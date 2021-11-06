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    IMPORTANT! Lista cu ȘCOLILE a căror elevi încep școala la CLASE sau în ONLINE

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    Începând cu data de 8 noiembrie 2021, la nivelul județului Satu Mare, situația privind aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 este următoarea:

    ⦁ 110 unități de de învățământ (de stat, particulare, conexe): reluarea cursurilor cu prezența fizică (un procent de minimum 60% din personal este vaccinat).

    ⦁ 26 de unități de învățământ (de stat, particulare, conexe): reluarea cursurilor se face în regim online (un procent mai mic de 60% din personal este vaccinat).

    Reluarea cursurilor cu prezența fizică se realizează pentru toate unitățile de învățământ preuniversitar în cadrul cărora un procent de minimum 60% din personal este vaccinat.
    Reluarea cursurilor se face în regim online pentru toate unitățile de învățământ preuniversitar în cadrul cărora un procent mai mic de 60% din personal este vaccinat.

    Consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar emit decizia privind modalitatea de reluare a cursurilor, în conformitate cu alin. (1) și (2), cu informarea Inspectoratului Școlar Județean.

    Trecerea de la scenariul online la scenariul cu prezență fizică se face prin decizia consiliilor de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar, cu informarea Inspectoratului Școlar Județean Satu Mare, în situația atingerii procentului de 60% menționat la alin. (1).

    Scenariul de funcţionare al unităţii/instituţiei de învăţământ pe parcursul anului şcolar/universitar se va actualiza săptămânal, cu referinţă la fiecare zi de vineri.

    Lista completă cu unitățile din Satu Mare:

