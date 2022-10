Și totuși vacanțele mișcă cât de cât economia și turismul!

- Advertisement -



Chiar dacă am blamat noua structură a anului școlar care din punct de vedere al învățământului este un fiasco! Adică adio teze, un plan de învățământ haotic, vacanțe noi, datele începutului și sfârșitului de an schimbate, plus scoaterea mediilor claselor V-VIII pentru examenul de admitere la liceu. Practic copiii nu mai sunt motivați să învețe. Vor lua note mari doar cei cărora le place cartea sau cei împinși de la spate de părinți. Am discutat acest lucru inclusiv cu doamna mea dirigintă din clasele V-VIII, pe care spre bucuria mea am întâlnit-o la librărie când căutam pentru băiatul meu Rareș , cartea “Istoria lui Răzvan” scrisă de Horia Corcheș. Îmi aduc aminte cu așa mare drag când doamna Ardelean , profesoară de limba și literatura română, ne punea să învățăm poezii de Mihai Eminescu. Poetul nostru național fiind preferatul doamnei diriginte. Cât ne “antrena” memoria învățatul poeziilor și apoi autodictarea săptămânală . Orice frază, reclamă, lecție , melodie sau număr de telefon îl citeam sau auzeam o dată, de două ori, le rețineam. Apoi cea mai bună recapitulare era teza. Acum ce poezii, ce autodictare, ce teze… Nu domnule!Învățământ modern!Rahat!Școala românească așa “învechită” cum a fost a creat genii! Avem profesori,ingineri , arhitecți, medici, oameni de știință, avocați renumiți în toată lumea. Da nu, noi trebuie să schimbăm. Normal, noi schimbăm tot ce este bun la noi și copiem tâmpeniile occidentale! Părăsim bisericile, nu mai respectăm instituția familiei, ne îndepărtăm de familii de prieteni, nu mai socializăm! Este clar ce vor să facă din noi. Oamenii fără prea multă școală, ușor supuși, antisociali. De ce? Ca să fim ușor de controlat și manipulat! Acuma să nu mai deviez de la subiectul care vroiam să îl dezbat cu și pentru dumneavoastră, stimați cititori ai Gazetei de Nord Vest.

Totuși s-a făcut un lucru bun. Și anume … pauzele acestea lungi și dese par a fi cheia marilor succese pentru apropierea dintre copii și părinți dar și pentru turismul românesc care se pare că în această primă vacanță din anul școlar 2022-2023 a avut parte de turiști numeroși și mă gândesc că și încasări pe măsură. Sunt totuși curios cum vor fi prețurile la hoteluri , pensiuni în vacanța de Crăciun și Revelion dar și în ceea de schi din februarie. Din ce am înțeles datorită prețurilor la gaz și curent se vor ridica prețurile la cazare. La mâncare s-au ridicat deja enorm, în restaurante. M-a amuzat copios vorba unui prieten bun care îmi zicea că așa tare s-a scumpit mâncarea în restaurant, că mai bine merge la cumpărături de haine decât să meargă la restaurant, că mai ieftin iese. Apoi la tichetele pentru telescaun și telecabină pentru schiori se anunță o dublare a prețurilor față de anul trecut. Vom vedea ce se va întâmpla dacă într-adevăr vacanțele de schi vor umple stațiunile așa cum o făceau și anii trecuți. Ce este cert că această vacanță din octombrie a “mișcat” un pic turismul autohton și a “mișcat” și economia. Dacă în timpul anului școlar nu prea vezi mișcare prin oraș după ora 17:00, în timpul săptămânii acum parcă orașul a prins viață și seara. Plin de tineret în oraș, la mall, la cinema, pizzerii , cafenele, la magazine.