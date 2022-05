Patru județe din regiunea Nord-Vest colaborează împreună pentru a diminua efectele crizei

- Advertisement -

Joi, ora 14.30 s-a dat startul evenimentului “Business Forum Nord-Vest”, prima ediția. Asociația Economică Germano-Română pentru Regiunea de Nord Vest, Asociația Camera Meșteșugarilor din Satu Mare, împreună cu Asociația Întreprinzătorilor din Maramures, Federația Patronilor din Bihor, Organizația Patronilor din Sălaj şi Uniunea Națională a Patronatului Român au dorit sa unească firmele din cele patru județe ale regiunii Nord -Vest în perioada 12-13 mai 2022, la Satu Mare.

În cadrul evenimentului au participat zeci de antreprenori din regiunea Nord-Vest a țării, reprezentanți ai autorităților locale, județene precum și membrii ai Guvernului României. Invitații de onoare au fost Florin-Sergiu Dobrescu, secretar de stat în cadrul Ministerului Antreprenoriatului și Turismului, Ovidiu Silaghi, secretar General al Camerei de Comerț și Industrie a României, Alin-Sorin Seserman-secretar de stat în cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, Ioan Lucian-președinte Uniunea Națională a Patronatului Român, Radu Roca prefectul județului Satu Mare și Pataki Csaba Președintele Consiliului Județean Satu Mare.

Invitații speciali au fost: Vlad Deac, președinte Federația Patronilor Bihor, Leșe Flaviu, președinte Aim Maramureș, Asociația Economică Germano-Română pentru Regiunea de Nord Vest, președinte Cadar Iuliu, Asociația Camera Meșteșugarilor din Satu Mare , președinte Lieb Mihaly.

“Acum mai mult ca oricând este nevoie de o strânsă colaborare între județele noastre din zona de Nord-Vest”

Prefectul Radu Roca a felicitat inițiativa organizatorilor și le-a mulțumit invitaților pentru interesul arătat primei ediții a ”Business Forum Nord -Vest”.

”Salut inițiativa Asociației Economice Româno-Germană pentru Regiunea de Nord Vest și a Camerei Meșteșugarilor de a organiza la SATU MARE prima ediție a evenimentului BUSINESS FORUM NORD VEST!”

Consider că în aceste momente de criză economică după doi ani de pandemie în care agenții economici au avut de suferit , mai mult ca oricând acum e nevoie de o strânsă colaborare între județele noastre din zona de nord vest.

Cred că nu e loc acum de concurență între județele noastre ci de o bună colaborare și conlucrare și promovare a mediului de afaceri din zona de NORD VEST. Doar astfel putem ridica nivelul de trai al locuitorilor zonei noastre.

Vă felicit pentru inițiativă și vă asigur de tot sprijinul meu ca reprezentant în teritoriu al guvernului.

Bun venit la Satu Mare și sunt convins că și noi, și mai ales firmele dumneavoastră vor ieși mai câștigate după acest forum! ” a transmis prefectul Radu Roca.

De ce merită să participi la evenimentul BUSINESS FORUM NORD-VEST, Ediţia I-a, Satu Mare:

Forumul poate contribui la urmatoarele avantaje:

– prin secţiunea B2B a forumului, veti putea promova compania şi veţi avea ocazia de a

identifica noi parteneri de afaceri, situaţi pe o arie geografică uþor accesibilă (max.

150-200 km);

– prin secţiunea de prezentări a forumului, veţi afla noutăţi legate de tehnologii, strategii,

resurse umane, marketing, şi alţi factori de care depinde viitorul firmelor;

– prin participarea la cina comună, veţi avea ocazia să relationaţi şi să constataţi că în

regiunea de N-V a ţării există un antreprenoriat dinamic þi competitiv;

– participanţii la forum vor primi o serie de informaţii utile şi vor cunoaşte mai bine

potenţialul economic al judeţelor din regiunea de N-V a ţării;

– caracterul rotativ al forumului poate genera în rândul participanţilor un trend pozitiv, în

dorinţa lor de a se prezenta cât mai bine la ediţiile următoare în care vor avea rolul

de gazda a evenimentului;

– pentru o promovare reuþită a afacerilor proprii, participanţii vor avea ocazia să-þi prezinte

ofertele prin pliante, broþuri þi prin mostre de produse de mici dimensiuni;

“Prin evenimentul propus dorim să contribuim la dezvoltarea þi promovarea economiei

din această regiune a ţării. Prima ediţie a evenimentului are caracter general, urmând ca ediţiile următoare să aibă tematica personalizată (industrie, agricultura, comerţ, transport, turism etc), urmând ca la fiecare întâlnire să se decidă tematica ediţiei următoare.

De asemenea, vrem sa promovăm companiile þi organizaţiile ale căror activitate este

legată de antreprenoriat (firme de proiectare, producţie, prestări servicii, ONG-uri), precum

þi activităţile acelor asociaţii şi ONG-uri, care susţin mediul de afaceri.

La acest eveniment se regăsesc antreprenorii din cele patru județe din Nord Vestul României, Bihor, Sălaj, Maramureș, Satu Mare. Prima ediție o inițiem anul acesta la Satu Mare pentru că suntem inițiatorii acestui eveniment. Cei care au venit la eveniment vor avea ocazia să schimbe idei. Consider că Networkingul este cel care ne va da soluții și să plecăm cel puțin cu o idee bună sau un partener de afaceri.

La eveniment avem 50-60 de firme, peste așteptările noastre. Asociația Camera Meșteșigarilor vrea să redea demnitatea breslelor. Am identificat 52 de meserii grupatete în 9 bresle. Consider că este necesar ca forța politică și cea economică să lucreze împreună ”, a transmis pentru cotidianul nostru, Tiberiu Markos moderator și vicepreședintele Asociația Economică Germano-Română, vicepreședinte Asociația Camera Meșteșugarilor, director general Technosam.

ADRIANA NISTOR