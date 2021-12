CONCURS. Trofeul MIM 2021, înmânat unei eleve de la Școala de Arte Satu Mare

- Advertisement -

Concursul internațional de muzică pop-rock “Muzica Inimii Mele” – MIM 2021 s-a bucurat de cea de a XIV-a ediție, de această dată în format online, în data de 10 decembrie 2021, având faza finală la Satu Mare.

În cadrul festivalului au fost înregistrate peste 60 de fișe de înscrieri ale concurenților, reprezentând 10 școli de arte ale țării noastre, precum și din Ungaria.

În urma fazei de preselecție, au fost selectați 36 de concurenți la cele trei categorii de vârstă, respectiv 10-12 ani, 13-15 ani și 16-18 ani, cu participare din Alba Iulia, Baia Mare, Botoșani, Brăila, Oradea, Reșița, Satu Mare, Sighetu Marmației, Târgu Jiu și Târgu Mureș, precum și din Teglas – Ungaria.

„Mi-ar plăcea să schimbăm puțin structura organizatorică”

„Festivalul Internațional de muzică pop-rock ,,Muzica inimii mele”, aflat la cea de-a XIV-a ediție, a fost din mai multe puncte de vedere o reușită. Pentru noi, acest lucru a însemnat o premieră, având în vedere că nu am mai organizat concursuri în acest format. Datorită numărului mare de cursanți înscriși la acest festival și nivelului de pregătire foarte bun al acestora, ediția aceasta a fost una reușită. Dacă și anul viitor vor fi restricții, mi-ar plăcea să schimbam puțin structura organizatorică în varianta live cu transmisie în direct, pentru că e destul de greu de jurizat în acest mod asemenea concursuri. Cu toate impedimentele, atmosfera în cadrul vizionării a fost una destinsă și serioasă. Îi felicit pe toți participanții și le urez succes în continuare!”, declară Mircea Deac, managerul Școlii de Arte din Satu Mare.

Tamara Nemeti de la Școala de Arte Satu Mare a câștigat Trofeul MIM 2021, ea fiind cea care „a adunat cele mai multe stele” în urma jurizării finale, așa cum a anunțat președintele juriului, profesorul Lucian Iluț, basistul trupei Compact. Merituoasa câștigătoare a Trofeului este eleva domnului profesor de canto Călin Keresztes.

„În primul rând vă mulțumesc foarte mult că am șansa să vorbesc despre concursul acesta! Am participat deja la foarte multe concursuri, dar când am participat la primul meu concurs online era foarte ciudat fiindcă eram obișnuită să cânt pe scenă în fața oamenilor, și așa nu se simte în online spiritul competiției. Faptul că am câștigat m-a făcut să am încredere în mine. Deoarece eu vreau să transmit oamenilor ce simt! Și cred că am reușit! Îi mulțumesc mult familiei mele și profesorului meu de canto că sunt mereu alături de mine!”, mărturisește Tamara Nemeti, câștigătoarea Trofeului MIM 2021.

„Sperăm ca la ediția a XV-a să fim din nou prezenți cu toții pe scenă”

În urma jurizării finale, locurile I la cele trei categorii de vârstă au fost atribuite către următorii concurenți:

Categoria 10-12 ani, Narcisa Negrea din Sighetu Marmației și Cezara Zete din Baia Mare;

Categoria 13-15 ani, Briana Magdaș din Oradea și Taisa Silaghi din Satu Mare;

Categoria 16-18 ani, Cristiana Viorel din Alba Iulia și Denisa Pantea din Oradea.

„Mulțumim și adresăm felicitări tuturor participanților, concurenți, profesori coordonatori și conducerilor școlilor de arte și sperăm ca la ediția a XV-a să fim din nou prezenți cu toții pe scenă. Sărbători de iarnă frumoase și An Nou Fericit 2022, cu sănătate, bucurii și împliniri tuturor!”, a scris Școala de Arte pe pagina lor de Facebook.

Karina Brodi