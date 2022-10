Cum mințim poporul cu televizorul!

- Advertisement -

Deci, așa ceva mai rar întâlnim. Parcă suntem într-o comedie tragică regizată prost dar și “miserupist” și cu o indolență rar întâlnită. Dacă la noi vaccinurile anti-Covid țin prima pagină a ziarelor, situri și știrilor de la TV, pentru achizițiile făcute. Adică noi am cumpărat 105 milioane doze iar DNA și Parchetul European conduc o anchetă vizavi de achiziția de vaccinuri de peste un an, dar culmea că in rem, adică sunt investigate doar faptele, nu și persoanele, când, sincer, este clar cine a comandat și acceptat achizițiile aberante! Totuși, de lăudat că procurorii s-au sesizat din oficiu din cauza suspiciunilor că au fost comandate cantități prea mari de vaccin raportat la populația eligibilă pentru vaccinare.

Ce să mai vorbim, multe vaccinuri au și expirat, iar unele au fost revândute sau donate ca să se mai “dreagă busuiocul”. În august 2020, Curtea de Conturi din România a descoperit o serie de nereguli consemnate într-un raport remis Parlamentului, în care se vorbește de daune de 700 de milioane de lei. Raportul privește rezultatul controlului privind achizițiile derulate de autoritățile locale și centrale pentru a stopa efectele epidemiei de coronavirus.

Documentul arată că au existat 147 de abateri de la legislația achizițiilor publice, 200 de abateri privind realitatea și exactitatea datelor reflectate în evidențele financiare și 382 de abateri de la calitatea gestiunii economico-financiare.

Controlul a fost declanșat după ce Parlamentul a cerut Curții de Conturi, prin Hotărârea adoptată în 16 aprilie, să verifice modul în care s-au gestionat resursele în perioada pandemiei.

Care a fost impactul financiar? O nimica toată! Nu mai puțin de 659 de milioane de lei, adică 137 milioane de euro, vorbim de abateri financiare și un prejudiciu de peste 38 de milioane de lei, iar 647.000 de lei reprezintă venituri suplimentare care nu s-au încasat. Asta conform Curții de Conturi!

Dar, bomba vine de la PSD, care a remis un comunicat în care social democrații vorbesc de un prejudiciu de 1 miliard de euro.

Aceștia speră ca Parchetul European să cerceteze dacă această achiziţie aberantă, care a provocat un prejudiciu de 1 miliard de euro pentru bugetul României, are sau nu în spate alte motivaţii decât cele legate de sănătatea publică. Ei arată cu degetul către reprezentanţii USR din Guvern, Dan Barna, Vlad Voiculescu şi Ioana Mihăilă, alături de fostul premier Florin Cîţu care nu au putut să dea explicaţii pertinente care să justifice această achiziţie.

Parchetul European (EPPO) a confirmat că are „în desfășurare o anchetă privind achiziția de vaccinuri COVID-19 în Uniunea Europeană.” Laura Codruţa Kovesi a vorbit într-un interviu despre ancheta la nivel european privind achiziţia de vaccinuri antiCovid. Şefa Parchetului European a precizat că există o singură investigaţie la EPPO şi, deşi nu a confirmat, nici nu a infirmat că este vorba despre o anchetă deschisă la Bruxelles.

Comisia Europeană a încheiat până în prezent contracte pentru 4,2 miliarde de doze de vaccin anti-Covid. Şefa EPPO a promis o investigaţie “pe probe” indiferent la ce nivel va ajunge, chiar dacă ar fi vorba de şefa Comisiei Europene. “Cât se poate de serioasă și 100% independentă. EPPO este independent și în relația cu CE, cu PE și cu Consiliul, este independentă față de autoritățile naționale. Dar această independență este și efectivă prin modul în care Parchetul European lucrează”.

Până pe data de 7 septembrie a acestui an au fost livrate doar 1,7 miliarde de doze.

Modul în care a fost încheiat contractul cu Pfizer-BioNTech și lipsa de transparență a unor detalii care ar fi trebui să fie publice a fost criticată în presa internațională.

Spiegel.de a scris despre acordul UE cu Pfizer și al președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen cu CEO-ul Pfizer, Albert Bourla.

Și New York Times a scris despre legătura strânsă dintre cei doi pentru livrarea a 1,8 miliarde de doze de vaccin anti-Covid.

Ursula von der Leyen este doctor în medicină, cu un master în sănătate publică iar soțul ei este director medical al unei companiei biofarmaceutice din SUA.

Și acum, scenariul exploziv vine taman de la de la OMS, care a anunțat că în Africa acoperirea vaccinală împotriva COVID-19 e deja scăzută în comparaţie cu restul lumii și auzi tu temere! Virusul ar putea profita de această situaţie pentru a-şi „recăpăta puterea.

Adică, până la 16 octombrie doar 24% din populaţia continentului fusese complet vaccinată, faţă de 64% la nivel global, a declarat OMS – Africa, într-o declaraţie emisă cu ocazia briefingului său săptămânal.

Doar trei ţări (Mauritius, Seychelles, Liberia) din 54 au atins ţinta globală stabilită de OMS de 70% din populaţie vaccinată, procent pe care Rwanda este, de asemenea, pe cale să îl atingă. Pe continent, acoperirea vaccinală a stagnat în ultimele două luni în jumătate dintre ţări (27), „în timp ce numărul de doze administrate în fiecare lună a scăzut cu peste 50% între iulie şi septembrie”, deplânge OMS-Africa.

Atâta timp cât Africa este mult în urmă, va exista un decalaj. În septembrie, au fost utilizate 23 de milioane de doze de vaccin, cu 18% mai puţin decât în august şi cu 51% mai puţin decât în iulie, când au fost administrate 47 de milioane de doze. Cu toate acestea, OMS spune că există semne de îmbunătăţire în octombrie, cu 22 de milioane de doze administrate până la data de 16 a acestei luni, adică 95% din numărul de doze injectate în întreaga lună septembrie.

„Sfârşitul pandemiei Covid-19 este la îndemână, dar atâta timp cât Africa rămâne cu mult în urma restului lumii în ceea ce priveşte realizarea unei protecţii globale, va exista o portiţă pe care virusul o poate exploata în mod periculos pentru a se întoarce în forţă”, avertizează Matshidiso Moeti, directorul regional al OMS. Organizaţia aminteşte că dificultatea de a obţine doze a încetinit vaccinarea pe continentul african în 2021, dar adaugă că aceste probleme sunt acum „în mare parte rezolvate”.

Prioritatea, potrivit OMS-Africa, este de a proteja populaţiile cele mai vulnerabile. Conform datelor din 31 de ţări, 40% dintre lucrătorii din domeniul sănătăţii au fost complet vaccinaţi în Africa până la 16 octombrie.

La nivel mondial, OMS a anunţat miercuri, la Geneva, că îşi menţine nivelul maxim de alertă în criza Covid-19, avertizând că pandemia „ne-a mai surprins şi ar putea foarte bine să o facă din nou”.

Deci, cum ar putea să scape de dozele de vaccin? Simplu. Toată Europa să trimită în Africa vaccinuri și astfel scăpăm de Covid? Sau se scapă de ancheta parchetului European? Că, dacă vaccinurile se folosesc, nu ar mai tare fi prejudiciu. Sau mai trebuie să se vândă un alt stoc de vaccinuri?

Răspunsurile la întrebări probabil că le vom primi în cel mai scurt timp! După așa scenarii… clar că viața bate filmul!