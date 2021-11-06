IMPORTANT! Lista cu ȘCOLILE a căror elevi încep școala la CLASE sau în ONLINE

Începând cu data de 8 noiembrie 2021, la nivelul județului Satu Mare, situația privind aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 este următoarea:
⦁ 110 unități de de învățământ (de stat, particulare, conexe): reluarea cursurilor cu prezența fizică (un procent de minimum 60% din personal este vaccinat).
⦁ 26 de unități de învățământ (de stat, particulare, conexe): reluarea cursurilor se face în regim online (un procent mai mic de 60% din personal este vaccinat).
Reluarea cursurilor cu prezența fizică se realizează pentru toate unitățile de învățământ preuniversitar în cadrul cărora un procent de minimum 60% din personal este vaccinat.
Reluarea cursurilor se face în regim online pentru toate unitățile de învățământ preuniversitar în cadrul cărora un procent mai mic de 60% din personal este vaccinat.
Consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar emit decizia privind modalitatea de reluare a cursurilor, în conformitate cu alin. (1) și (2), cu informarea Inspectoratului Școlar Județean.
Trecerea de la scenariul online la scenariul cu prezență fizică se face prin decizia consiliilor de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar, cu informarea Inspectoratului Școlar Județean Satu Mare, în situația atingerii procentului de 60% menționat la alin. (1).
Scenariul de funcţionare al unităţii/instituţiei de învăţământ pe parcursul anului şcolar/universitar se va actualiza săptămânal, cu referinţă la fiecare zi de vineri.
Lista completă cu unitățile din Satu Mare:
|Județ
|Denumirea unității cu personalitate juridică
|Procent personal vaccinat
|2
|SATU MARE
|GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT “DRAGA MEA” SATU MARE
|57%
|3
|SATU MARE
|GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT “DUMBRAVA MINUNATA” SATU MARE
|77.50%
|4
|SATU MARE
|GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT “GULIVER” SATU MARE
|68%
|5
|SATU MARE
|GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT “VOINICELUL” SATU MARE
|50
|6
|SATU MARE
|GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT “14 MAI” SATU MARE
|62,06
|7
|SATU MARE
|GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 5 SATU MARE
|73
|8
|SATU MARE
|GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 6 SATU MARE
|62,16%
|9
|SATU MARE
|GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 7 SATU MARE
|68,57%
|10
|SATU MARE
|GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 9 SATU MARE
|80%
|11
|SATU MARE
|GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 11 SATU MARE
|43,9 %
|12
|SATU MARE
|GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 13 SATU MARE
|50%
|13
|SATU MARE
|GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 33 SATU MARE
|71%
|14
|SATU MARE
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ “GRIGORE MOISIL” SATU MARE
|73,21%
|15
|SATU MARE
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ “CONSTANTIN BRÂNCOVEANU” SATU MARE
|62,96%
|16
|SATU MARE
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ “BALCESCU-PETOFI” SATU MARE
|67%
|17
|SATU MARE
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ “MIRCEA ELIADE” SATU MARE
|60,81%
|18
|SATU MARE
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ “OCTAVIAN GOGA” SATU MARE
|66,66%
|19
|SATU MARE
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ “ION CREANGA” SATU MARE
|70%
|20
|SATU MARE
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ “AVRAM IANCU” SATU MARE
|65.30%
|21
|SATU MARE
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ “LUCIAN BLAGA” SATU MARE
|71,42%
|22
|SATU MARE
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ “RAKOCZI FERENC” SATU MARE
|66,6%
|23
|SATU MARE
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ “DR.VASILE LUCACIU” SATU MARE
|77,55%
|24
|SATU MARE
|CENTRUL ŞCOLAR PENTRU EDUCAŢIE INCLUZIVĂ SATU MARE
|67,25%
|25
|SATU MARE
|COLEGIUL NAŢIONAL “MIHAI EMINESCU” SATU MARE
|86,76%
|26
|SATU MARE
|COLEGIUL NAŢIONAL “IOAN SLAVICI” SATU MARE
|74%
|27
|SATU MARE
|COLEGIUL NAŢIONAL “DOAMNA STANCA” SATU MARE
|80,77%
|28
|SATU MARE
|COLEGIUL NAŢIONAL “KOLCSEY FERENC” SATU MARE
|88,04%
|29
|SATU MARE
|LICEUL TEORETIC GERMAN “JOHANN ETTINGER” SATU MARE
|70.00%
|30
|SATU MARE
|LICEUL CU PROGRAM SPORTIV SATU MARE
|65,75%
|31
