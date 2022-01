Controalele ANAF se intensifică pentru cei care fac bani din online și muzică

- Advertisement -

La început de an, fiscul a luat în vizor creatorii de conținut. De la vloggeri, bloggeri și până la youtuberi, toți cei care își câștigă existența din online trebuie să plătească taxe la stat. Controalele au început de anul trecut, iar inspectorii ANAF au descoperit că unii nu și-au declarat venituri de milioane de lei. Artiștii muzicali, influencerii sau youtuberii cu sute de mii de vizualizări vor fi probabil cei mai controlați.

“Mi se pare normal să se plătească taxe, indiferent de domeniul de activitate”

“Eu am un SRL în domeniul artistic. Pictez, desenez, fac portrete. Sunt cu taxele la zi și nu am avut probleme până acum. Bineînțeles am o contabilă angajată, altfel nu m-aș descurca deoarece la SRL este mai dificil de gestionat.

Pot înțelege de ce ANAF intensifică verificările pentru cei care lucrează online, în ultimii ani au apărut mulți vloggeri, youtuberi sau oameni care își câștigă veniturile din publicitate online. Cu siguranță o mare parte au veniturile declarate deoarece cunosc legislația”, a declarat Mirela, 44 de ani, din Satu Mare.

„Eu activez în domeniul divertismentului, fiind cântăreț la nunți, botezuri și alte evenimente. Sunt avantaje și dezavantaje, ca în orice domeniu. În perioada de vară câștig bine, dar de 2 ani de când a început pandemia , sumele au scăzut consistent. Gândiți-vă că am de plătit și oamenii care mă acompaniază cu instrumente, nu este deloc ușor. Mi se pare normal să plătim taxe, așa este peste tot”, a declarat Marian, 48 de ani, din Satu Mare.

“Cred că discuția este cu platformele mari, este mai greu de monitorizat”

“Noi avem o companie, eu cu asociatul meu, care facem producții video, vedem treaba mult mai serios, avem angajați. Este mult mai rentabil ca toți angajații să fie declarați și toate taxele să fie plătite. Pentru sumele care vin noi plătim 16% TVA-ul clasic și 5% impozit pe profit. Asta este tot. Mi se pare absolut normal ca și creatorii de conținut să își plătească taxele, este un principiu democratic. În orice țară, din tot ce câștigi, o parte merge către stat.

Cred că discuția este cu platformele mai mari. Plătesc pentru vizualizări și este un contract cadru în care tu nu mai poți negocia. Astea sunt mai greu de monitorizat pentru că vin de la o firmă din străinătate. Și nouă ne-a fost foarte greu să găsim un contabil care să ne ajute cum să ne declarăm veniturile din YouTube,”a declarat Mircea Bravo, youtuber din Cluj-Napoca.

ANAF vizează controale asupra domeniilor precum cel muzical, IT, media, călătorii

“Dacă eu sunt o persoană fizică care mă ocup cu reclame, la diverse produse, de exemplu parfumuri, atunci trebuie să mă înregistrez la Registrul Comerțului și sunt obligat să țin contabilitate. Se va face o evaluare a supraveniturilor impozabile, persoana fizică depune declarația unică până în 25 mai, iar până pe 25 mai va plăti impozitul pe venitul generat pe astfel de activități de reclamă și publicitate”, a declarat Adrian Benta, consultant fiscal.

ANAF se adaptează evoluției tehnologiei și verificã veniturile obținute din activități specifice mediului online, precum monetizarea publicării de conținut multimedia pe website-uri, rețele de socializare și platforme audio-video, sau din vânzarea de programe/aplicații software pe platforme dedicate.