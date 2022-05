Revolta căpșunarilor!

- Advertisement -

Nu -s multe de spus după acest mesaj postat pe rețelele de socializare de un producător local de căpșuni. Iar supărarea producătorului e ușor de înțeles mai ales că de la începutul primăverii , când la noi nici în solarii căpșunele nu era …roz, unii comercianți deștepți vindeau căpșuni aduși de prin Grecia cu certificat de producător din Sătmar…

,,20 de lei kilogramul de capsuni de Grecia in supermarketuri. Intre timp, producatorii romani au ajuns sa vanda cu 5 lei kg en-gros, in conditiile in care capsunii din camp, care nu au fost acoperiti cu nimic, abia acum incep sa se coaca.

Romanii prefera sa dea 20 de lei in supermarket pentru capsuni adusi din strainatate, in timp ce in piete capsunii producatorilor din Romania stau pe tarabe cu pret de 8 lei, 10 lei. Cat de corect o fi? In medie 7 luni ne petrecem noi, producatorii, in camp. Perioada aceasta iesim din case la 5 dimineata si ne intoarcem inapoi seara tarziu. Nu stim niciodata ce ne aduce ziua de maine. Ploaie? Grindina? Soare? La munca noastra cine se gandeste? Statul nu, subventiile sunt un vis indepartat. Romanii nu, prefera marfa de strainatate desi nu stiu sigur pe ce anume dau banii.

Șapte luni si mai mult de 12 ore pe zi in cateva saptamani din an, ne costa pe noi 5 lei kilogramul, uneori si mai putin. E incurajator sa fi producator in Romania? Noroc ca ne iubim pamantul, asta ne mai tine aici”.

Iar dacă vă întrebați unde găsiți cu 4-5 lei kg…dați o fugă pe plantațiile din zona Halmeului…Iar dacă vi le și culegeți s-ar putea să aveți surpriza să primiți încă o reducere!