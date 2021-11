Energie Electrica Romania – Sucursala Satu Mare anunta lucrari de intarire a retelelor

- Advertisement -

Distributie Energie Electrica Romania – Sucursala Satu Mare,

cu sediul in str. Mircea cel Batran, nr. 10, jud. Satu Mare, titular al proiectului: Lucrari de intarire a retelelor in amonte de punctul de racordare – Lucrari pentru imbunatatire niveluri de tensiune zona PTA 4612 Apateu, propus a fi amplasat in loc. Apateu, jud. Satu Mare, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Satu Mare in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul mentionat.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Satu Mare, str.Mircea cel Batran nr.8/B in zilele de luni-joi intre orele 8.00-16.30 si vineri intre orele 8-14 precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmsm.anpm.ro

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Satu Mare.