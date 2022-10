O NOUĂ DELEGAȚIE DE ELEVI EMINESCIENI LA SESIUNEA NAȚIONALĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN AL TINERILOR, BUȘTENI, 21- 24 OCTOMBRIE 2022

- Advertisement -

O nouă delegație a Colegiului Național Mihai Eminescudin Satu Mare, în perioada 21.10-24.10.2022 a participat la Sesiunea Națională Parlamentului European al Tinerilor / European Youth Parliament (EYP). Această sesiune s-a desfășurat la Bușteni – Prahova.

Parlamentul European al Tinerilor a inițiat prin sesiunile organizate anual, o simulare a dezbaterii și prezentării rezoluțiilor în Parlamentul European, creând un context în care tinerii europeni învață despre cum funcționează luarea deciziilor în Uniunea Europeană și găsesc soluții la diverse probleme dezbătute.Programul sesiunilor regionale și naționale ale Parlamentului European al Tinerilor – România urmărește conștientizarea tinerilor cu problematica lumii contemporane, găsirea de soluții pentru rezolvarea și optimizarea lor, îmbunătățirea cunoștințele despre Europa, despre construcția și funcționarea instituțiilor Uniunii Europene și democrația parlamentară europeană în rândul tinerilor. Elevii participanți sunt familiarizați cu posibilitățile pe care cetățenia europeană le oferă, precum și cu rolul pe care Parlamentul European îl joacă în procesul decizional european.

Echipa de eminescieni, formată din 6 elevi și coordonată de către doamna profesoarăNicoleta Cherecheș, director adjunct al Colegiului Național Mihai Eminescu din Satu Mare, a reprezentat județul Satu Mare la sesiunea națională din această toamnă. Elevii, însoțiți de doamna profesoară Mariana Molnar, sunt din clasele a X-a și a XI-a: Lohan Larisa Roxana, XI-a B, ambasadorul grupului, Boldan Rareș, X -a D, Ghiță Maria, XI-a D, Rus Andrei, XI-a A, Stan Emilia, XI-a D, Tudorache Lara, XI-a D.

In cadrul acestei sesiuni a participat în echipa de organizare, ca și coordonator/chair person, elevul Fane Timotei, din clasa a XII-a D, elev selectat la sesiunea națională EYP din mai 2022, pentru participarea la Sesiunea Internațională a Parlamentului European al Tinerilor de la Kortrijk – Belgia, în perioada 29 octombrie – 6 noiembrie.

Delegația sătmăreană, în această sesiune, a avut de pregătit, prezentat și dezbătut o problematică diversă. Membrii delegației județene au primit topicuri distincte, fiecare elev documentându-se pe un subiect anume, în grupuri de lucru, comitete, cu elevi din alte colegii din România și alte țări europene.Emilia și Andrei au făcut parte din THE COMMITTEE ON HUMAN RIGHTS(DROI), Larisa din THE COMMITTEE ON ENVIRONMENT, PUBLIC HEALTH,AND FOOD SAFETY (ENVI I),Lara și Maria din THE COMMITTEE ON WOMEN’S RIGHTS(FEMM),Rareș din THE COMMITTEE ON ENVIRONMENT, PUBLIC HEALTH,AND FOOD SAFETY (ENVI II)

O discuție cu elevii participanți oferă premise suficiente pentru oportunitatea, avantajele și experiențele organizatorice, științifice, civice, sociale, etc care ți le poate conferi participarea la acest proiect european.

Lohan Larisa, ambasadorul delegației de elevi eminescieni: ”Este, cred eu, imposibil sa descriu aceasta experiența si să transmit tot ceea ce am simțit, în mare parte, pentru că nici eu nu îmi imaginam ceva atât de frumos. EYP este mediul prin care înțelegi că nu ești singur si că poți ajuta oamenii care se simt singuri. Am dansat, am cântat, am legat prietenii, dar cel mai important am experimentat munca Parlamentului European împreuna. Am încheiat aceste zile extraordinare cu o propoziție simpla, dar cu o pondere semnificativa zilelor acestea: “See you again somewhere in Europe”.

Boldan Rareș:”Pot spune că sesiunile EYP au ajuns să fie lucrurile care mă bucură, dar si întristează cel mai tare, deoarece tot timpul trebuie să se termine, si niciodată nu vrei asta. Bușteni e tot ce mi- am dorit să fie ori 10. See you somewhere în Europe!”

Andrei Rus: ”Recomand oricui experiența EYP. In trei zile cunoști o mulțime de tineri din țară dar și din Europa ajungi sa înveți lucruri noi și să te împrietenești cu ei. See you somewhere în Europe.

Stan Emilia: ”Experiența mea EYP a fost una minunată, am avut șansa de a socializa și de a învăța lucruri noi. Mi-am făcut mulți prieteni de-a lungul sesiunii pe care de abia aștept săîi reîntâlnesc “somewhere in Europe”.

Ghiță Maria: ”Sesiunea a fost fantastică și m-am distrat mai mult decât anticipam. Am fost cu adevărat surprinsă de cât de captivantă și distractivă au fost organizate toate activitățile din cadrul proiectului, a sesiunii naționale. O activitate serioasă, care a presupus o implicare responsabilă din partea fiecărui participant. Recomand o astfel de experiență de cunoaștere, dezbatere și socializare a tinerilor ”

Lara Tudorache: ”Pentru mine EYP a reprezentat o experiență deosebită. Modul în care un grup de tineri a reușit să organizeze un eveniment atât de complex m-a făcut să realizez cât de mult îmi doresc să fac parte dintr-o asemenea comunitate. De asemenea, dezbaterile pe tema problemelor actuale din Europa mi-au oferit posibilitatea de a cunoaște și înțelege cât de mult contează vocea noastră, a tinerilor.”

În prima zi, organizatorii i-au antrenat pe cei prezenți în activități de teambuilding. Acest debut al sesiunii s-a încheiat cu proba de EuroVillage, moment unic, unde elevii au prezentat bucate culinare reprezentative zonei din care provin, gătite chiar de ei. Specificul național a fost reflectat și în prezentarea unui program artistic și a unei prezentări, ambele concepute de către membrii echipei sătmărene. In acest an, membrii delegației, prin dans și cântece tradiționale au reprezentat zona Oaș.

În a doua zi, membrii delegației au demonstrat spirit de echipă în toate acțiunile lor, participând la sesiuni intense de dezbateri, Committee Work, pregătind moțiunile și dezbătând tema la modul superlativ. În seara acelei zile, delegația, la proba de EuroConcert, a susținut un spectacol inedit de muzică clasică.

La proba finală de General Assembly, delegația din Satu Mare s-a remarcat prin unitatea prezentării, pregătirea minuțioasă pentru dezbatere. Colegiul Național Mihai Eminescu din Satu Mare a avut o participare constantă, anuală la Sesiunile regionale, naționale, internaționale ale EYP – România, la traininguri de formare, forumuri de dezbatere și formare încă din anul 2008, fiind unul dintre proiectele internaționale îndrăgite de elevi. Proiectul își propune să implice în fiecare an tineri, în scopul promovării democrației și a valorilor care îi unesc pe cetățenii Uniunii Europene. Proiectul vizează dezvoltarea de competențe de educație democratică în rândul tinerilor. Fiecare sesiune de dezbateri le oferă elevilor prilejul de a interacționa și de a face schimb de idei cu elevii din alte țări.

Intreaga delegație apreciază susținerea și implicarea conducerii școlii în asigurarea pregătirii și deplasării în cele mai bune condiții la sesiunea națională EYP – România. Succes deplin celor care ne vor reprezenta la sesiunea internațională!