Prinși consumând alcool în zona de joacă pentru copii

Poliția Locală a orasului Tasnad manifestă toleranță zero față de persoanele care consuma alcool pe domeniul public si cu atat mai grav in zona locurilor de joaca pentru copii.

Astfel in cursul zilei de ieri, 08.06.2022, orele 11.30, un grup de patru persoane, R.M., in varsta de 59 ani, G.A., in varsta de 23 ani, G.C., in varsta de 17 ani, G.I., in varsta de 18 ani, toti din localitatea Sarauad, au fost surprinsi in timp ce consumau alcool in zona terenului de joaca pentru copii, din zona centrala a satului Sarauad, acestia urmand a fi sanctionati in conformitate cu legislatia in vigoare.

Menționăm că astfel de fapte sunt mereu în atenția patrulelor noastre, care își desfășoară activitatea pe raza orasului Tasnad, totodată apelăm la spiritul dumneavoastră civic și vă încurajăm să ne sesizați ori de câte ori întâlniți situații de acest fel, la numărul de telefon: 0261-848-216; 0261-848-215, pentru a lua toate măsurile legale.