Proiecte vechi și noi în comuna Agriș

- Advertisement -

Agris, o comună a județului Satu Mare, nu prea mare, nici prea mică însă lucrurile bune se întâmplă datorită oamenilor.Odată cu data de 1 februarie va avea loc ședința de aprobare a bugetului pentru acest an, buget care va consta într-o sumă aproximativ similară cu ceaa din anul 2022.

În cursul anului trecut, primarul comunei Agriș, Elek Szabo, a precizat că au reușit să realizeze foarte multe lucruri din acel buget, lucruri care au cuprins proiecte cum ar fi reabilitarea școlii din satul Agrișul Nou, care se află acum în faza de recepție.

5.690 de mi de lei, este bugetul pe care ar trebui să îl primească primăria Comunei Agriș în 2023

Se spunea pe vremuri că Agrișul este o comună mlăștinoasă în care nu se poate circula numai cu utilaje mari ori cu cizme de cauciuc, însă străzile comunei în momentul de față sunt toate asfaltate.

„Eu, din acest buget micuț, mereu am planificat 10% pentru asfaltarea străzilor, iar la ora actuală, în Agriș sunt toate străzile asfaltate. Acum am trecut la faza de extindere a străzilor, deoarece există familii care și-au construit case în câmp. Așadar, am dezvoltat și intravilanul cât acuma dorim să dezvoltăm și extravilanul, în PUB deja am cuprins aceste construcții. Eu deja lucrez la extinderea drumurilor, a rețelelor de apă și canalizare”, a precizat primarul comunei Agriș Elek Szabo.

Pe durata anului 2023, Primăria Comunei planifică ca din același buget să dezvolte Agrișul

Momentan, este nevoie să se investească în rețelele electrice, există trei străzi unde trebuie dezvoltată această rețea.

Comuna Agriș aflată la doar câțiva kilometrii de municipiul Satu Mare este parcursă de șoseaua națională E81, este un drum județean care parcurge Ciuperceni, Ariș, Agrișul Nou și merge către Micula.

Că veni vorba de această stradă, consiliul județean a reușit să depună un proiect prin programul Anghel Saligny cu ajutorul căruia și acest drum va fi modernizat, beneficiarii proiectului fiind agrișenii, va fi o stradă modernă de șase metri lățime.

De asemenea, malul Turului beneficiază și de o pistă de biciclete, loc unde anul trecut s-a ar fi trebuit să se desfășoare o competiție sportivă cu elevii școlii Agriș, însă datorită timpului nefavorabil, evenimentul nu a mai avut loc. Anul acesta conducerea speră să se poată realiza competiția.

„Vreau să povestesc despre un proiect care se află în derulare, iar anul acesta treuie să îl terminăm și anume Teatrul de Vară. Aceată șură este terminată, aratp frumos, înăuntru mai trebuie să amplasăm o scenă care este în uz, și atunci putem organiza acolo orice fel de eveniment. În prima duminică a lunii mai va avea loc un festival ajuns la ediția a XI-a, pe care dorim să îl desfășurăm în incinta Teatrului de Vară. Anul aesta trebuie să îl terminăm și va fi predat agreșenilor, beneficiarii acestui proiect”, a povestit primarul Elek Szabo.

Dezvoltarea rețelelor de drumuri, prin programul Anghel Salogny

Un alt proiect pe care primăria Agriș dorește să îl înceapă prin programul Anghel Salogny este dezvoltarea rețelelor de drumuri.

„Toată lumea spune că Satu Mare are variantă de ocolire, la fel și Careiul, și noi avem o variantă de ocolire și acum noi am obținut și finanțare pentru realizarea acestui drum care vine dinspre Micula și iese la intrarea Livada, înainte de Halmeu. Pe lângă acest drum, mai există unul care leagă două localități, Ciuperceni, care are o străduță spre Agriș, iar locuitorii din capătul satului trebuie să facă patru km până la primărie, plus doi km, iar pe acest drum, aceștia ajung la primprie într-un kilometru și jumătate. O altă posibilitate, am mai încercat să obținem o finanțare pentru reabilitarea sediului primăriei, asta înseamnă izolarea clădirii, schimbarea rețelei electrice și consumul să fie redus.Urmează acum lansarea proiectului și consider că anul acesta începem și acest proiect.Trebuie să spun că acest sediu cuprinde și Căminul Cultural, o sală mare care necesotă modernizată”, a spus primarul comunei Agriș Elek Szabo.