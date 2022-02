Ziua Mondială a zonelor umede sărbătorită cu o serie de activități ecologice

Asociația Ecologică și Umanitară ,,Copacul Vieții,, Satu Mare cu sprijinul Inspectoratului Școlar Județean, a Serviciului Teritorial pentru Arii Naturale Protejare Satu Mare, SOR Filiala SatuMare și cu participarea eco voluntarilor din 24 unități de învățământ școlar însoțiți de către profesorii coordonatori, au sărbătorit împreună evenimentul ecologic 2 Februarie – Ziua Mondială a Zonelor Umede în contextul devizei din acest an: ,,RESPECTĂ – GESTIONEAZĂ – REINSTALEAZĂ – IUBEȘTE,, Programul dedicat acestui eveniment ecologic a cuprins următoarele acțiuni: -în perioada premergătoare zilei de 2 februarie, fiecare eco voluntar, individual sau împreună cu colegii de școală, a realizat, câte un afiș format A2, în cadrul concursului ,,Cel mai reușit afiș,, lansat de către asociație, prin intermediul căruia a scos în evidență importanța zonelor umede pentru oameni și natură; -activități de observări ornitologice desfășurate în ziua de 2 februarie pe malul Someșului coordonate de dna Fehér Kinga și Olyus Gabriella membii al Societății Ornitologice Române – Filiala Satu Mare. Pentru vizualizarea păsărilor, participanții au fost dotați de către organizatori cu binocluri performante; -prezentarea la ,,Casa Meșteșugarilor,, din Municipiul Satu Mare a fiecărui afiș realizat în cadrul concursului ,,Cel mai reușit afiș,, , urmat de evaluarea lucrărilor și premierea acestora de către asociație; Activitățile ecologice desfășurate au fost coordonate de către președintele asociației dna Bekessy Elisabeta. Din partea ISJ a participat dna inspector de biologie Mariana Săsăran, din partea ANANP Satu Mare dna Adriana Culda- șef serviciu și consilierii dna Elek Emese și dl.Petric Vasile Marian. În urma prezentării lucrărilor de către eco voluntarii : 1.Vágner Hanna, clasa a III-a Școala Gimnazială ,,Rákóczi Ferenc,, Satu Mare 2..Gotzman Márk clasa a VIII-a Școala Gimnazială Acâș 3.Kovács Melinda, clasa a X-a Liceul Tehnologic ,,Iuliu Maniu,, Carei 4.Ardelean Cristina, Clasa a VI-a Școala Gimnazială Viile Satu Mare 5.Francia Krisztina, Clasa a VIII-a Școala Gimnazială Turulung 6.Ilyés Dominik István, Clasa a VII-a Școala Gimnazială Păulești 7.Kocsis Nikoleta Mária, Clasa a VII-a Școala Gimnazială Ambud 8.Tepfenhart Denis, Clasa a V-a Școala Gimnazială ,,Viorel Sălăgean,,Beltiug 9.Prodan Mario, Clasa a VIII-a Școala Gimnazială Racșa 10.Danea Mihai, Clasa a VIII-a Școala Gimnazială ,,Lucian Blaga,, Satu Mare 11.Bran Ariana, Clasa a VII-a Școala Gimnazială ,,Vasile Lucaciu,, Satu Mare 12.Paula Blaga, Clasa a VII-a Școala Gimnazială ,,Ion Creangă,, Satu Mare 13.Bîrzan Jazmin, Clasa a VII-a Școala Gimnazială Berveni 14.Burjan Jennifer, Clasa a V-a Colegiul Național ,,Ioan Slavici,, Satu Mare 15.Szücs Mátyás, Clasa a VII-a Liceul Teoretic Carei 16.Szabó Petra, Clasa a VII-a Școala Gimnazială Dorolț, Structura Dara 17.Kinczel Méda, Clasa a VIII-a Școala Gimnazială ,,Dr.Joseph Solomayer,, Cămin 18.Juhász Emese, Clasa a VIII-a Școala Gimnazială Oar 19.Princz Julio, Clasa a IX-a Liceul Tehnologic ,,Traian Vuia,, Unio Satu Mare 20.Sándor Milán, Clasa a VII-a Școala Gimnazială ,,Gellert Sandor,, Micula 21.Nagy Henrietta, Clasa a VII-a Liceul Reformat Satu Mare 22.Maxim Fabiola Mihaela, clasa a VI-a Școala Gimnazială Doba 23.Crișan Ștefan, Clasa a V-a Școala Gimnazială ,,Petru Cupcea,, Supuru de Jos 24.Sebő Kata, Clasa a VI-a Liceul de Arte ,,Aurel Popp,, Satu Mare și a evaluării acestora de către un juriu format din : dna Mariana Săsăran, Adriana Culda și Bekessy Elisabeta, premiul I a fost obținut de către elevul Tepfenhart Denis, clasa a V-a de la Școala Gimnazială ,,Viorel Sălăgean,, Beltiug, premiul II de către eleva Burjan Jennifer, clasa a V-a , Colegiul Național ,,Ioan Slavici,, Satu Mare, și premiul III de către eleva Kerezsi Iulia, clasa a VI-a, Școala Gimnazială ,,Dr. Josepf Solomayer,, Cămin. Pentru sârguința, implicarea și contribuția la succesul acțiunilor dedicate acestui eveniment ecologic, toți cei 24 eco voluntari au primit din partea asociației câte un binoclu pentru a putea vizualiza, împreună cu colegii de școală, păsările și frumoasele peisaje cu ocazia excursiilor și a ieșirilor în natură. În perioada următoare, lucrările eco voluntarilor vor fi afișate în cele 24 de unități de învățământ pentru a conștientiza în rândul elevilor importanța zonelor umede. La finalul evenimentului, președintele asociației a prezentat programul de activitate a asociației pe anul 2022 care cuprinde cu precădere activități de educație ecologică cu implicarea unităților de învățământ preșcolar și școlar.