municipiu, viceprimar de municipiu. În al doilea rând, a fost cea mai mare dezvoltare economică a județului Satu Mare prin acele programe naționale de dezvoltare locale create, PNDL 1 și PNDL 2. Locuitorii județului Satu Mare așteaptă de la PSD, așteaptă mult de la oamenii politici din PSD, așteaptă să fie identificați ca partid și să lupte pentru ei, să ia poziție atunci când cei din conducerea oraşului şi judeţului greșesc și nu fac lucruri bune și aduc și vor aduce lucruri pentru dezvoltarea municipiului, pentru că dacă dezvolți municipiul și populația are o bunăstare mai ridicată”, spune Radu Roca.

Karina Brodi