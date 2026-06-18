Expoziție personală George Dan

Miercuri, 17 iunie 2026, la sediul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare, a avut loc vernisajul expoziției personale a artistului George Dan, eveniment organizat cu sprijinul Consiliului Județean Satu Mare.

Expoziția a adus în fața publicului o voce plastică distinctă, construită cu răbdare și consecvență de-a lungul anilor. Lucrările prezentate au invitat privitorii la dialog — între culoare și tăcere, între forma vizibilă și emoția pe care aceasta o poartă.

Universul artistic al lui George Dan se definește printr-o sensibilitate cromatică aparte, prin expresivitate și printr-o raportare atentă la realitate, filtrată prin propria sa viziune plastică. Fiecare lucrare a devenit, astfel, un spațiu de reflecție și o invitație de a privi lumea cu alți ochi.

În deschiderea vernisajului au luat cuvântul Robert Laszlo, managerul C.J.C.P.C.T. Satu Mare, Felician Pop, președintele UZPR – Filiala Satu Mare, și Gabriel Pustai, referent în cadrul C.J.C.P.C.T. Satu Mare. De asemenea, poetul Gheorghe Coromoș a transmis gânduri și aprecieri dedicate artistului și momentului cultural.