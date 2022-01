Romeo Rîmbu și balerini ai Operei Naționale Române din Cluj pe scena Filarmonicii Dinu Lipatti

- Advertisement -

Joi și vineri melomanii sătmăreni sunt răsfățați cu un program deosebit oferit de Filarmonica Dinu Lipatti. Sub titulatura „Concert extraordinar de Anul Nou”. Chiar dacă am rămas fermecați de „Concertul de Anul Nou” susținut de Orchestra Filarmonicii din Viena în impunătoarea Sală de aur de la Musikverein nu putem să lipsim de la de la manifestarea de înaltă cultură propusă de conducerea renumitei institușii de cultură sătmărene.

Nostalgica și în același timp plina de vivacitate muzică a familiei Strauss și a contemporanilor ei de sub bagheta dirijorului Daniel Barenboim va putea fi nuanțată de bagheta dirijorului Romeo Rîmbu?. De remarcat că Romeo Râmbu a concertat în calitate de solist (oboi) în sala de aur de la Musikverein, sală în care am avut și eu onoarea să ascult câteva creații marca Strauss în martie 98. Cele nu mai puțin de șase valsuri și polci din impresionantul repertoriu al dinastiei Strauss, punctate pe alocuri de secvențe de balet în Marea Sală de Evenimente a Palatului Schönbrunn unde au evoluat cele mai importante figuri vieneze de profil, pot fi oare în simbioză cu reprezentațiile orchestrei simfonice sătmărene și a trupei de balet (coregraf Dan Orădan) sosită de la Opera Națională Română de la Cluj? Vom putea afla joi și vineri, de la ora 18,30, în sala Filarmonicii Dinu Lipatti pe baza abonamentului cu nr. 20 (doar joi) sau a biletului procurat de la casierie (joi și vineri). Bineînțeles că în unul din periplurile mele prin Viena am vizitat și palatul Schönbrunn și chiar am o amintire plăcută din Marele Parter, numele nu mai puțin celebrei grădini ce-și desfășoară cele 32 de sculpturi ale plăcerilor și virtuților până la Fântâna Soarelui.

Pe lângă celebrele valsuri, polci și marșuri ale lui Johann Strauss programul mai conține „Romanța” din suita „Viforul” a lui Georgy Sviridov și creațiile celui de la pupitru, Romeo Rîmbu: „Vals Rondo” și marșul ”Oradea mea”.

Romeo Rîmbu

Este dirijor permanent al Filarmonicii de Stat din Oradea și profesor universitar în cadrul Facultății de Arte a Universității din Oradea.

Muzician complex, acoperă o arie largă a manifestării artistice, colaborând ca oboist cu diferite formaţii şi orchestre în România, Germania, Italia, Grecia, Spania, Franţa, Elveţia, fiind multiplu laureat al concursurilor naționale de specialitate. În ipostază solistică, se remarcă interpretarea Concertului pentru oboi şi orchestră de W. A. Mozart în celebra sală Musikverein din Viena. Această lucrare, împreună cu concertele de Haydn şi Dittersdorf, au fost înregistrate pe două LP-uri pentru Casa de discuri Electrecord.

În ipostaza de șef de orchestră, acordă o atenție deosebită perfecționării artei dirijorale încă din anul 1990, odată cu participarea la un curs de specializare în cadrul Academiei “Ottorino Respighi” din Roma. În perioada 1991-1993, a studiat dirijatul la Oradea, iar în 1995 a obţinut o bursă oferită de Guvernul italian, pentru a se perfecţiona la Academia din Pescara. Un an mai târziu, Romeo Rîmbu a fost invitat la Budapesta de către Maestrul Erich Bergel la un curs individual de perfecţionare.

Dirijând peste 1000 de concerte pe patru continente, în Europa, S.U.A., Brazilia, Japonia şi Coreea de Sud, la pupitrul unor reputate ansambluri simfonice (Shanghai, Rennes, New York budapesta, Chișină, Seul, Atena, precum și orchestrele Filarmonicilor din Arad, Bacău, Botoşani, Braşov, Cluj-Napoca, Constanţa, Craiova, Iaşi, Oradea, Satu-Mare, Sibiu, Târgu-Mureş, Timișoara și București, Romeo Rîmbu a susţinut concerte în săli prestigioase ale lumii.

A fost membrul unor comisii de jurizare ale concursurilor internaţionale de interpretare la Mazara del Vallo, Marsala, Erice şi Tokyo, alături de personalităţi precum Agostino Orizio sau Aldo Ciccolini. Este participant al unor prestigioase festivaluri internaționale: Assisi- Italia, George Enescu, Opera Nights, Festivalul de Film și Muzică, Jeunesse musicale- România, Festivalul Euroregiuni Kosice- Slovacia, Wuppertaler Bühnen- Germania.

Deţine din 1999 statutul de membru fondator şi dirijor permanent al Noii Orchestre Transilvane cu sediul la Bistriţa, orchestră profesionistă privată cu care a susținut peste 30 de concerte de înaltă ținută artistică, în România și Japonia. Prof. univ. dr. abilitat Romeo Rîmbu a obținut în 2010 titlul de Doctor în muzică al Universităţii Naţionale de Muzică din Bucureşti, iar în 2014 a obținut titlul de Doctor Abilitat, fiind din 2016 îndrumător al Școlii Doctorale a Facultății de Muzică și Teatru din cadrul Universității de Vest Timișoara.

Gruiță Ienășoiu