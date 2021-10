NORD VEST TV. Despre Ziua Armatei și criza politică, cu Mircea Govor și Gabriel Leș la Actualitatea sătmăreană

- Advertisement -

Ediție specială am avut luni seara la Actualitatea sătmăreană. În studioul Nord Vest TV s-au aflat președintele PSD Satu Mare, Mircea Govor, și prim-vicepreședintele PSD Satu Mare, Gabriel Leș. Cei doi au vorbit despre sărbătoarea avută pe 25 Octombrie, ZIUA ARMATEI, despre criza politică, cea pandemică și economică.

RESPECT pentru Armata Română

Fostul ministru al Apărării, Gabriel Leș, a vorbit despre însemnătatea zilei de 25 Octombrie:

”Ziua Armatei României… mi-a rămas în suflet munca depusă la Ministerul Apărării, oamenii de acolo și tot ce înseamnă Armata României. Atât Armata, cât și Biserica au rămas instituțiile în care românii au cea mai mare încredere și așa trebuie să rămână. Consider că e de datoria noastră să apărăm aceste instituții, căci vedem în ultima vreme atacurile neo-marxiştilor și nu numai, tocmai la adresa Bisericii și a Armatei. Biserica și Armata sunt stâlpii societății românești și trebuie să le dăm cinstea cuvenită”, a spus fostul ministru al Apărării, Gabriel Leș, care a amintit și câteva din realizările sale ca ministru al Apărării.

”Mi-am dorit ca om politic, și 2017 a fost primul an în care am dat ca guvern PSD 2% din PIB pentru Armată – și am fost criticați atunci chiar și de actualul președinte – și am respectat acest lucru. În cei trei ani, am făcut ca ministru împreună cu guvernul PSD mai multe chiar decât alții în ultimii 20 de ani, la nivel de dotare, de înzestrare, de respectare a tratatelor. Mi-am dorit foarte mult să nu duc armata în zona politică, să nu o politizez…”, a spus Gabriel Leș.

Despre premierul- general Ciucă

”Aș prefera să nu vorbesc despre numirea domnului Ciucă. Mai ales că aș putea fi subiectiv, știți și acel scandal iscat pe vremea când eram eu ministru cu schimbarea domnului Ciucă din funcția de șef al statului major”, a amintit Gabriel Leș, care a fost completat de Mircea Govor: ”Când amesteci politica cu haina militară nu e ceva curat. Suntem în 2021 și în lumea civilizată nu se mai folosesc cadrele militare pentru a conduce guverne. Probabil că e situația asta pandemică și de criză, și președintele Iohannis a gândit că e mai bine cu Ciucă la șefia guvernului”, a spus Mircea Govor, care nu a ocolit nici subiectul legat de pandemia de covid.

”Suntem oaia neagră a Europei. O repet, eu cred că vorbim de un genocid. Nu s-au pregătit pentru valul patru, nu au aprovizionat spitalele, farmaciile. E o bătaie de joc la adresa poporului român, dar uman stai să te gândești că e o situație limită”, a mai spus Mircea Govor.

Iohannis, vinovat!

”Despre domnul Ciucă nu-mi permit să comentez multe pentru că am fost colegi, dar despre președintele Iohannis dați-mi voie să spun că e principalul vinovat al situației în care se află țara. Și a pus cu forța guvernul lui, l-a forțat pe Cîțu, a gestionat prost criza covid, criza economică”, e de părere Gabriel Leș.

Despre centură…

”Să fie clar pentru toată lumea, Centura Sătmarului a fost pornită de guvernul PSD și e meritul PSD. Am văzut că s-au înghesuit mulți să taie panglica. Mă opresc azi în a spune mai multe căci e zi de sărbătoare a Armatei Române, dar promit ca lunea viitoare să vin cu lămuriri. Dar poate când va fi terminată toată lucrarea la centură să fie din nou PSD-ul la guvernare și să tăiem noi, eu și cu Gabi, panglica”, a comentat situația legată de lucrările de la Centura Sătmarului, președintele PSD Satu Mare, Mircea Govor. Acesta a reamintit că, din păcate pentru sătmăreni, actuala guvernare liberală nu a pornit niciun proiect de la zero în județul Satu Mare.

Înregistrarea emisiunii Actualitatea sătmăreană de luni seara poate fi urmărită pe pagina de facebook a Nord Vest TV.