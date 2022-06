Ciprian Crăciun: Performanța administrativă este submediocră, orașul nostru se află pe poziții codașe în tot mai multe ierarhii

- Advertisement -

Consilierul local Ciprian Crăciun, președintele executiv al organizației municipale a PSD Satu Mare a trimis un comunicat de presă către redacția noastră în care “șterge pe jos” cu primarul Kereskenyi Gabor și cei 6 ani de când a preluat mandatul de primar al orașului nostru. Acesta îl acuză de proastă conducere a orașului, de administrarea defectuoasă a fondurilor, licitațiilor, proiectelor și lucrărilor, de desfințarea secției de baschet de la CSM și de deturnare de fonduri.

Redăm în totalitate comunicatul de presă:

“Dragi sătmăreni, din păcate discuțiile din spațiul public sătmărean sunt acaparate, în tot mai mare măsură, de inițiativele defavorabile comunității avute de domnul nostru primar. În loc să ne preocupăm de implementarea unor proiecte cu adevărat importante pentru comunitate, care să aducă un plus în viața fiecărui sătmărean, consumăm multă energie pentru a stopa demersurile păguboase ale edilului nostru și ale “specialiștilor” de care s-a înconjurat.

Domnule primar, administrația publică presupune, printre altele, o preocupare continuă pentru dezvoltarea orașului, implementarea unor proiecte mari de infrastructură, valorificarea oportunităților de atragere de fonduri europene, asigurarea unor servicii publice la standarde cât mai înalte. În momentele în care, prin declarațiile mele, v-am solicitat să vă faceți în mod onest și responsabil treaba de edil al orașului, m-ați acuzat de rea-voința, de fel de fel de interese, ați proferat diverse atacuri, unele chiar la persoană. În acel moment, mulți dintre sătmăreni v-au crezut, mai mult, v-au susținut și au mizat pe competență și buna dumneavoastră intenție. Din păcate, timpul ne demonstrează că am avut dreptate, că performanța administrativă este submediocră, că orașul nostru se află pe poziții codașe în tot mai multe ierarhii. Stiu că dumneavoastră v-ar conveni să tăcem, să nu avem nici o obiecție, să ridicăm cuminte mâna și să votăm toate propunerile executivului. Aveți cuvântul meu că asta mi-aș dori și eu, mai rămâne doar să veniți cu propuneri care respectă legea, care nu discriminează, care oferă un cadru concurențial adecvat și sunt în interesul comunității. În cei 6 ani de când luați decizii în numele nostru ați prezentat multe machete, ați emis comunicate peste comunicate în care ne-ați prezentat activitatea deosebită pe care o derulați. Și, din păcate, cam aici s-a încheiat totul. Dintre proiectele derulate, cele mai complexe care au fost și finalizate conform (cel puțin aparent), sunt pistele pentru biciclete. În rest, așteptăm de ani de zile pasarela peste Someș, amenajarea malurilor dintre cele două poduri, modernizarea Centrului Vechi, desecarea, pardon, transformarea lacului Cubic în zonă de agrement. De aprope 3 ani eșuați în atribuirea contractului de salubrizare, de foarte mulți ani orașul nu are Plan Urbanistic General (PUG) iar acest lucru îi costă câteva mii de euro pe toți sătmărenii care doresc să construiască ceva. V-a luat 5 ani să constatați că societatea care a concesionat Ștrandul municipal nu și-a îndeplinit obligațiile contractuale, asta dupa ce, în 2016, ați blocat inițiativa de încetare a acestuia. Am facut doar o scurtă trecere în revistă a unei părți din numeroasele probleme nerezolvate, sunt multe altele. Fără să fiu malițios, spun că orașul se afundă sub presiunea treburilor nerezolvate, și, cam asta este mișcarea pe care o descrie -“oraș în mișcare”.

Dragi sătmăreni, vă asigur că nu am nimic personal cu vreo persoană din conducerea primăriei, vreau doar ca acestea să-și îndeplinească atribuțiile. Consider că nu există democrație fără dezbateri reale, fără critici constructive, la fel cum unanimitatea (dorită de domnul primar) este caracteristică totalitarismului. Expun public aceste probleme în speranța că vor fi, într-un final, înțelese de către executiv și rezolvate.

În continuare, mă simt dator să vă împărtășesc opinia mea cu privire la schimbările gândite de primarul municipiului la nivelul CSM Satu Mare.

De la începutul primului mandat de primar, l-a impus în funcția de președinte al Clubului Sportiv Municipal (CSM) pe prietenul său, regretatul Vasile Fogel, și a dispus, prin intermediul acestuia, după bunul plac, asupra bugetului CSM. Din respect pentru memoria celui trecut în neființă, nu voi dezvolta aspectele referitoare la respectiva perioadă.

