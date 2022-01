Dirijor / Vezényel: Franz Lamprecht

În program / Műsoron:

Anatoly Liadov: Poloneza în Do major, op. 49,

Leroy Anderson: Blue Tango

Iosif Ivanovici: Viaţa la Bucureşti

Johann Pachelbel: Canon în Re major

Galt MacDermot: Hair

Leroy Anderson: Serenata

Angel Villoldo: El choclo (Tango Argentino)

Edward Elgar: Pomp and Circumstance No. 4

Johann Strauss: Schatzwalzer op.418 / Valsul comorii op.418 (Der Zigeunerbaron)