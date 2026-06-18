Expoziție personală George Dan

Miercuri, 17 iunie 2026, la sediul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare, a avut loc vernisajul expoziției personale a artistului George Dan, eveniment organizat cu sprijinul Consiliului Județean Satu Mare.
Expoziția a adus în fața publicului o voce plastică distinctă, construită cu răbdare și consecvență de-a lungul anilor. Lucrările prezentate au invitat privitorii la dialog — între culoare și tăcere, între forma vizibilă și emoția pe care aceasta o poartă.
Universul artistic al lui George Dan se definește printr-o sensibilitate cromatică aparte, prin expresivitate și printr-o raportare atentă la realitate, filtrată prin propria sa viziune plastică. Fiecare lucrare a devenit, astfel, un spațiu de reflecție și o invitație de a privi lumea cu alți ochi.
În deschiderea vernisajului au luat cuvântul Robert Laszlo, managerul C.J.C.P.C.T. Satu Mare, Felician Pop, președintele UZPR – Filiala Satu Mare, și Gabriel Pustai, referent în cadrul C.J.C.P.C.T. Satu Mare. De asemenea, poetul Gheorghe Coromoș a transmis gânduri și aprecieri dedicate artistului și momentului cultural.
Prin acest eveniment, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare își reafirmă angajamentul față de susținerea creației artistice locale și față de construirea unui dialog viu între artiști și comunitate