    Județ Denumirea unității cu personalitate juridică Procent personal vaccinat
    2 SATU MARE GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT “DRAGA MEA” SATU MARE 57%
    3 SATU MARE GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT “DUMBRAVA MINUNATA” SATU MARE 77.50%
    4 SATU MARE GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT “GULIVER” SATU MARE 68%
    5 SATU MARE GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT “VOINICELUL” SATU MARE 50
    6 SATU MARE GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT “14 MAI” SATU MARE 62,06
    7 SATU MARE GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 5 SATU MARE 73
    8 SATU MARE GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 6 SATU MARE 62,16%
    9 SATU MARE GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 7 SATU MARE 68,57%
    10 SATU MARE GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 9 SATU MARE 80%
    11 SATU MARE GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 11 SATU MARE 43,9 %
    12 SATU MARE GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 13 SATU MARE 50%
    13 SATU MARE GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 33 SATU MARE 71%
    14 SATU MARE ŞCOALA GIMNAZIALĂ “GRIGORE MOISIL” SATU MARE 73,21%
    15 SATU MARE ŞCOALA GIMNAZIALĂ “CONSTANTIN BRÂNCOVEANU” SATU MARE 62,96%
    16 SATU MARE ŞCOALA GIMNAZIALĂ “BALCESCU-PETOFI” SATU MARE 67%
    17 SATU MARE ŞCOALA GIMNAZIALĂ “MIRCEA ELIADE” SATU MARE 60,81%
    18 SATU MARE ŞCOALA GIMNAZIALĂ “OCTAVIAN GOGA” SATU MARE 66,66%
    19 SATU MARE ŞCOALA GIMNAZIALĂ “ION CREANGA” SATU MARE 70%
    20 SATU MARE ŞCOALA GIMNAZIALĂ “AVRAM IANCU” SATU MARE 65.30%
    21 SATU MARE ŞCOALA GIMNAZIALĂ “LUCIAN BLAGA” SATU MARE 71,42%
    22 SATU MARE ŞCOALA GIMNAZIALĂ “RAKOCZI FERENC” SATU MARE 66,6%
    23 SATU MARE ŞCOALA GIMNAZIALĂ “DR.VASILE LUCACIU” SATU MARE 77,55%
    24 SATU MARE CENTRUL ŞCOLAR PENTRU EDUCAŢIE INCLUZIVĂ SATU MARE 67,25%
    25 SATU MARE COLEGIUL NAŢIONAL “MIHAI EMINESCU” SATU MARE 86,76%
    26 SATU MARE COLEGIUL NAŢIONAL “IOAN SLAVICI” SATU MARE 74%
    27 SATU MARE COLEGIUL NAŢIONAL “DOAMNA STANCA” SATU MARE 80,77%
    28 SATU MARE COLEGIUL NAŢIONAL “KOLCSEY FERENC” SATU MARE 88,04%
    29 SATU MARE LICEUL TEORETIC GERMAN “JOHANN ETTINGER” SATU MARE 70.00%
    30 SATU MARE LICEUL CU PROGRAM SPORTIV SATU MARE 65,75%
    31 SATU MARE LICEUL DE ARTE “AUREL POPP” SATU MARE 65,87%
    32 SATU MARE LICEUL REFORMAT SATU MARE 64.00%
    33 SATU MARE LICEUL TEOLOGIC ORTODOX “NICOLAE STEINHARDT” SATU MARE 67,35%
    34 SATU MARE LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC “HAM JANOS” SATU MARE 79%
    35 SATU MARE LICEUL TEHNOLOGIC “CONSTANTIN BRÂNCUŞI” SATU MARE 80%
    36 SATU MARE LICEUL TEHNOLOGIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ “GEORGE EMIL PALADE” SATU MARE 72.91%
    37 SATU MARE LICEUL TEHNOLOGIC “UNIO-TRAIAN VUIA” SATU MARE 76%
    38 SATU MARE LICEUL TEHNOLOGIC “ION I. C. BRATIANU” SATU MARE 87%
    39 SATU MARE COLEGIUL ECONOMIC “GHEORGHE DRAGOŞ” SATU MARE 65,62%
