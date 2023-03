EVENIMENT. De Bunavestire, artiștii negreșteni au vestit primăvara prin artă, pentru al 37-lea an conscutiv!

- Advertisement -

De Bunavestire, negreștenii, oșenii și oaspeții lor am celebrat bucuria renașterii naturii prin artă, în cadrul tradiționalei expoziții de artă contemporană ART-BUNAVESTIRE. Organizatorii au fost bucuroși să primească oaspeți din toate colțurile țării și chiar din afara ei, mai exact de dincolo de Prut din Republica Moldova și Cehia, prieteni vechi și mai noi ai Țării Oașului, într-o zi de dublă sărbătoare, culturală și religioasă.

O ediție diferită

Ediția de anul acesta a fost una diferită, având în vedere dinamica schimbătoare a timpurilor noastre, în care organizatorii au ales să prezinte lucrări realizate în context post pandemic și, respectiv a dramei războiului aflat la granița noastră.

Cum Muzeul Țării oașului este într-un plin proces de reabilitare și modernizare, ediția din acest an a Art-Bunavestire a avut loc în sala de conferințe a Primăriei orașului Negrești Oaș.

”În această seară, am demonstrat încă o dată că aici nu doar ne respectăm tradițiile vechi de secole, dar facem și din arta modernă evenimente cu tradiție. În acest an, evenimentul a trecut printr-o provocare din perspectiva spațiului, deoarece muzeul se găsește în prag de înnoire, de reabilitare, de renaștere, astfel am ales spațiul primăriei pentru a duce tradiția zilei de BunaVestire mai departe. Art-Bunavestire este mai mult decât o locație, este un fenomen, care poate tranforma orice spațiu într-o galerie de artă, așa cum am demonstrat în această seară”, a spus directorul Muzeului Țării Oașului, Anca Natalia Rusu, în cadrul vernisajului care a avut loc sâmbătă seara.

”Timp de trei decenii, cu mult talent, dăruire și cu multă muncă, grupul Art Bunavestire a făcut ca evenimentul să depășească granițele județului. Astfel, Art Bunavestire a devenit nu doar simbolul evoluției noastre culturale, ci al întregii zone. Ceea ce demonstrează că proiectele durabile ale unei comunități se pot construi doar prin implicarea pe termen lung a tuturor. Îi felicităm, alături de organizatori, pe toți artiștii expozanți pentru frumuseţea operelor expuse, pentru expresivitatea artistică a acestora, pentru perseverenţă şi pentru moştenirea culturală pe care o lăsă an de an Negreştiului şi Ţării Oaşului”, a spus și primarul orașului Negrești Oaș, Aurelia Fedorca.

Artiștii Asociației Art Bunăvestire

Artiștii Asociației Art Bunavestire, grup alcătuit din : Susana Ardelean, Adrian Vasile Chira, Dorel Petrehuș, Corneliu Pop, Ioan Pop Prilog și Ioan Pop Vereta. Invitații : Marius Barb Barbone, Teodor Buzu, Elena Karachentseva, Anamaria Negară, Nicolae Ovidiu Popa, Florin Strejac, Flavius Lucăcel, Szekely Szilard, și nu ultimul , Simon Zamșa. Echipa curatorială a acestei ediții a fost formată din Dorel Petrehuși și Ioan Pop Prilog, iar cronica a fost semnată de Vasile Duda, istoric de artă.

Evenimentul a fost organizat de Muzeul Țării Oașului și Asociaţia artistică Art Bunavestire, fiind susţinut de Primăria şi Consiliul Local Negreşti-Oaş.

Florin Dura