Ulterior, același domn primar l-a promovat în funcția de președinte, pe fostul său consilier, Mureșan Ștefan, cu siguranță pe criterii de competență (nu am identificat până în prezent în ce domeniu…).

Recent, domnul Mureșan Ștefan a anunțat, într-o conferință de presă, că suspendă participarea echipei de baschet feminin în Liga Națională. Până aici nu ar fi o problemă deosebită întrucât cei 15 ani de activitate ai secției de baschet au contribuit în foarte mică măsură la formarea talentelor locale, fiind aleasă varianta facilă a transferurilor din alte țări.

În acest context, aș dori să vă întreb ce considerați că a condus la respectiva măsură, interesul public cumva?

În așteptarea răspunsurilor dumneavoastră, vă voi prezenta opinia mea: banii economisiți prin desființarea secției de baschet vor fi utilizați la secția de fotbal, care, “surprinzător”, a devenit noul moft al domnului primar. Această preocupare deosebită a edilului pentru secția de fotbal coincide din nou “surprinzător”, cu demararea activității Academiei “Partium”, înființată de statul maghiar în municipiul Satu Mare cu susținerea primăriei, care îi pune la dispoziție bazele sportive administrate. Am prezentat în trecut faptul că Olimpia nu are parte de același tratament; nu mai dezvolt acum. Totuși, reiterez faptul că atât viitorul director sportiv al Academiei “Partium”, Purguly Arpad, cât și primii doi antrenori selectați, sunt angajați ai CSM, fiind plătiți din banii noștri.

Pentru mine, ca simplu cetățean, e deranjant când administrarea banului public se face în funcție de astfel de criterii și nu raportat la nevoile sătmărenilor. În 2016, când a devenit primar, domnul Kereskenyi a moștenit o echipă în liga a II-a și avea control aproape total asupra activității acesteia. Atunci a considerat că nu mai e necesar să investească în fotbal și au oprit orice formă de finanțare. Probabil numele și culorile Olimpiei nu erau potrivite, probabil că nu e dezirabil pentru domniile lor ca românii și maghiarii din Satu Mare să facă sport împreună, așa cum au făcut de-a lungul istoriei, cu performanțe notabile, ci trebuie separați. Îi atrag în mod serios atenția domnului primar că polarizarea societății pe criterii de apartenență etnică, pe care o promovează cu atât de multă dedicare, este extem de periculoasă, nedemocratică și antieuropeană. Nu știu dacă ați observat, dar demersurile cu astfel de substrat sunt singurele care-l determină pe edil să se implice cu adevarat, să se agite, să facă presiuni, problemele adevarate ale orașului nefiind atractive.

Sper că mă fac corect înțeles, nu sunt sub nici o formă împotriva investițiilor străine în Satu Mare, inclusiv ale statului maghiar, dimpotrivă, dar am pretenția ca respectivele investiții să aducă plus valoare în societatea noastră, nu să înlocuiască ceea ce există. Concret, dacă statul maghiar dorește să facă o academie de fotbal, e foarte bine, acordăm toate avizele necesare și le urăm succes. Problema apare când falimentezi echipa fanion a județului, nu dezvolți deloc infrastructura sportivă, pentru a face loc proiectului ungar. Ulterior, înființezi o secție de fotbal la CSM unde angajezi viitorii antrenori ai academiei ungare, le pui la dispoziție baza materială, apoi oprești finanțarea secției de baschet, pentru a aloca și mai mulți bani în această direcție, toate cu blocarea echipei suporterilor, echipa unor cetateni “de rang doi” din perspectiva demersurilor dumneavoastră.

Rețeta de mai sus se aplică și în cazul parcării din fața Hotelului Dacia, inițiată pentru satisfacerea intereselor unei singure societăți, știm cu toții care, celelalte hoteluri nefiind luate în calcul.

E păcat că în secolul XXI, în Uniunea Europeană, avem parte de astfel de manifestări retrograde.

Domnule primar, vă rog, să vă asumați răspunderea asupra managementului defectuos privind conducerea CSM și a rezultatelor slabe. Solicit, pe această cale, demisia președintelui clubului sportiv”, a scris Ciprian Crăciun în comunicat.

Acest atac fără precedent la administrația orașului ar trebui să ne pună pe toți pe gânduri și citind materialul îi dăm dreptate consilierului local PSD.

Este absolut obligatoriu să se ia măsuri și să înțelegem odată pentru totdeauna că somnul națiuni naște monștri iar deciziile astea “comuniste” pe sistemul fac ce vreau că așa vreau eu trebuie să înceteze.

Nimeni nu este stăpân pe oraș și toți sunteți trimiși de noi cei care votăm acolo ca să faceți treabă nu să vă faci voi interesele personale!