    40 SATU MARE LICEUL TEHNOLOGIC “ELISA ZAMFIRESCU” SATU MARE 88,52%
    41 SATU MARE SCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ SATU MARE 86%
    42 SATU MARE GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 1 CAREI 57,57%
    43 SATU MARE GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 3 CAREI 65.00%
    44 SATU MARE ŞCOALA GIMNAZIALĂ “VASILE LUCACIU” CAREI 77%
    45 SATU MARE ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 CAREI 75%
    46 SATU MARE LICEUL TEORETIC CAREI 67%
    47 SATU MARE LICEUL ROMANO-CATOLIC “JOSEPHUS CALASANTIUS” CAREI 90%
    48 SATU MARE LICEUL TEHNOLOGIC “SIMION BARNUŢIU” CAREI 78%
    49 SATU MARE LICEUL TEHNOLOGIC “IULIU MANIU” CAREI 74%
    50 SATU MARE GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 1 NEGREŞTI OAŞ 65.38%
    51 SATU MARE GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 7 NEGREŞTI OAŞ 67,8%
    52 SATU MARE ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 NEGREŞTI OAŞ 65,21%
    53 SATU MARE ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 NEGREŞTI OAŞ 75.00%
    54 SATU MARE LICEUL TEORETIC NEGREŞTI OAŞ 50%
    55 SATU MARE LICEUL TEHNOLOGIC “IONIŢA G. ANDRON” NEGREŞTI OAŞ 68,52%
    56 SATU MARE GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 1 TĂŞNAD 96,43%
    57 SATU MARE ŞCOALA GIMNAZIALĂ TĂŞNAD 82%
    58 SATU MARE LICEUL TEHNOLOGIC TĂŞNAD 78 %
    59 SATU MARE GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ARDUD 58%
    60 SATU MARE LICEUL TEHNOLOGIC ARDUD 46,87%
    61 SATU MARE ŞCOALA GIMNAZIALĂ “PETOFI SANDOR” LIVADA 69,35%
    62 SATU MARE LICEUL TEHNOLOGIC “GEORGE BARIŢIU” LIVADA 90%
    63 SATU MARE ŞCOALA GIMNAZIALĂ ACÂS 60.97
    64 SATU MARE ŞCOALA GIMNAZIALĂ “CSURY BALINT” AGRIŞ 53,8%
    65 SATU MARE ŞCOALA GIMNAZIALĂ ANDRID 66,66%
    66 SATU MARE ŞCOALA GIMNAZIALĂ “VASILE LUCACIU” APA 89%
    67 SATU MARE ŞCOALA GIMNAZIALĂ BĂTARCI 25,93%
    68 SATU MARE ŞCOALA GIMNAZIALĂ “VIOREL SĂLĂGEAN” BELTIUG 60,87%
    69 SATU MARE ŞCOALA GIMNAZIALĂ BERVENI 60,71
    70 SATU MARE ŞCOALA GIMNAZIALĂ “VASILE LUCACIU” LUCĂCENI 61,1%
    71 SATU MARE ŞCOALA GIMNAZIALĂ “AUREL HAIDUC” TRIP 70%
    72 SATU MARE ŞCOALA GIMNAZIALĂ BÂRSĂU DE SUS 78,26%
    73 SATU MARE ŞCOALA GIMNAZIALĂ “PETRI MOR” BOGDAND 66,66%
    74 SATU MARE ŞCOALA GIMNAZIALĂ BOTIZ 73,91%
    75 SATU MARE ŞCOALA GIMNAZIALĂ CĂLINEŞTI-OAŞ 75.00%
    76 SATU MARE ŞCOALA GIMNAZIALĂ CĂMĂRZANA 66,66%
    77 SATU MARE ŞCOALA GIMNAZIALĂ “DR JOSEPH SZOLOMAYER “ CĂMIN 58,33
    78 SATU MARE ŞCOALA GIMNAZIALĂ “FENYI ISTVAN” CĂPLENI 67%
    79 SATU MARE ŞCOALA GIMNAZIALĂ CĂUAŞ 63%
    80 SATU MARE ŞCOALA GIMNAZIALĂ CEHAL 42,85
    81 SATU MARE ŞCOALA GIMNAZIALĂ CERTEZE 55%
    82 SATU MARE ŞCOALA GIMNAZIALĂ “IULIU COROIANU” CRAIDOROLŢ 42.00%
    83 SATU MARE ŞCOALA GIMNAZIALĂ POIANA CODRULUI 65,38%
    84 SATU MARE ŞCOALA GIMNAZIALĂ CULCIU MARE 32.00%
    85 SATU MARE ŞCOALA GIMNAZIALĂ “BEM JOZSEF” CĂRĂŞEU 61,11
    86 SATU MARE ŞCOALA GIMNAZIALĂ CIUMEŞTI 58,82%
    87 SATU MARE ŞCOALA GIMNAZIALĂ DOBA 67.64
