În data de 4 iunie 2026, Școala Gimnazială „Iuliu Coroianu” Craidorolț a organizat o serie de activități dedicate Zilei Copilului, oferind elevilor o zi specială, plină de jocuri, voie bună și momente recreative.





Evenimentul s-a bucurat de sprijinul generos al sponsorilor, al autorităților locale și al întregii comunități școlare, contribuind la crearea unui cadru festiv și prietenos pentru copii. Prezența domnului primar a reprezentat un semn de apreciere față de activitatea educațională desfășurată în școală și de susținere a proiectelor dedicate celor mici.





Cadrele didactice și personalul școlii s-au implicat activ în organizarea și desfășurarea activităților, demonstrând încă o dată profesionalism, responsabilitate și devotament față de educația și dezvoltarea armonioasă.





Astfel de activități consolidează relația dintre școală și comunitate și oferă copiilor oportunitatea de a se bucura de experiențe educative și recreative într-un mediu sigur și stimulativ.



