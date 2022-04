Marți, 19 aprilie, s-au împlinit 103 ani de la eliberarea Sătmarului de către Armata Română şi instaurarea administraţiei româneşti. Cu această ocazie, la Satu Mare, la Statuia Eroului Necunoscut, a avut loc o ceremonie militar-religioasă menită să celebreze acest moment.

Ceremonial militar-religios

După ce prefectul Radu Roca a trecut în revistă Garda de Onoare, a fost intonat Imnul de Stat al României.

A urmat apoi o slujbă religioasă de pomenire a eroilor neamului, după care prefectul județului Satu Mare, Radu Roca, a vorbit despre importanța zilei de 19 aprilie, după care au fost depuse coroane de flori la “Monumentul Eroului Necunoscut” în Piața Libertății.

Mesajul prefectului Radu Roca

”Desfășurăm astăzi ceremonialul organizat cu prilejul aniversării Intrării Armatei Române în Municipiul Satu Mare. Ceremonialul este organizat și se va desfășura cu respectarea legii 215/2016, Legea privind ceremoniile oficiale și a Ordinului Ministrului Apărării Naționale din 2013, Regulamentul Onorurilor și Ceremoniilor Militare.

La 19 aprilie 2022 se implinesc 103 ani de la eliberarea Sătmarului de către Armata Română, eveniment de o importanță istorică deosebită, urmat de instaurarea administraţiei româneşti.

Deoarece teritoriul judeţului Satu Mare a rămas după 1 Decembrie 1918 în afara liniei demarcaţionale provizorii, stabilite în urma înţelegerii dintre Guvernul român şi puterile Antantei, autorităţile civile şi militare maghiare au încercat să păstreze controlul asupra zonei, în ciuda deciziei unanime de unire a populaţiei româneşti, a hotărârilor luate de consiliile şi gărzile naţionale române, a participanţilor la Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia şi, în general, a fruntaşilor mişcării naţionale din această parte a ţării.

În acest context, campania armatei române pentru eliberarea județului Satu Mare a început la 16 aprilie 1919, la Hodod purtându-se lupte înverșunate, întreg județul fiind eliberat la data de 20 aprilie.

În orașul Satu Mare, la 19 aprilie 1919, chiar în sâmbăta de Paști, avocatul dr. Ilie Carol Barbul – cel care a condus delegația de sătmăreni la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia – a plecat să întâmpine Armata Română eliberatoare, purtând în mână un steag alb. Pe podul de peste Someş s-a întâlnit cu prima patrulă a Diviziei a II-a Cavalerie, aflată sub comanda col. Ressel, care venea dinspre localitatea Doba, însoțit de ofițeri români. Aceștia au pregătit intrarea armatei române în orașul Satu Mare, sub conducerea generalului Lascăr Davidoglu, fiind primiți chiar aproape de locul în care ne aflăm azi, mai exact în fața hotelului Panonia– numit apoi Dacia.

Generalul Davidoglu a fost întâmpinat de către viceprimarul dr. Lénárd Ştefan, care le-a spus ofițerilor români: Nu ştim încât se va respecta de imperiul roman limba maternă a populaţiei maghiare şi autonomia oraşului, dar ştim, că faţă de stupiditatea bolşevismului, dvs. aduceţi cultura occidentului civilizat. Pentru susţinerea ordinei publice ne oferim serviciile noastre. Vă salut în numele acestui oraş.

Augustin Ferenţiu, primul primar român al Sătmarului, descria cu emoție marele eveniment istoric:

După ce Armata Română a eliberat Sătmarul de sub ocupaţia comunistă maghiară, Augustin Ferenţiu a fost numit ca primar al orașului Satu Mare, secondat de fostul primar dr. Lénárd Ştefan, în funcția de viceprimar.

Administrația românească a fost instaurată oficial la 27 aprilie 1919, fiind numit primul prefect român al județului, avocatul Alexandru Racoţi Filip, iar Ilie Carol Barbul, preşedintele Consiliului Național Român Satu Mare, a devenit subprefect.

Ziua de 19 aprilie 1919 a reprezentat pentru aceste meleaguri un moment de o deosebită semnificaţie, deoarece, printr-un efort general al diferitelor unităţi ale Armatei Române, a fost eliberat întreg judeţul Satu Mare, ofensiva română continuând în vara anului 1919 spre eliberarea Budapestei de sub ocupaţia comunistă maghiară, condusă de Béla Kun.

Monumentul în fața căruia ne aflăm azi a fost ridicat în cinstea Armatei Române eliberatoare, care prin jertfă a scris încă o pagină memorabilă din istoria comunității sătmărene și a poporului român.

Salut prezența în număr mare la manifestările prilejuite de comemorarea a 103 ani de la Intrarea în Satu Mare a Armatei Române a foștilor comandanți din structurile de apărare, siguranță națională și ordine publică. Îi rog să permanentizeze prezența lor la manifestările organizate de Instituția Prefectului și nu numai.

Îi asigur de întreaga mea apreciere pentru activitatea depusă în slujba comunității sătmărene!

Glorie Armatei Române și cinste eroilor noștri!”

Depuneri de coroane

Au urmat apoi depuneri de coroane din partea Prefecturii, a Consiliului Județean, a Primăriei Satu Mare, dar și din partea instituțiilor subordonate MApN și MAI, precum și din partea cadrelor militare în retragere sau rezervă.

Președintele Partidului Social Democrat Satu Mare- Mircea Govor, prim-vicepreședintele PSD- Gabriel Leș, președintele OPSD-Eugenia Sabău, președintele OFSD- Ioana Bran, președintele TSD- Bianca Șorian, alături de membrii PSD Satu Mare, au depus o coroană de flori în memoria tuturor celor ce și-au dat viața pentru eliberarea Sătmarului în primăvara anului 1919.

