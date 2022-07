SĂRBĂTOARE LA OȘENI!!! Festivalul Zestrea Oașului aduce cei mai în vogă artiști ai momentului la Negrești-Oaș

- Advertisement -

Orașul Negrești-Oaș dă la începutul lunii august startul pentru seria evenimentelor cultural-artistice de amploare reunite sub tradiționalul brand „Zestrea Oașului”, cea mai mare sărbătoare a comunității negreștene. Organizatorii au pregătit și în acest an, o mulțime de evenimente de amploare pentru toate vârstele, de la tabăra de creație pentru copii, târg de produse tradiționale, o zi a diasporei și concursuri sportive. Suita de evenimente va culmina cu Zilele Orașului – ajunse la a XXII-a ediție – la care vor veni cei mai în vogă artiști ai momentului.

Primarul orașului Negrești-Oaș, Aurelia Fedorca, managerul cultural Anca Volșik și managerul Muzeului Țării Oașului, Anca Natalia Rusu, au prezentat, în cadrul unei conferințe de presă, programul și noutățile de la Festivalul Zestrea Oașului 2022.

,,Este o tradiţie ca în fiecare an, în luna august – luna în care negreștenii de pretutindeni își dau întâlnire Acasă, orașul Negrești-Oaș să marcheze această reîntâlnire prin evenimente și spectacole ample, care să implice întreaga comunitate, de la cei mai mici la cei mai mari. Zestrea Oașului – Festivalul care dă viață orașului în fiecare an este cel mai așteptat eveniment pentru negreșteni, motiv pentru care ne focusăm întreaga atenție pentru a putea organiza impecabil fiecare activitate. Am gândit și în acest an evenimente pentru toate vârstele și pentru toate categoriile, o salbă de evenimente care vor promova talentele locale, vom premia excelența, meșteșugarii, obiceiurile și tradițiile noastre, vor scoate în evidență creativitatea copiilor noștri, vor aduce în competiție iubitorii de sport, dar în același timp vor fi o punte de legătură și de întâlnire cu negreștenii din diaspora care s-au întors în această perioadă acasă. Un moment de reîntâlnire cu fiii satului, cu personalitățile orașului, care fie că sunt acasă fie că sunt plecați în lume care pe unde. Evenimentele vor culmina cu Zilele Orașului, cea mai așteptată sărbătoare a verii, care va aduce pe scena artiști îndrăgiți ai momentului” – a declarat primarul Aurelia Fedorca.

Primul eveniment, Târgul de produse tradiționale, meșteșugărești și artizanale ,,Produs de Oaș” se va desfășura în perioada 1 -10 august, în zona Parcului Central din oraș. Zi de zi, în jur de 30 de meșteșugari și producători tradiționali din Țara Oașului și își vor expune produsele, de la creații vestimentare tradiționale, obiecte populare și artizanale, până la produse culinare tradiționale atestate de toate felurile.

În a doua zi a lunii august vor debuta la Muzeul în Aer Liber atelierele organizate în cadrul Taberei de Creație ,,Pe ulițele satului”. Până în 12 august, aici vor fi organizate ateliere meșteșugărești și de creație, activități recreative și de voluntariat. Managerul Muzeului, Anca Natalia Rusu, a prezentat programul taberei de creație, precizând că în fiecare zi la activități vor participa în jur de 100 de copii.

Ziua de duminică, 7 august, este dedicată negreștenilor din diaspora, care s-au întors deja în număr mare acasă. Ajunsă la a III-a ediție, Ziua Diasporei va fi organizată sub sloganul ,,Negrești-Oaș e acasă!” și va debuta cu o conferința ,,Rolul Diasporei în dezvoltarea locală”, în cadrul căreia se va discuta pe marginea modului în care negreștenii de afară se pot implica activ în dezvoltarea orașului, despre oportunitățile pe care le au cei care doresc să se reîntoarcă, dar și despre cum își pot reintegra copiii. În cadrul evenimentului va avea loc și un un minirecital ,,Talente negreștene”, urmat de ,,Negrești-Oaș Fashion Day” – prezentarea creațiilor designerilor vestimentari Clara Rotescu, Simona Șpan, Bianca Sas. La eveniment sunt așteptați negreștenii care trăiesc în diaspora și se află în această perioadă în țară, dar și cei care vor să vină special pentru acest eveniment.

Următorul eveniment se va desfășura în 13 august la Valea Măriei. Este vorba despre a V-a ediție a Concursului național ecvestru, eveniment de succes organizat în parteneriat cu crescătorii de animale din Negrești-Oaș. Ca și în anii trecuți, în săptămâna 15-21 august vor avea loc mai multe competiții sportive, pe categorii.

Cel mai așteptat eveniment al Festivalului – Zilele Orașului – ediția XXII – se va desfășura în zilele de 19-21 august. Detalii despre program au fost oferite de managerul cultural Anca Volșik.

Evenimentul va debuta vineri seara, 19 august, la ora 20.00, cu Party cu DJ, pe scena care va fi amenajată în zona centrală a orașului, dar încă se mai negociază și pentru o trupă surpriză.

Sâmbătă, 20 august, la scena în aer liber, evenimentele vor începe la ora 17.30 recital folcloric al interpreților Rafila Bărbos, Nicu Pop, Onișor Pop, Radu Pop și Vasile Pop. De la ora 18.00, atmosfera va fi întreținută de trupa Inedit, iar de la ora 19 scena va fi rezervată talentelor negreștene.

Deschiderea oficială este prevăzută la ora 19.30: un moment festiv în cadrul căruia vom premia excelența și personalitățile orașului Negrești-Oaș, elevii cu rezultate deosebite, vor fi decernate titluri și diplome de către primarul orașului Negrești-Oaș, Aurelia Fedorca.

Programul va continua cu un recital Nicolae Botgros și orchestra Lăutarii, pentru ca seara să devină incediară de la ora 22.00 cu Trupa Talisman și, în final, Raluka & Balkanic.

Duminică, 21 august, programul va începe la ora 18.00 cu recitaluri ale unor artiști locali, urmați de Maria Tripon și Cristian Enache, Maria Petca Poptean și trupa Hey Roop.

Seara va fi încheiată de recitalurile extraordinare susținute de la ora 21.00 de Ralflo & Lea& CoZma urmați de Amna, pentru ca finalul să-i aparțină lui Smiley, unul dintre cei mai îndrăgiți artiști.

Zilele Orașului se vor încheia, așa cum este firesc, cu un spectaculos foc de artificii.

Organizatorii evenimentelor sunt Primăria și Consiliul Local Negrești-Oaș, Casa Orășenească de Cultură Negrești-Oaș, Muzeul Țării Oașului, Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Negrești-Oaș, având alături parteneri la fiecare eveniment.