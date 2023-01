Conducători auto cu dreptul de a conduce suspendat, depistați de polițiști

- Advertisement -

La data de 10 ianuarie a.c., în jurul orelor 20.00, polițiștii sătmăreni, aflându-se în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe o stradă din localitatea Tășnad, au efectuat semnale de oprire unui autoturism, la volanul căruia se afla un tânăr de 24 de ani, domiciliat în județul Sălaj.

În urma verificărilor efectuate în bazele de date, polițiștii au constatat faptul că tânărul are suspendată exercitarea dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice.

În cauză, se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul pe drumurile publice de către o persoană care are suspendată exercitarea dreptului de a conduce.

***

La aceeași dată, în jurul orelor 23.00, polițiștii sătmăreni au depistat pe Bulevardul Lucian Blaga din municipiul Satu Mare un conducător auto, în persoana unui bărbat de 28 de ani, din județul Maramureș, care avea suspendată exercitarea dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice.

Cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul pe drumurile publice de către o persoană care are suspendată exercitarea dreptului de a conduce.