„Durează 20 de ani pentru a-ți construi o reputație și cinci minute pentru a o distruge” spune magnatul american Warren Buffet, care a construit un imperiu ce valorează aproape 90 de miliarde de dolari.

Succesul în afaceri depinde în mare măsură de imaginea publică pe care companiile și-au creat-o, iar o imagine bună conferă încredere. Încrederea este fundamentală în afaceri, iar consolidarea și menținerea ei necesită transparență, reguli clare și o gestionare eficientă a riscurilor.

Atunci când o companie începe să se confrunte cu probleme de imagine, partenerii și clienții își pierd automat încrederea. Acționând însă legal și cu responsabilitate față de parteneri, clienți și/sau angajați, o companie își susține imaginea pozitivă și încrederea partenerilor.

Conceptul „respect în afaceri” nu se referă numai la respectarea legislației în vigoare, a reglementărilor interne ale companiei și la acțiunile responsabile, ci și la transparența și integritatea partenerilor și clienților.

Companiile trebuie să facă din prevenţie o prioritate şi să găsească instrumentele potrivite care să le protejeze de situaţiile care le-ar putea afecta imaginea, precum evaziunea fiscală, abuzurile, spălarea de bani, parteneriatele cu firme anchetate, implicate în scandaluri, fraude cu bani publici, etc. Doar așa pot minimiza riscurile care pot afecta nu doar poziția juridică și financiară a companiei, ci și imaginea sa publică. Potrivit specialiștilor în domeniu, este obligatoriu ca orice companie să dețină un instrument de cunoaștere a partenerilor/clienților, să-i încadreze în categorii de risc și să monitorizeze tot parcursul relațiilor cu aceștia.

În procesul „respect în afaceri” există o serie de informații critice care trebuie cunoscute despre actualii și/sau viitorii parteneri:

1. Validarea persoanei care reprezintă sau acționează în numele clientului dacă aceasta este autorizată/împuternicită în acest sens.

2. Identificarea operațiunilor suspecte ale clienților.

3. Statusul juridic al companiei respective.

4. Implicarea în contracte cu bani publici.

5. Conexiunile cu firme în insolvență sau faliment.

6. Verificări periodice pentru a identifica orice modificări realizate de clienți, care ar putea afecta în vreun fel poziția financiară/juridică a companiei.

De asemenea sunt necesare informații despre:

· conexiunile dintre respectivii asociați și administratori cu alte companii;

· contracte cu statul;

· conexiuni cu firme in insolventa sau falimentare;

· situații financiare din 2008 (după criză) și până în prezent (venituri, cheltuieli, datorii);

· creanțe, profit/pierderi, evoluția numărului de angajați), statutul TVA, datorii către bugetul de stat;

· dosarele aflate pe rolul instanțelor de judecată;

· mențiunile din BPI (dacă este cazul);

· ipotecile realizate pentru obținerea de credite (AERGM);

· toate deciziile acționarilor de-a lungul timpului (MO);

· analize sectoriale de risc, de profitabilitate, de îndatorare.

Exemplu: Dacă vă gândiți că achizitionați fără nici o ezitare mere, dintr-o piață luxoasă din centrul orașului imboldul este aproape decisiv. În schimb aveți rețineri serioase dacă e vorba să cumpărați tot mere de pe o tarabă de la periferie. Este evident că nu calitatea lor vă influențează decizia (de altfel, nici nu ați avea cum să știți, pe loc, cât de bune sau de sănătoase sunt unele sau altele), ci faptul că respectivele mere arată superb și vă sunt oferite dintr-o piață aspectuosă (curată, bine aprovizionată) unde vânzătorii și supraveghetorii poartă uniforme drăguțe și știu să zâmbească.

Preferați desigur această atmosfera în locul celei oferite de un spațiu înghesuit, cu vitrine eventual nespălate și cu marfuri prăfuite, unde mai și simțiți nevoia să vă păziți buzunarele. Nu prea mai contează cât sunt de sănătoase merele respective. Știți că nici un vierme nu s-ar apropia de merele superluxoase? Oare de ce?

Orice produs oferit de pe raft se află într-o strânsă legătură cu imaginea pe care o are în ochii clienților. Și totul se transpune asupra imaginii firmei producătoare. Nimeni nu va cumpăra de la o firmă care nu îi inspira încredere, oricât de atractivă ar fi oferta acesteia.

Construirea rapidă a imaginii unei firme puternice și serioase, stabile financiar și demnă de încredere implică însă niște cheltuieli sănătoase. Nu este la îndemâna oricui să-și ridice un sediu impunător sau să plătească bani grei pentru realizarea si difuzarea repetată la televiziuni naționale de mare audiență, a unor clipuri publicitare superprofesioniste.

O bună imagine a firmei se poate obține și pe plan local prin alte mijloace, care sunt la îndemâna oricărui întreprinzător, și nu sunt deloc costisitoare. După ce ați identificat corect publicul țintă vă puteți orienta către un ziar local (de preferință cu print și on-line) sau televiziune locală, cu audiență maximă.

Gruița Ienășoiu