    88 SATU MARE ŞCOALA GIMNAZIALĂ DOROLŢ 79,59%
    89 SATU MARE ŞCOALA GIMNAZIALĂ FOIENI 68%
    90 SATU MARE ŞCOALA GIMNAZIALĂ GHERŢA MICĂ 42,85%
    91 SATU MARE ŞCOALA GIMNAZIALĂ HALMEU 64%
    92 SATU MARE ŞCOALA GIMNAZIALĂ “WESSELENYI” HODOD 77 %
    93 SATU MARE ŞCOALA GIMNAZIALĂ HOMORODUL DE MIJLOC 60%
    94 SATU MARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ “PETOFI SANDOR” LAZURI 62,71%
    95 SATU MARE ŞCOALA PROFESIONALĂ “GEORGE COŞBUC” MEDIEŞU AURIT 62,02%
    96 SATU MARE ŞCOALA GIMNAZIALĂ “GELLERT SANDOR” MICULA 77,55%
    97 SATU MARE ŞCOALA GIMNAZIALĂ “MIHAI VITEAZUL” MOFTINU MIC 62,22
    98 SATU MARE GRĂDINIŢA CU PROGRAM SĂPTĂMÂNAL “FLOARE DE LOTUS” ODOREU 41,7%
    99 SATU MARE ŞCOALA GIMNAZIALĂ ODOREU 70,37%
    100 SATU MARE ŞCOALA GIMNAZIALĂ ORAŞU NOU 73,33%
    101 SATU MARE ŞCOALA GIMNAZIALĂ RACŞA 61.53%
    102 SATU MARE ŞCOALA GIMNAZIALĂ PĂULEŞTI 50%
    103 SATU MARE ŞCOALA PRIMARĂ “DR STEFAN VONHAZ” PETREŞTI 72%
    104 SATU MARE ŞCOALA GIMNAZIALĂ PIR 73,07%
    105 SATU MARE ŞCOALA GIMNAZIALĂ PIŞCOLT 48,88%
    106 SATU MARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ “GHEORGHE MARINA” POMI 76%
    107 SATU MARE ŞCOALA GIMNAZIALĂ PORUMBEŞTI 73,53%
    108 SATU MARE ŞCOALA GIMNAZIALĂ “GHEORGHE BULGĂR” SANISLAU 64%
    109 SATU MARE ŞCOALA GIMNAZIALĂ SANTĂU 67,74%
    110 SATU MARE ŞCOALA GIMNAZIALĂ SĂCĂŞENI 80 %
    111 SATU MARE ŞCOALA GIMNAZIALĂ SĂUCA 66,66 %
    112 SATU MARE ŞCOALA GIMNAZIALĂ SOCOND 27,5%
    113 SATU MARE LICEUL TEHNOLOGIC “PETRU CUPCEA “SUPURUL DE JOS 54%
    114 SATU MARE ŞCOALA GIMNAZIALĂ “GYORFI ENDRE” DOBRA 25%
    115 SATU MARE LICEUL TEHNOLOGIC TARNA MARE 55,55%
    116 SATU MARE ŞCOALA GIMNAZIALĂ TEREBEŞTI 60,87%
    117 SATU MARE ŞCOALA GIMNAZIALĂ TIREAM 79,31%
    118 SATU MARE ŞCOALA GIMNAZIALĂ TÎRSOLŢ 78%
    119 SATU MARE LICEUL TEHNOLOGIC “ANGHEL SALIGNY” TURŢ 62,82%
    120 SATU MARE ŞCOALA GIMNAZIALĂ TURULUNG 68,57%
    121 SATU MARE ŞCOALA GIMNAZIALĂ DRĂGUŞENI 70%
    122 SATU MARE ŞCOALA GIMNAZIALĂ “TEMPFLI JOZSEF” URZICENI 60%
    123 SATU MARE ŞCOALA GIMNAZIALĂ VALEA VINULUI 72%
    124 SATU MARE ŞCOALA GIMNAZIALĂ VAMA 57,89%
    125 SATU MARE ŞCOALA GIMNAZIALĂ VETIŞ 63,9%
    126 SATU MARE ŞCOALA GIMNAZIALĂ OAR 44,44 %
    127 SATU MARE ŞCOALA GIMNAZIALĂ VIILE SATU MARE 73,91%
    128 SATU MARE LICEUL TEORETIC “GEORGE POP DE BĂSEŞTI” SATU MARE 78%
    129 SATU MARE ŞCOALA POSTLICEALĂ “VASILE GOLDIŞ” SATU MARE 94,75%
    130 SATU MARE ŞCOALA POSTLICEALĂ “HENRI COANDĂ” SATU MARE 66,66%
    131 SATU MARE GRĂDINIŢA ADVENTISTĂ CU PROGRAM PRELUNGIT “ALBINUŢA” HALMEU 60 %
    132 SATU MARE GRĂDINIŢA “MAGIC KIDS” SATU MARE 83,33%
    133 SATU MARE PALATUL COPIILOR SATU MARE 70,58%
    134 SATU MARE CLUBUL COPIILOR CAREI 63%
    135 SATU MARE CENTRU JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI ASISTENŢA EDUCAŢIONALĂ SATU MARE 68.00%
    136 SATU MARE CASA CORPULUI DIDACTIC “DARIU POP” SATU MARE 100%
    137 SATU MARE CENTRUL JUDEŢEAN DE EXCELENŢĂ SATU MARE 91,53%


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