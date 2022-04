INFORMARE / Distributie Energie Electrica Romania SA Sucursala SATU MARE

- Advertisement -

Aceasta informare este efectuată de: Distributie Energie Electrica Romania SA Sucursala SATU MARE, str Mircea cel Batran nr.10, ce intenționează sa solicite de la Administratia Bazinala de Apa Crisuri, cu sediul in localitatea ORADEA ,str. Ion Bogdan nr.35 jud. Bihor , Aviz de gospodărire a apelor pentru investiția:’’DESCENTRALIZARE RED PRIN INJECTIE DE PUTERE IN LEA 0.4 KV din LOC. SANTAU ZONA PTA 2804 . In cadrul investiției nu vor rezulta ape uzate. Aceasta solicitare de aviz este conforma cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările si completările ulterioare. Persoanele care doresc sa obțină informații suplimentare sau care intenționează sa transmită observații, sugestii si recomandări se pot adresa solicitantului la adresa menționată :Distributie Energie Electrica Romania SA Sucursala SATU MARE Serviciul de proiectare SATU MARE tel.0261805670 in termen de sapte zile de la data publicarii anuntului.