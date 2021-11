NORD VEST TV. Mircea Govor : “Dacă PSD intră la guvernare lucrurile intră în normalitate, inclusiv la Satu Mare!”

- Advertisement -

Ediție specială miercuri seara la Actualitatea sătmăreană. Președintele PSD Satu Mare, Mircea Govor a vorbit despre negocierile pentru formarea unei noi majorități , despre posibilitatea de a avea un guvern PSD – PNL – UDMR și despre măsurile ce trebuie luate imediat pentru a scoate țara din criza sanitară și economică.

Cîțu are mari probleme…

”Luni n-am putut să fiu prezent în emisiune deoarece am fost la București la ședința de Consiliu Național al PSD. Acolo s-a decis că nu votăm niciun guvern minoritar. Iar domnul Ciucă și-a depus mandatul. E un joc în care văd că PNL se tot flexibilizează, iar Cîțu se zbate, dar după părerea mea se zbate degeaba să rămână premier. E luptă mare în PNL iar lucrurile nu sunt simple pentru ei. Am văzut că și grupul minorităților nu-i mai susține iar dacă le mai pleacă din grupul liberal atunci gruparea Cîțu are mari probleme…” a explicat Mircea Govor la începutul emisiunii. Acesta a amintit că din punctul lui de vedere singura soluție pentru a scoate țara din criză e intrarea PSD la guvernare.

”Singura soluție pentru un guvern cu susținere largă e unul PSD-PNL-UDMR. Sunt sigur că PSD va merge cu o propunere de premier, acum să vedem ce se va întâmpla. Să știți că PSD are o conducere foarte bună, care colaborează și se consultă cu liderii din teritoriu, iar deciziile se iau în forurile statutare ale partidului” a mai spus Mircea Govor.

Decizile în partid le vom lua împreună cu colegii și la Satu Mare

“Acesta e modelul pe care și eu vreau să îl implementez la PSD Satu Mare, să luăm deciziile împreună, să ne sfătuim și așa cred ca e cel mai corect. Nu ai bătăi de cap ca președinte de partid dacă te consulți cu colegii. Dacă partidul e unit și totul funcționează normal, totul e bine. PSD la ora actuală este câștigător oricum s-ar termina negocierile. Din punctul meu în cel mai dificil moment e președintele Iohannis care a eșuat cu ”guvernul meu” iar acum și AUR a demarat procesul de suspendare iar dacă se ajunge în parlament atunci nu mai are nicio șansă. Șansa lui e o alianță a PNL cu PSD care să-i asigure și lui majoritatea liniștitoare. Trist e că s-a pierdut timp, țara e în criză de două luni și românii o duc tot mai prost. Au murit peste 15.000 de oameni, e o bătaie de joc, e foarte grav ce se întâmplă. Noi am tot explicat și cu criza sanitară a medicamentelor, sper să avem ministru PSD la sănătate și vrem să venim cu soluții clare pentru a scoate țara din criză. Sper că românii vor înțelege și vor aprecia efortul PSD. Până la urmă greșeala a fost la vot, dar asta e acum trebuie salvată țara…”

Prefect PSD la Satu Mare?

”Să fiu corect înțeles, nu am o problemă cu UDMR, eu am o relație corectă cu toată lumea, dar nu e normal ca PSD să nu aibă nici o funcție de conducere la nivel local și județean. Dacă venim în alianță la guvernare atunci PSD va cere postul de prefect. Și vreau normalitate la nivel județean. Nu mă voi opri prin a revendica și alte funcții de conducere.

Dacă nu se realizează alianța PSD-PNL atunci sigur în primăvara ajungem la anticipate. Dacă ajungem la anticipate PNL nu face mai mult de 7-8%…dar dacă PSD va ajunge acum la guvernare vom intra în normalitate atât la nivel național cât și în Satu Mare, veți vedea. De altfel noi am tot spus aici la Nord Vest TV că PSD nu e bătaia de joc a nimănui…Și uite că roata s-a învârtit și încă foarte repede. Am avut o discuție și cu președintele Consiliului județean, Pataki Csaba și mi-a dat asigurări că e ultima dată când primarii PSD sunt nedreptațiți la împărțirea fondurilor” a mai punctat Mircea Govor care a reamintit că așa cum a promis de-alungul vremii în emisiunile de la Nord Vest TV, el și ministrul Gabriel Leș vor tăia panglica de inaugurare a centurii. Așa cum e firesc deoarece e o investiție pornită de guvernarea PSD.

Înregistrarea emisiunii Actualitatea sătmăreană de miercuri de la Nord Vest TV poate fi urmăriră pe pagina de facebook de la Nord VEST TV și Gazeta de Nord Vest.