Casa de Cultură “Dr. Mircea Augustin” din Ardud va organiza, pe data de 15 ianuarie, spectacolul inaugural al acestui așezământ cultural, iar cu această ocazie ardudenii vor beneficia de una dintre cele mai moderne și cochete case de cultură din județ.

Cu dotări impresionante, capacitate de 400 de locuri în sala amfiteatru și 100 de locuri în sala multifuncțională, acest edificiu cultural va crește prestigiul orașului Ardud conturând, alături de celelalte realizări edilitare, imaginea unei urbe moderne și interesată de prezervarea valorilor intelectuale și artistice.

Despre ce se dorește să se realizeze în domeniul cultural la Ardud am stat de vorbă cu Simina Pop, managerul Casei de Cultură. Cu un CV impresionant (licențiată în Limba și Literatura Română-Limba și literatura engleză UTCJ, Facultatea de litere cu media 10, masterat în literatura engleză pentru copii și tineret, doctorand în cadrul UTCJ, domeniul Științe Umaniste Filologie, inițiator și coordonator proiecte naționale și internaționale, multiple articole scrise în engleză și română în publicații internaționale), Simina dorește să ducă mai departe și chiar să îmbunătățească suflul cultural care a cuprins Ardudul de câțiva ani.

GNV: În ce constă provocarea când ești managerul unei Case de Cultură?

S.P. – În cazul meu marea provocare constă în faptul că voi începe de la zero. În momentul în care preiei deja de la altcineva administația e relativ ușor pentru că toate lucrurile sunt puse la punct, unde fiecare știe ce are de făcut. Cred că asta a fost mai greu de a începe și suntem încă în perioada asta de debut când nu știm încă lucruri simple. Cred că acolo este provocare de a demara într-o instituție cu personalitate juridică de la zero, fără a exista un background, fără a exista structuri organizaționale înainte.

GNV – Care este planul de management al acestei instituții culturale?

S.P. – Evident că atunci când am aplicat pentru ocuparea acestei funcții am prezentat, în fața unei comisii, un plan managerial. La Ardud a existat tot timpul un plan cultural, o paradigmă culturală, care a devenit cunoscută la nivel județean, atrăgând după sine denumirea de capitală culturală a județului. Evident că dacă ar fi să ne luăm după această titulatură, este nevoie și de o locație deosebită, iar Casa de Cultură „Dr. Mircea Augustin”, care va fi dată în folosință pe 15 ianuarie, se va ridica la această onorantă poziție. Revenind la acțiuni îmi doresc să păstrăm ce există în momentul de față și desigur să aducem îmbunătățiri. Dacă ar fi să dăm puțin din casă dorim să inițiem o revitalizare culturală a Zonei Codrului, vorbind aici de partea de cultură tradițională în parteneriat cu Zona Codrului din Sălaj și Maramureș. Mai avem multe alte planuri interesante și cu siguranță se vor întâmpla lucruri frumoase la Ardud.

GNV – Dacă puteți să ne faceți o scurtă prezentare a acestei bijuterii arhitecturale și care au fost fondurile prin care a fost posibilă construirea acesteia.

S.P. – Casa de Cultură a fost proiectul de suflet al primarului Ovidiu Duma, un cunoscut promotor al culturii în toate formele ei și pentru care s-a zbătut foarte mult pentru ca el să poată fi realizat. Investiția a fost realizată în baza unui proiect depus în anul 2015 de către Primăria Ardud la Compania Națională de Investiții (CNI), instituție care a asigurat contractarea, construirea și dotarea obiectivului. Valoarea investiției este de peste 1 milion de euro, fiind primul așezământ cultural de o asemenea amploare construit în județul Satu Mare, după 1989. Este de altfel și singura Casă de Cultură din județ, la asemenea dimensiuni ( 400 de locuri în sala amfiteatru și 100 de locuri în sala multifuncțională) aflată în administrarea unei UAT ( Unități Administrativ Teritoriale).

GNV – Ce activități se vor putea desfășura aici?

S.P. – Activitățile vor fi foarte variate. Vom începe chiar în ziua inaugurării cu un Atelier de Artă Teatrală, destinat copiilor și tinerilor, susținut de actorul Răzvan Chelaru, care vine din București. Din păcate, din cauza restricțiilor de Covid, doar un număr limitat de doritori vor putea participa însă aceasta va fi un soi de preview, pentru colaborările viitoare. Vom mai avea cercuri de pictură, cu tabere de pictură pe diferite teme, dar îmi doresc foarte mult să mergem și pe partea de pop culture, adică cultură urbană populară, și aici mă refer la street food, proiecții de filme în aer liber, în diferite locații ale Ardudului, dar și un festival de muzică electronică.

GNV – Care sunt metodele de finanțare ale instituției?

S.P. – Principalul nostru finanțator este Primăria Ardud, însă vom continua cu proiectele prin care vom accesa fonduri, inclusiv fonduri europene. Legea 350 ne dă posibilitatea să obținem finanțarea pentru diferite evenimente culturale și de la Consiliul Județean, prin fundația “Dr. Mircea Augustin”.

GNV – Care este motto-ul după care vă veți ghida?

S.P. – Acesta va fi “Prestigiu și revitalizare”! Prestigiu, deoarece există unul, Ardudul fiind deja așezat pe harta județului și chiar a țării prin manifestările culturale desfășurate aici și revitalizare, aceasta fiind nota feminină, pe care noi, femeile, știm să o dăm pentru ca un lucru să fie făcut aproape de perfecțiune.

GNV – Poate să fie cultura principalul brand al orașului Ardud?

S.P. – Fără doar și poate că da! Cultura poate să crească prestigiul orașului Ardud și să contureze, alături de celelalte realizări edilitare, imaginea unei urbe moderne și interesată de prezervarea valorilor intelectuale și artistice. Principalul nostru scop este în primul rând să implicăm comunitatea cât mai mult și aici mă refer inclusiv la campanii de recrutare a voluntarilor. În Occident se marșează foarte mult pe acest trend și sunt sigură că ar prinde și la noi doar că trebuie să-l cultivăm și să-l promovăm. Prin voluntariat creezi oameni responsabili, care se conectează la societate și la nevoile societății. Sunt convinsă că, odată cu darea în folosință a Casei de Cultură din Ardud, aceasta va fi un obiectiv important nu doar pentru sectorul socio-cultural al orașului Ardud, ci și pentru județul Satu Mare.

Nicolae Ghișan