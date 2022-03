GALERIE FOTO. Școala Mircea Eliade oferă cursuri specializate de media elevilor de gimnaziu

- Advertisement -

În cadrul Școlii Gimnaziale „Mircea Eliade” , profesorul Valeriu Ioan îi învață cu multă dăruire pe elevii de gimnaziu noțiuni de televiziune și presă scrisă. Miercuri, 23 martie, un grup de elevi de clasa a VII-a de la Școala Gimnazială „Mircea Eliade” a venit în studioul de televiziune Nord Vest TV. Copiii au făcut cunoștință cu prezentatoarea emisiunii „Dimineața Populară” Aurica Flonta și au învățat ce înseamnă atât munca de prezentator cât și cea din spatele camerelor de filmare.

Pe parcursul vizitei, copiii au învățat și cum este structurat cotidianul GNV, ce tipuri de materiale conține, și au parcurs alături de redactorii noștri tot procesul prin care trece ziarul până la tipărire. O parte dintre elevii mai curajoși au realizat chiar ei o simulare de emisiune la „Actualitatea Sătmăreană”!

Cum a luat naștere proiectul de media

„Proiectul pentru școală de televiziune derulat la Școala Gimnazială „Mircea Eliade” din Satu Mare reprezintă dorința colectivului cadrelor didactice din cadrul școlii de a îi ajuta pe copii în inițierea și dobândirea cunoștințelor în presă scrisă și în televiziune. Am început în toamna anului 2021 în septembrie, cu clasa a V-a.

Din această colaborare a rezultat o emisiune de Crăciun pe care am realizat-o împreună cu elevii. Am lucrat la nivel de filmare, i-am învățat cum să filmeze, cum se reglează o lumină etc.

Din ianuarie am început orele de televiziune cu clasa a VII-a C, al cărui diriginte sunt acuma. Cu ei am venit la redacția Nord Vest TV și a Gazetei de Nord-Vest. Am primit această provocare de realizare a a unui curs de televiziune si mai tarziu a unei școli de televiziune dar a trebuit să prezint și o programă. Acest opțional a fost parte dintr-un curriculum adaptat de școală.

Am luat legătura cu inspectorul de muzică Marius Boroș și împreună am pus la punct o programă de televiziune pe nivel de gimnaziu.”, a declarat Valeriu Ioan, realizator Nord Vest TV, editorialist și profesor la Școala Gimnazială „Mircea Eliade”.

Cum sunt structurate cursurile

„Cursurile se desfășoară în mod normal pe 3 ani. Începând cu clasa V-a se lucrează pe câte un modul. În primul an facem filmare de imagine, învățăm partea de redactare a unui reportaj și partea de prezentare a unei știri.

În al doilea an, respectiv al doilea modul intrăm mai în detaliu. Se învață partea de filmare cu mai multe camere, partea de redactare a textului, realizarea unei emisiuni.

În al treilea an învățăm montajul de televiziune și partea de practică în studio. Eu cu acești copii am reușit să realizez o emisiune de Crăciun pe care am filmat-o la Sfântul Acoperământ al Maicii Domnului, Sf Anton. Emisiunea a durat 3 ore, cu diverși invitați. De asemenea au putut să experimenteze și partea de filmare din timpul emisiunii (noi având 4, 5 camere).

Pe viitor sperăm să avem 3 ore de TV pe săptămână și încercăm să transformăm o sală de clasă din cadrul școlii, să o amenajăm , să o antifonăm pentru a avea propriul studio de filmare. Doresc să fac mai multe emisiuni realizate de elevi pentru elevi, care să fie difuzate. Avem și ecusoane la școala de televiziune pe care elevii le vor putea folosi când iau interviuri.

La finalul acestor cursuri, elevii vor putea primi un certificat de calificare în media din partea Nord Vest TV și a Gazetei de Nord-Vest, care le va fi foarte util la angajare. Acest certificat va atesta toate cursurile făcute în cei 3 ani.

Elevii se vor putea orienta către ce sferă din media doresc să se concentreze. O parte sunt buni pe presă scrisă, alții pe televiziune.

Cursul este plătit de către școală, nu de către elevi. Cursul este opțional. Consiliul de administrație a considerat că sunt omul potrivit pentru predarea acestui curs având în vedere experiența pe care o am în spate”, a declarat Valeriu Ioan.