|SATU MARE
|LICEUL DE ARTE “AUREL POPP” SATU MARE
|65,87%
|32
|SATU MARE
|LICEUL REFORMAT SATU MARE
|64.00%
|33
|SATU MARE
|LICEUL TEOLOGIC ORTODOX “NICOLAE STEINHARDT” SATU MARE
|67,35%
|34
|SATU MARE
|LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC “HAM JANOS” SATU MARE
|79%
|35
|SATU MARE
|LICEUL TEHNOLOGIC “CONSTANTIN BRÂNCUŞI” SATU MARE
|80%
|36
|SATU MARE
|LICEUL TEHNOLOGIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ “GEORGE EMIL PALADE” SATU MARE
|72.91%
|37
|SATU MARE
|LICEUL TEHNOLOGIC “UNIO-TRAIAN VUIA” SATU MARE
|76%
|38
|SATU MARE
|LICEUL TEHNOLOGIC “ION I. C. BRATIANU” SATU MARE
|87%
|39
|SATU MARE
|COLEGIUL ECONOMIC “GHEORGHE DRAGOŞ” SATU MARE
|65,62%
|40
|SATU MARE
|LICEUL TEHNOLOGIC “ELISA ZAMFIRESCU” SATU MARE
|88,52%
|41
|SATU MARE
|SCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ SATU MARE
|86%
|42
|SATU MARE
|GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 1 CAREI
|57,57%
|43
|SATU MARE
|GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 3 CAREI
|65.00%
|44
|SATU MARE
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ “VASILE LUCACIU” CAREI
|77%
|45
|SATU MARE
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 CAREI
|75%
|46
|SATU MARE
|LICEUL TEORETIC CAREI
|67%
|47
|SATU MARE
|LICEUL ROMANO-CATOLIC “JOSEPHUS CALASANTIUS” CAREI
|90%
|48
|SATU MARE
|LICEUL TEHNOLOGIC “SIMION BARNUŢIU” CAREI
|78%
|49
|SATU MARE
|LICEUL TEHNOLOGIC “IULIU MANIU” CAREI
|74%
|50
|SATU MARE
|GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 1 NEGREŞTI OAŞ
|65.38%
|51
|SATU MARE
|GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 7 NEGREŞTI OAŞ
|67,8%
|52
|SATU MARE
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 NEGREŞTI OAŞ
|65,21%
|53
|SATU MARE
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 NEGREŞTI OAŞ
|75.00%
|54
|SATU MARE
|LICEUL TEORETIC NEGREŞTI OAŞ
|50%
|55
|SATU MARE
|LICEUL TEHNOLOGIC “IONIŢA G. ANDRON” NEGREŞTI OAŞ
|68,52%
|56
|SATU MARE
|GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 1 TĂŞNAD
|96,43%
|57
|SATU MARE
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ TĂŞNAD
|82%
|58
|SATU MARE
|LICEUL TEHNOLOGIC TĂŞNAD
|78 %
|59
|SATU MARE
|GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ARDUD
|58%
|60
|SATU MARE
|LICEUL TEHNOLOGIC ARDUD
|46,87%
|61
|SATU MARE
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ “PETOFI SANDOR” LIVADA
|69,35%
|62
|SATU MARE
|LICEUL TEHNOLOGIC “GEORGE BARIŢIU” LIVADA
|90%
|63
|SATU MARE
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ ACÂS
|60.97
|64
|SATU MARE
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ “CSURY BALINT” AGRIŞ
|53,8%
|65
|SATU MARE
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ ANDRID
|66,66%
|66
|SATU MARE
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ “VASILE LUCACIU” APA
|89%
|67
|SATU MARE
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ BĂTARCI
|25,93%
|68
|SATU MARE
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ “VIOREL SĂLĂGEAN” BELTIUG
|60,87%
|69
|SATU MARE
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ BERVENI
|60,71
|70
|SATU MARE
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ “VASILE LUCACIU” LUCĂCENI
|61,1%
|71
|SATU MARE
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ “AUREL HAIDUC” TRIP
|70%
|72
|SATU MARE
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ BÂRSĂU DE SUS
|78,26%
|73
|SATU MARE
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ “PETRI MOR” BOGDAND
|66,66%
|74
|SATU MARE
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ BOTIZ
|73,91%
|75
|SATU MARE
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ CĂLINEŞTI-OAŞ
|75.00%
|76
|SATU MARE
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ CĂMĂRZANA
|66,66%
|77
|SATU MARE
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ “DR JOSEPH SZOLOMAYER “ CĂMIN
|58,33
|78
|SATU MARE
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ “FENYI ISTVAN” CĂPLENI
|67%
|79
|SATU MARE
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ CĂUAŞ
|63%
|80
|SATU MARE
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ CEHAL
|42,85
|81
|SATU MARE
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ CERTEZE
|55%
|82
|SATU MARE
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ “IULIU COROIANU” CRAIDOROLŢ
|42.00%
|83
|SATU MARE
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ POIANA CODRULUI
|65,38%
|84
|SATU MARE
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ CULCIU MARE
