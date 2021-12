Nord Vest TV. Mircea Govor: “Mă bucur pentru județul Satu Mare și pentru echilibrul politic din județ!”

- Advertisement -

Ediție specială luni seara a emisiunii Actualitatea sătmăreană. La Nord Vest TV, președintele PSD Satu Mare Mircea Govor a vorbit în exclusivitate despre negocierile legate de împărțirea funcțiilor de prefecți în coaliție. Și despre faptul că PSD Satu Mare va da prefectul începând din această lună. Acesta a vorbit și despre inaugurarea de miercuri (n.r. azi) a Autostrăzii Codrului, despre noul pod peste Someș de la Seini-Pomi.

Un om calculat…

“Eu sunt un om foarte calculat și nu mă grăbesc niciodată. Am stat șase ani și de ce n-aș mai fi așteptat acum câteva zile această decizie. Am învățat în viață că lucrurile trebuie lăsate să decurgă normal. Totul e bine când se termină cu bine. Important e să fim sănătoși și să privim doar înainte așa cu capul sus să reușim să demonstrăm că suntem oameni, oameni cu minte multă. Normal că lumea a comentat și a încercat să facă ironii, oamenii trebuie lăsați să-și spună păsurile. Măcar după Revoluție atât am câștigat, libertatea de exprimare. Nu m-au deranjat comentariile apărute, mă deranjează prostia și oamenii proști…” a spus la începutul emisiunii Mircea Govor cel care a aflat cu câteva minute înaintea intrării în studio rezultatul negocierilor.

”Chiar când să pornesc de acasă mi-a sunat telefonul și m-a anunțat că avem prefect PSD la Satu Mare. Pot să spun că eu am fost încrezător. Eu am apreciat declarația actualului prefect. El a spus un lucru înțelept că fiecare partid, fiecare om are dreptul să spere la ceva. În societatea asta avem acest drept. Dacă suntem adversari politici asta nu înseamnă că suntem în război. Fiecare are interesul partidului său. Vineri așa era că în județul în care un partid are președintele Consiliului județean atunci va lua și prefectura. Doar că între timp s-a mai negociat că așa-i politic, arta negocierii și iată că datorită unui om deosebit căruia n-am cuvinte cum să-i mulțumesc, la Satu Mare lucrurile s-au schimbat și avem prefect PSD. Mă bucur pentru județul Satu Mare, pentru echilibru politic din județul Satu Mare” a mai spus Mircea Govor.

Echilibru politic în județ

“Noi cei din teritoriu trebuie să acceptăm și să înțelegem că într-o coaliție la negocieri nu poți împăca pe toată lumea. Asta am înțeles și de aceea nu am comentat vineri. Eu am fost convins că șefii mei s-au bătut de la început să obțină funcția de prefect la Satu Mare. Dar eu eram pregătit și pentru varianta cu subprefect. Am și avut o discuție foarte corectă, de bună credință cu actualul prefect Alfatter Tamas, e o relație veche între noi de respect. Lipsa de echilibru politic poate să ducă la tensiuni, la derapaje și trebuie să găsești soluții pașnice. Soluții care nu generează tensiuni, scandal sau conflicte și atunci oamenii trebuie să aibe răbdare!” a punctat liderul PSD Satu Mare.

“PSD va asigura un echilibru politic în județ. De șase ani PSD-ul n-a mai contat la nivel județ iar acum e un pas important. Iar acum într-o coaliție atât de mare e un lucru excepțional că am obținut prefectura. Fapte nu vorbe, atât mai spun”, a mai amintit Govor care a vorbit și despre viitor.

“Ce va urma… deja se simte o îmbunătățire a lucrurilor după intrarea PSD la guvernare. Oamenii au siguranța că lucrurile intră pe un făgaș normal. Se mișcă lucrurile la Sănătate cu ministrul Rafila, ați văzut cum a explicat la Muncă ministrul Budăi chestiunile legate de pensii, salarii, alocații, e o siguranță pe care oamenii o simt. Și veți vedea că încet oamenii vor simți o îmbunătățire a vieții lor începând din această iarnă. Vom avea grijă și de prețurile la gaz, curent și carburanți. Așa cum cu voucherele de vacanță și cei din Horeca au speranța că nu vor mai suferi anul viitor!” a mai spus președintele PSD Satu Mare.

Mircea Govor a mai amintit că în aceste zile se vor face numiri și de șefi de agenții, secretari de stat iar Satu Mare va avea reprezentanți chiar din rândul organizației PSD. Acesta a ținut să precizeze că primarii PSD din județ vor avea siguranța că nu vor mai rămâne pe dinafară la împărțirea fondurilor guvernamentale.

“Până acum n-am fost în normalitate în județ atâta timp cât banii s-au împărțit cum s-au împărțit la primăriile din județ. Iar de acum vă asigur că toți primarii vor primii bani în mod corect indiferent de culoarea politică!” a încheiat Mircea Govor.

Legat de proiectul său de suflet, Autostrada Codrului, Mircea Govor a spus că miercuri dimineață va fi recepționată lucrarea.” Îi invit pe toți sătmărenii să meargă să vadă această lucrare și acest traseu. Zona Codrului e pusă în valoare acum și e o șansă mare de dezvoltare pentru codrenii mei” a punctat Govor.

Emisiunea Actualitatea sătmăreană de luni seara poate fi urmărită pe pagina de facebook a NORD VEST TV.