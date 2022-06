VACANȚĂ. Turismul post – pandemie. Ce s-a schimbat?

- Advertisement -

Pandemia din ultimii doi ani a avut un impact major asupra vieților oamenilor atât în timpul acesteia, cât și după. Se resimte cel mai mult în categoria economică, la bunurile de larg consum, inflația fiind majorată substanțial, de asemenea. Dar ce putem spune despre turism? Cum sunt prețurile în această categorie?

Turcia

Analizând prețurile unui sejur în Turcia, acestea pot trece chiar și pragul de o mie de euro pentru un pachet de șapte nopți pentru o persoană, asta depinzând de alegerea hotelului, locația și nivelul de confort dorit. Pentru Antalya, prețurile încep de la 447 de euro pe persoană, timp de 7 nopți. Cât despre Dalaman, o altă locație turcească, costurile încep de la 797 de euro pe persoană.

Grecia

Grecia, spre exemplu, are prețuri începând de la 9 euro pe noapte, pentru o persoană. Vorbind din nou, de locațiile în detaliu, o vacanță la Creta-Herakliom, timp de 7 nopți, poate începe de la 377 de euro. Pentru a vizita regiunea Rhodos, tarifele încep de la 360 de euro, tot pentru o persoană, timp de 7 nopți.

Litoralul românesc

Trecând de la aceste țări turistice la celebrul nostru litoral, indiferent dacă alegem Mamaia, Neptun, Eforie Nord sau altele, prețurile încep de la 75 de lei pe noapte pentru o persoană și pot ajunge la prețul colosal de 873 de lei, depinzând, tot așa, de locație și de zona de confort dorită.

“Prețurile clar au mai crescut de când s-a terminat pandemia. Eu urmează să merg în Frankfurt, în iulie, și am dat pe un bilet de avion dus-întors 160 de euro. Ce-i drept, dacă le luam mai devreme erau mai ieftine, dar mi se pare scump, chiar și așa. Acolo o să stau la hotel, iar pentru 3 zile all inclusive am de plătit 280 de euro.” declară Emanuel, 19 ani.

“Prețurile în turism au crescut extraordinar de tare în această perioadă. Tarifele se scumpesc pe zi ce trece din cauza locurilor puține iar cererea este foarte mare, mai ales în Turcia, care este cea mai căutată regiune turistică, cel puțin local. Deși a fost perioada asta pandemică, cererile au crescut și se resimte lucrul ăsta”, a declarat un reprezentant al SimboTour, o agenție de turism locală.

Alte agenții din zonă anunță o adevărată nebunie în birourile turistice, având în vedere cererile mari, iar angajații țin greu pasul cu numărul mare de clienți.

Spania

Pentru o vacanță în Mallorca, Spania, prețurile încep de la 771 de euro pe persoană, timp de 7 nopți. Pentru ceva relativ mai ieftin, tot în regiunea spaniolă, avem Costa Brava, cu tarife începând de la 472 de euro.

“Nu am ales niciodată să părăsim țara pentru că mi se pare o risipă de bani, mai ales acum cu scumpirile astea. Mereu am ales să mergem la mare, aici la noi. Anul trecut am vizitat Ocna Șugatag, o locație foarte frumoasă, și cred că acolo o să mergem și anul ăsta.” declară Ana, 47 de ani.

Litoral Bulgaria

Litoralul Bulgariei, una dintre locațiile preferate ale românilor pentru prețurile avantajoase care sunt oferite, au tarife care încep de la 8 euro pe noapte și pot să ajungă la 307 euro, prețul maxim. Unele dintre cele mai vizitate plaje din această zonă sunt Sunny Beach, Nisipurile de Aur, Duni și Elite.

Croația

Vorbind acum despre Croația, tarifele oferite încep de la 17 euro pe noapte, iar maximul poate ajunge la 472 de euro pe noapte. Cea mai cunoscută zonă turistică de aici este Split, fiind o zonă cu stil vechi și deosebit.

Cipru

Analizând și această locație, mai exact, Cipru de Nord, prețurile încep de la 555 euro, pentru un sejur de 7 nopți. Cât despre Larnaca, o altă locație din acea zonă, tarifele încep de la 608 euro, tot pentru un sejur de o săptămână.

Albania

Albania prezintă niște prețuri ușor accesibile, cu tariful maxim pe noapte de 75 de euro, iar cel minim de 22 de euro. Albania are o zonă de coastă superbă și plaje fantastice, atractive pentru orice turist care decide să le viziteze.

Indiferent de zona aleasă, costurile totale în ceea ce privește turismul pot ajunge la sume exorbitante, cel puțin în această perioadă!

Diana Șipoș