Va intra în colaps domeniul construcțiilor sau va reuși să supraviețuiască în aceste vremuri tulburi?

După “minunata pandemie” care ne-a ținut în casă 2 ani și a oprit mai multe domenii de activitate – Horeca, s-au închis fabrici, s-au oprit producții, toate acestea ducând la scumpiri ale unor materii prime sau chiar ale unor produse, mai multe domenii de activitate având probleme serioase în a-și onora comenzile în construcții, industria auto, până și presa a avut de suferit, iată că odată cu începerea războiului din Ucraina mai multe stocuri de materiale de construcții care veneau din Ucraina au fost reduse sau marea majoritate chiar stopate. Dacă în 2020 şi 2021, construcțiile au susţinut întreaga economie, atât în România, cât şi în Europa, a urmat o perioadă grea pentru această industrie , în care urmările pandemiei s-au făcut simţite, iar războiul din Ucraina pare să mai dea o lovitură care pare a fi fatală. Spun asta pentru că atât în licitații cât și în dezvoltări imobiliare prețul și predictibilitatea lucrărilor este aproape imposibilă. Începând cu găsirea materialelor necesare, prețul lor, posibilitatea de aprovizionare, prețul transportului și mâna de lucru.Toate acestea au dus la un număr mare de falimente și insolvențe din ultimul trimestru din 2021 până în prezent. Specialiști din domeniul construcțiilor spun că s-a ajuns chiar să-l depăşească pe cel din 2010, când fusese marcat un record. Să nu mai vorbim de faptul că în ultimul trimestru din 2021 construcţiile au avut o scădere de 10% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2020.

Și “colac peste pupăză” 15.000 de angajaţi au plecat din domeniul construcţiilor în partea a doua a anului 2021, adâncind şi mai mult deficitul de forţă de muncă din acest sector, iar lipsa unui orizont clar face ca nici muncitorii şi nici firmele să nu mai aibă curaj să se angreneze în proiecte noi, spun constructorii din România, care atrag atenţia că deja unele şantiere au fost oprite, iar companiile nu mai îndrăznesc să se înscrie la licitaţii.

Mai mult, se vorbește în domeniul constructorilor că și dacă s-ar termina mâine războiul din Ucraina, ar dura un an refacerea lanţurilor de aprovizionare. Toate acestea, din punctul meu de vedere, duc la o criză economică de proporții. Așa cum am mai scris, guvernul a luat unele măsuri, de la încercarea de a plafona utilitățile, la ajustarea prețurilor la achiziții publice, prima casă. Mai nou chiar ieri am văzut o măsură lăudabilă , de susținere a producătorilor români și a companiilor românești. Am citit pe pagina de socializare a liderului PSD Marcel Ciolacu faptul că luni a trecut de Camera Deputaților legea prin care se instituie obligativitatea criteriului verde la licitații, după model european, prin care se susține capitalul românesc, și implicit comunitățile în care aceștia își desfășoară activitatea. Concret, această lege inițiată de PSD va da o șansă în plus firmelor românești de a participa cu succes la licitațiile publice ale statului. Astfel, în evaluarea ofertelor la licitații vor fi punctate suplimentar companiile capabile să asigure o poluare cât mai mică, ca urmare a unui traseu de transport cât mai scurt. Pe scurt: cu cât ești mai aproape cu marfa de destinație cu atât ești mai avantajat! Marcel Ciolacu a declarat că s-a făcut această lege în urma întâlnirilor cu reprezentanții mediului de afaceri, care i-au spus cum în Germania, de exemplu, un producător din Munchen este în mod clar mai avantajat la licitație decât unul român pentru că primește punctajul maxim pentru “ criteriul verde” (adică poluare redusă). Asta se va face acum și în România! Companiile românești au nevoie de o susținere corectă din partea statului, mai ales în actualul context economic!

Toate aceste măsuri vor face oare firmele din construcții și dezvoltatorii imobiliari să-și continue activitatea? Sau având în vedere problemele din ultimii 2 ani de la nivel mondial vor alege să își pună firmele în conservare și să continue activitatea cu turațiile reduse pentru a putea supraviețui actualelor vremuri? Greu de prezis în aceste “vremuri tulburi”!

Răzvan Govor