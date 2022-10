IMPOZITE. Majoritatea primarilor sătmăreni, nemulțumiți de noile impozite

- Advertisement -

Comisia pentru buget-finanțe a Senatului a acordat marti, 11 octombrie, raport favorabil cu amendamente la OG 16/2022 pentru modificarea Codului fiscal, prin care grila de impozitare pentru clădiri rezidențiale aflate în proprietatea persoanelor publice a fost majorată cu până la 50%, dar marja în care se pot stabili impozitele locale pe teren și imobile a rămas aceeași, 0,08-0,2% informează AGERPRES. Proiectul va merge la vot în plenul Senatului. Camera Deputaților va fi for decizional în acest caz.Majoritatea primarilor sătmăreni, însă, nu sunt mulțimiți de aceasstă nouă grilă de impozitare.

Depinde de decizia consiliilor locale dacă impozitul pe clădiri va crește sau va scădea

Liderul Senatorilor PSD, Radu Oprea, a explicat că depinde de decizia consiliilor locale dacă impozitul pe clădiri va crește sau va scădea.

„Conform amendamentului votat în Comisia de buget, se modifică grila de impozitare, dar marja în care poți stabili impozitele locale pe teren și imobile rămânând aceeași: 0,08-0,2%. Există o creștere a acwestei grile cu până la 50%, dar din deciziile consiliilor locale, situația în oricare dintre localitățile din România poate fi de la scădera până la creșterea taxelor și impozitelor. Poate rămâne la fel. Dacă un oraș ar avea astăzi un coeficient de 0,12% votat de consiliul local și ar decide că merg pe 0,8% în această variantă, impozitele ar scădea” a spus Oprea.

Oprea a precizat că există un jalon în PNRR care se reflectă explicit la modificarea modului în care sunt calculate impozitele pe proprietate. De aici, necesitatea de a modifica grila de impozitare, astfel încât să fie cât mai apropiată de valoarea de piață.

Primarii județului Satu Mare nu sunt de acord cu mărirea impozitelor

Atât primarul orașului Ardud, Ovidiu Duma, cât și cel al comunei Medieșu Aurit, Marian Torok, au precizat pentru Gazeta de Nord Vest faptul că ei nu sunt de acord cu mărirea impozitelor. La Ardud s-a aplicat doar ce este strict obligatoriu conform legii.

„La Ardud nu am aplicat nici acum mărirea impozitelor cu procentele de până la 20% cum prevede legea. S-a aplicat doar procentul ratei anuale de inflație, strict obligatoriu conform legii”, a spus Ovidiu Duma, primarul orașului Ardud.

Primarul comunei Medieșu Aurit este de părere că această lege ar trebui aplicată doar persoanelor care își permite mașini și imobile de lux, pornind de la premisa că și-au permis aceste bunuri, cu siguranță își permit să plătească și impozit după ele. Astfel, Medieșu Aurit se numără printre comunele cu cu taxe și impozite minime.

„Având în vedere vremurile în care trăim, în care banii sunt foarte puțini, toate sunt scumpe, dacă mai punem și aceste majorări, nu-i ok. Nu sunt de acord cu legea, pe de-o parte, pe de altă parte da, aș fi de acord , în cazul celor care au mașini de lux, imobile de lux, vile, pentru ei da, înseamnă că sunt persoane cu bani, lor să li se majoreze, dar la bietul țăran, la omul de rând care are o amărâtă de casă facută și aia cu greu, să îi mai mărești impozitul, nu mi se pare în regulă. Din punctul ăsta de vedere nu sunt de acord cu legea, din punctul celălalt de vedere, cei care au vile și mașini de lux, dacă și-au permis să le cumpere, își permit să plătească și impozitdupă ele. Din punctul meu de vedere, la noi , la Medieșu Aurit, o să mențin impozitele și taxele la valoarea minimă conform codului fiscal. Nu știu dacă cineva din județ le are la valoarea minimă conform codului fiscal, dar eu și acuma și în viitor o sa încerc să le mențin la minim”, a spus Marian Torok, primarul comunei Medieșu Aurit.

Aurelia Fedorca, primarul orașului Negrști Oaș, nu crede că o majorare însemnată poate fi suportată în acest moment de către populație și de către mediul privat. Ea spunea că, cu toate acestea, o majorare a impozitelor pentru clădiri ar reprezenta o gură de oxigen pentru bugetul local.

„Este adevărat că autoritățile locale au nevoie de fonduri pentru cheltuielile curente și pentru investiții, iar principala sursă de venituri este constituită de impozitele și taxele pe proprietăți. Iar din acest punct de vedere o majorare cu până la 50% a impozitelor pe clădiri ar reprezenta un avantaj important pentru bugetul local. Pe de altă parte, se impune în discuție posibilitatea aplicării acestei majorări în acest moment. În primul rând, ca și orizont de timp, nu cred că reevaluarea masei impozabile poate fi făcută până la finalul anului, astfel încât noile impozite să poată fi și aplicate de la 1 ianuarie. În plus, trebuie ținut cont că prevederea nu se poate aplica unitar în toate localitățile din țară, nu e totuna să ai o proprietate în București sau într-o localitate mică din țară, nu le poți impozita la fel.

Pe de altă parte, și consider că este cel mai important aspect având în vedere situația economică actuală, nu cred că este momentul pentru a împovăra și mai mult populația și mediul privat. De când am devenit primar în urmă cu 10 ani, nu am majorat impozitele și taxele locale, doar le-am ajustat cu inflația. Am căutat mereu soluții pentru o mai bună colectare a taxelor la buget și pentru a atrage finanțări externe – fonduri nerambursabile europene sau guvernamentale, astfel încât să nu împovărăm și mai mult populația. Cred că asta trebuie să facem și acum, cel puțin în această iarnă, până se va stabiliza situația”, a afirmat Aurelia Fedorca, primarul orașului Negrești Oaș.