Doi pompieri din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Satu Mare au reprezentat cu succes județul la cea de-a IV-a ediție a competiției „Scări pe Toaca”, una dintre cele mai solicitante întreceri dedicate pompierilor militari din România.

Evenimentul s-a desfășurat în perioada 15–17 iunie, în spectaculosul Masiv Ceahlău, și a reunit participanți din întreaga țară, puși la încercare prin probe care testează rezistența fizică, anduranța și capacitatea de efort în condiții montane dificile.

Locul II pentru Gabriel Kompasz

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Satu Mare a fost reprezentat de plutonierul adjutant șef Moș Olimpiu și plutonierul adjutant Gabriel Kompasz, ambii demonstrând o pregătire fizică remarcabilă și multă determinare.

Cea mai notabilă performanță a fost obținută de Gabriel Kompasz, care a reușit să ocupe locul II la categoria de vârstă peste 41 de ani, confirmând încă o dată nivelul ridicat al pregătirii sale sportive și profesionale.

În topul celor mai buni din România

Pe lângă clasarea pe podium la categoria sa, pompierul sătmărean a avut o evoluție impresionantă și în clasamentul general al competiției.

Dintr-un total de 177 de participanți, Gabriel Kompasz a terminat pe locul 6 la nivel național, o performanță care îl plasează printre cei mai bine pregătiți pompieri participanți la această ediție.

Mândrie pentru ISU Satu Mare

Rezultatul obținut în Masivul Ceahlău reflectă nu doar condiția fizică excelentă a concurenților, ci și seriozitatea și disciplina care caracterizează activitatea pompierilor militari.

Astfel de competiții demonstrează că pregătirea salvatorilor nu se limitează la intervențiile zilnice, ci presupune un proces continuu de antrenament și perfecționare.

Performanța lui Gabriel Kompasz și participarea lui Moș Olimpiu reprezintă un nou motiv de mândrie pentru ISU Satu Mare și o dovadă că pompierii sătmăreni se numără printre cei mai bine pregătiți din țară.