|32.00%
|85
|SATU MARE
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ “BEM JOZSEF” CĂRĂŞEU
|61,11
|86
|SATU MARE
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ CIUMEŞTI
|58,82%
|87
|SATU MARE
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ DOBA
|67.64
|88
|SATU MARE
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ DOROLŢ
|79,59%
|89
|SATU MARE
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ FOIENI
|68%
|90
|SATU MARE
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ GHERŢA MICĂ
|42,85%
|91
|SATU MARE
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ HALMEU
|64%
|92
|SATU MARE
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ “WESSELENYI” HODOD
|77 %
|93
|SATU MARE
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ HOMORODUL DE MIJLOC
|60%
|94
|SATU MARE
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ “PETOFI SANDOR” LAZURI
|62,71%
|95
|SATU MARE
|ŞCOALA PROFESIONALĂ “GEORGE COŞBUC” MEDIEŞU AURIT
|62,02%
|96
|SATU MARE
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ “GELLERT SANDOR” MICULA
|77,55%
|97
|SATU MARE
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ “MIHAI VITEAZUL” MOFTINU MIC
|62,22
|98
|SATU MARE
|GRĂDINIŢA CU PROGRAM SĂPTĂMÂNAL “FLOARE DE LOTUS” ODOREU
|41,7%
|99
|SATU MARE
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ ODOREU
|70,37%
|100
|SATU MARE
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ ORAŞU NOU
|73,33%
|101
|SATU MARE
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ RACŞA
|61.53%
|102
|SATU MARE
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ PĂULEŞTI
|50%
|103
|SATU MARE
|ŞCOALA PRIMARĂ “DR STEFAN VONHAZ” PETREŞTI
|72%
|104
|SATU MARE
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ PIR
|73,07%
|105
|SATU MARE
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ PIŞCOLT
|48,88%
|106
|SATU MARE
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ “GHEORGHE MARINA” POMI
|76%
|107
|SATU MARE
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ PORUMBEŞTI
|73,53%
|108
|SATU MARE
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ “GHEORGHE BULGĂR” SANISLAU
|64%
|109
|SATU MARE
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ SANTĂU
|67,74%
|110
|SATU MARE
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ SĂCĂŞENI
|80 %
|111
|SATU MARE
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ SĂUCA
|66,66 %
|112
|SATU MARE
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ SOCOND
|27,5%
|113
|SATU MARE
|LICEUL TEHNOLOGIC “PETRU CUPCEA “SUPURUL DE JOS
|54%
|114
|SATU MARE
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ “GYORFI ENDRE” DOBRA
|25%
|115
|SATU MARE
|LICEUL TEHNOLOGIC TARNA MARE
|55,55%
|116
|SATU MARE
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ TEREBEŞTI
|60,87%
|117
|SATU MARE
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ TIREAM
|79,31%
|118
|SATU MARE
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ TÎRSOLŢ
|78%
|119
|SATU MARE
|LICEUL TEHNOLOGIC “ANGHEL SALIGNY” TURŢ
|62,82%
|120
|SATU MARE
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ TURULUNG
|68,57%
|121
|SATU MARE
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ DRĂGUŞENI
|70%
|122
|SATU MARE
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ “TEMPFLI JOZSEF” URZICENI
|60%
|123
|SATU MARE
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ VALEA VINULUI
|72%
|124
|SATU MARE
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ VAMA
|57,89%
|125
|SATU MARE
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ VETIŞ
|63,9%
|126
|SATU MARE
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ OAR
|44,44 %
|127
|SATU MARE
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ VIILE SATU MARE
|73,91%
|128
|SATU MARE
|LICEUL TEORETIC “GEORGE POP DE BĂSEŞTI” SATU MARE
|78%
|129
|SATU MARE
|ŞCOALA POSTLICEALĂ “VASILE GOLDIŞ” SATU MARE
|94,75%
|130
|SATU MARE
|ŞCOALA POSTLICEALĂ “HENRI COANDĂ” SATU MARE
|66,66%
|131
|SATU MARE
|GRĂDINIŢA ADVENTISTĂ CU PROGRAM PRELUNGIT “ALBINUŢA” HALMEU
|60 %
|132
|SATU MARE
|GRĂDINIŢA “MAGIC KIDS” SATU MARE
|83,33%
|133
|SATU MARE
|PALATUL COPIILOR SATU MARE
|70,58%
|134
|SATU MARE
|CLUBUL COPIILOR CAREI
|63%
|135
|SATU MARE
|CENTRU JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI ASISTENŢA EDUCAŢIONALĂ SATU MARE
|68.00%
|136
|SATU MARE
|CASA CORPULUI DIDACTIC “DARIU POP” SATU MARE
|100%
|137
|SATU MARE
|CENTRUL JUDEŢEAN DE EXCELENŢĂ SATU MARE
|91,53%