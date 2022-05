Despre ceaiul de tei și turismul la pompă

- Advertisement -

De când nenea ăla de semnează pe toate bancnotele noastre ne-a sfătuit să bem ceai de tei ca să nu ne ia capul când vedem cum cresc prețurile, sătmărenii s-au reorientat și dau iute câte o fugă peste Petea, la prima pompă, să-și facă plinul la automobil. La începutul săptămânii a apărut o veste cu fotografie cu tot cum că vecinii noștri s-au jmekerit și nu mai alimentează mașini cu numere de înmatriculare din afara Ungariei.

Cu ceaiul de tei la purtător, am dat iute o fugă la Fehergyarmat ( cam pe acolo pe unde pe la începutul anilor 2000 se înghesuiau sătmărencele să nască) să vedem dacă este drept … zvonul. Cam ca la Radio Erevan am aflat că este drept…Că la vehiculele de peste 3,5 tone nu îți dă dacă n-ai numere de Ungaria…Cum n-am mers cu tractorul la vecini, la mașinuța mea am băgat vreo 50 l și am economisit cam 100 de lei..Și mai puteam lua 20 l la canistră de tablă dacă aveam una în portbagaj… Cum n-am avut … am servit ”Hársfa tea” ( ceai de tei unguresc) și am răsuflat ușurat…Cât o mai ține și nenea Orban plafonul mai merge cu turismul la pompă, când o da și el drumul la câini…dublăm rețeta de la dr. Isărescu și punem mai mult tei!