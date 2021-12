Salvați Copiii a dotat maternitățile și secțiile de pediatrie din Regiunea Nord-Vest cu echipamente de peste 418.623 de euro

- Advertisement -

București, 8 decembrie 2021 : În urma solicitărilor primite de la medici și într-un context sanitar marcat de subfinanțare, Organizația Salvați Copiii România a accelerat în 2021 programul de dotare a maternităților și secțiilor de pediatrie din Regiunea Nord-Vest, cu echipamente medicale în valoare totală de peste 50.262 de euro. Rata medie a mortalității infantile este sensibil mai mare în județele din regiunea Nord-Vest (Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureș, Satu Mare și Sălaj) decât media pe țară: 7,3 la mia de copii născuți vii în 2020, față de 6,2 la mie, media pe țară, potrivit datelor semidefinitive oferite de Institutul Naţional de Statistică-INS.

În interiorul regiunii există însă câteva clivaje semnificative:

în județul Bihor, rata mortalității infantile a fost de 7,2 la mia de copii născuți vii

în județul Bistrița-Năsăud – 7,6 la mie

în județul Cluj – 5,0 la mie

în județul Maramureș – 7,5 la mie

în județul Satu Mare – 12,9 la mie

în județul Sălaj – 6,3 mie

În cei 11 ani de campanie, Salvaţi Copiii România a ajuns în regiunea Nord-Vest a ţării cu peste 49 de echipamente necesare supravieţuirii nou-născuţilor și pentru susținerea tratamentului și a intervențiilor de specialitate în diferite specializări pediatrice precum chirurgie, ORL, ATI, în valoare de peste 418.623 de Euro, la unitățile medicale din: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Cluj-Napoca, Zalău și Oradea.

Principala cauză a mortalității infantile este prematuritatea, care înregistrează o creștere semnificativă în aproape toate țările lumii. Copiii prematuri au mari șanse de supraviețuire și recuperare, dacă maternitatea în care se nasc are la dispoziție aparatură medicală adecvată unei intervenții rapide.

De la debutul campaniei de reducere a mortalității infantile în România, Salvați Copiii a investit peste 6.800.000 de euro în dotarea a 102 unități medicale din toate județele țării cu 930 de echipamente medicale, care au ajutat la supraviețuirea și tratarea a peste 130.000 de copii.

O parte din aceste fonduri a fost colectată prin solidaritatea companiilor care au înțeles că sprijinirea maternităților din România este o prioritate socială.

Gabriela Alexandrescu, Președinte Executiv Salvați Copiii România: ”Când am demarat programul de combatere a mortalității infantile, știam că ne așteaptă un drum lung. Am deschis centre în comunități vulnerabile și am pus bazele unui proiect ambițios de dotare a maternităților și secțiilor de Terapie Intensivă Neonatală. Ni s-au alăturat imediat medici dedicați și, treptat, susținători și parteneri sociali, pe care mizăm în continuare. Împreună am reușit să extindem programul și către spitalele de pediatrie.

De aceea este atât de important acest mecanism de direcționare a 20% din impozitul pe profit: pentru că înseamnă construcție solidă”.

Deși direcționarea a 20% din impozitul pe profit către cauze sociale este la latitudinea operatorilor comerciali, mulți dintre aceștia nu utilizează acest instrument crucial pentru sprijinirea categoriilor sociale vulnerabile.

Pentru că viața unor copii care se luptă să trăiască depinde de investiția pe care o facem în maternități, Salvați Copiii lansează un apel către companiile din România de a direcţiona 20% din impozitul pe profit către o cauză vitală: dotarea cu echipamente performante a unităților medicale – a maternităţilor, secţiilor de neonatologie, ATI și pediatrie.

Persoanele juridice care doresc să sprijine acest demers pot descărca contractul precompletat cu datele de identificare ale organizaţiei aici. Plățile trebuie făcute până la 31 decembrie 2021.

Microîntreprinderile pot sponsoriza Organizația Salvați Copiii, potrivit legii, în limita a 20% din impozitul pe venit.

ZID PENTRU SPITALE cu 20% din impozitul pe profit

Companiile care vor să se implice în dotarea secțiilor de pediatrie și a maternităților pot trimite contractul de sponsorizare în baza căruia redirecţionează 20% din impozitul pe profit la adresa sustinator@salvaticopiii.ro. Contractul poate fi descărcat de pe site-ul Organizației Salvați Copiii, de aici: https://www.salvaticopiii.ro/implica-te/companii/directioneaza-20-din-impozitul-pe-profit

Contact Salvați Copiii România: Ștefania Mircea, Coordonator program, stefania.mircea@salvaticopiii.ro , 0745.375.148.

Despre Organizaţia Salvaţi Copiii:

De 31 de ani, Salvați Copiii România construiește programe sociale, politici publice și practici solide în beneficiul copilului din România. Expertiza și complexitatea proiectelor la nivel național fac din organizație o instituție socială esențială, al cărei rol este medierea între societate și autoritatea publică, în beneficiul copilului. În cele peste trei decenii de activitate, Salvați Copiii a intervenit activ în societate, identificând soluții concrete pentru protejarea și sprijinirea copiilor vulnerabili, și a militat, în același timp, pentru o colaborare viabilă cu autoritățile decidente, pentru asigurarea interesului superior al copilului. Salvați Copiii și-a asumat rolul de supraveghere vigilentă a autorităților publice, în așa fel încât acestea să implementeze politici publice de durată care să corecteze cauzele care duc la vulnerabilizarea copiilor. Totodată, organizația a reușit să creeze rețele active de solidaritate, prin încurajarea responsabilității sociale a companiilor și a societății, în sens larg. În calitate de membru al Save the Children, cea mai mare organizaţie independentă din lume care promovează drepturile copilului şi care cuprinde 30 de membri şi desfăşoară programe în peste 120 de ţări, VIZIUNEA noastră este o lume care respectă, pentru fiecare copil, dreptul său la supraviețuire, educație, protecție și participare, asumându-ne MISIUNEA de a obţine progrese importante privind modul în care copiii sunt tratați și producerea schimbărilor imediate și de durată în viaţa acestora. Peste 2.570.000 de copii au fost implicați în programele și campaniile Organizației Salvați Copiii.