Ziua Copilului, sărbătorită prin bucurie și implicare la Școala Gimnazială „Iuliu Coroianu” Craidorolț

Locale 10.06.2026 18:49
Ziua Copilului, sărbătorită prin bucurie și implicare la Școala Gimnazială „Iuliu Coroianu” Craidorolț
Ziua Copilului, sărbătorită prin bucurie și implicare la Școala Gimnazială „Iuliu Coroianu” Craidorolț
Ziua Copilului, sărbătorită prin bucurie și implicare la Școala Gimnazială „Iuliu Coroianu” Craidorolț
Ziua Copilului, sărbătorită prin bucurie și implicare la Școala Gimnazială „Iuliu Coroianu” Craidorolț
Ziua Copilului, sărbătorită prin bucurie și implicare la Școala Gimnazială „Iuliu Coroianu” Craidorolț

4 imagini in galerie

În data de 4 iunie 2026, Școala Gimnazială „Iuliu Coroianu” Craidorolț a organizat o serie de activități dedicate Zilei Copilului, oferind elevilor o zi specială, plină de jocuri, voie bună și momente recreative.

Evenimentul s-a bucurat de sprijinul generos al sponsorilor, al autorităților locale și al întregii comunități școlare, contribuind la crearea unui cadru festiv și prietenos pentru copii. Prezența domnului primar a reprezentat un semn de apreciere față de activitatea educațională desfășurată în școală și de susținere a proiectelor dedicate celor mici.

Cadrele didactice și personalul școlii s-au implicat activ în organizarea și desfășurarea activităților, demonstrând încă o dată profesionalism, responsabilitate și devotament față de educația și dezvoltarea armonioasă.

Astfel de activități consolidează relația dintre școală și comunitate și oferă copiilor oportunitatea de a se bucura de experiențe educative și recreative într-un mediu sigur și stimulativ.

Distribuie:
Primește ziarul gratuit pe email!

Abonează-te și citești ziarul Gazeta Nord-Vest zilnic, gratuit.

Abonează-te

Articole Similare

Ultimele Articole

Cele mai citite
Din aceeași categorie
Ultimele știri
WA Banner
Senera Minerals
Cetina - Senera
Chiosc
Proiect Invest
Complex Philadelphia
NV Business Center
tech
Banner Aprilie
Karcher
Download GIF
Muzeul SM
House of Charles
Daniels
Alibaba Food
BUD
KHS Design
Dersidan
NV Business
Jooble
locuri de munca olanda