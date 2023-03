PREȘEDINȚIE. Antreprenorul sătmărean care candidează la președinția României

- Advertisement -

Silviu Zetea, antreprenorul sătmărean, bine cunoscut pentru pălinca cu care a ajuns peste hotare, candidează pentru președinția României.

Astfel, în data de 24 martie, într-o sală de conferințe din Baia Mare, a avut loc de la ora 17.00, prima întâlnire interactivă în care antreprenorul sătmărean, Silviu Zetea, a explicat de ce vrea și de ce ar trebui să devină președintele României.

„Un astfel de demers merge pe încredere. Ce vreau eu aici nu este neaparat să mă susțineți pentru președinție sau să faceți nu știu ce pentru mine, ci să vă informați de interesul pe care eu îl manifest legat de ce înseamnă să îți dorești un astfel de lucru (care implică foarte multe alte aspecte) și această informare care să vă folosească la momentul efectiv al alegerilor, pentru a fi foarte bine orientați, și să alegeți, când va fi să fie, în interesul dumneavoastră, nu în interesul altora. Indiferent pe cine veți alege.”, a precizat antreprenorul Silviu Zetea.

Ajuns la vârsta de 62 de ani, Silviu Zetea are experiență administrativă, socială, economică și politică, toate acestea deoarece până acum a fost secretar de primărie, viceprimar, primar, de asemenea este antreprenor de 32 de ani și spune despre el că are peste 50 de ani de experiență în arta distilării. Din punctul acesta de vedere, Silviu Zetea consideră că se califică pentru ceea ce vrea să promoveze.

„Din puct de vedere al implicării în societate, sunt parte a vreo 10 organizații non guvernamentale și mulțumesc colegilor din aceste organizație care deocamdată mă sprijină prin prezență. Tot ce am făcut în viață s-a bazat numai pe încredere. Mergând mai departe spun că deși am hotărât în urma unui moment care se numește seminar de branding Zetea (făcut undeva în zona Jimbolia), când lumea spunea că îi cam nemulțumește ceea ce se întâmplă în țară, nu auzeam nici o soluție de îmbunătățire. Păi, ce facem? Hai să ne implicăm! Poate tu, poate tu, poate tu… toți au spus nu și când a ajuns la mine întrebarea am spus da, eu mă bag. A fost practic o glumă serioasă și de atunci mi s-a pus întrebarea <<de ce te-am susține?>>. Asta s-a întâmplat în urmă cu doi ani de zile, ani în care ulterior m-am întâlnit cu mulți alți prieteni, inclusiv din cei prezenți aici, și am început să spun că eu chiar mă bag. Dacă la început putea părea o glumă, un moft care o să treacă, se vede din ce în ce mai mult că nu este un moft, este o treabă cât se poate de serioasă și nu neaparat pentru mine”, a explicat Silviu Zetea.

Silviu Zetea s-a hotărât să candideze pentru președinția României pentru că „s-a cam săturat să vadă cum alții ne spun se să facem, s-a cam săturat să vadă că cei trimiși să ne reprezinte interesele, să vorbească despre și pentru noi, parcă uită și hotărăsc împotriva noastră, s-a cam săturat să vadă legi care uneori ne desființează ca nație și ca oameni, s-a cam săturat să vadă că cetățeanul este agresat în fiecare zi de diferite reglementări neavenite și nerealiste care pun în umbră partea de reglementări reale necesare pentru siguranță și nevoi”.

„Președintele României este acea persoană care conform fișei postului (Constituției României) are anumite prerogative și obligații. Politica este o vocație, exact ca și antreprenoriatul, trebuie să o faci dacă știi că te pui în slujba cetățeanului și să rezolvi într-o oarecare măsură problemele care ți se pun în față. Am constatat de-a lungul timpului ce am făcut bine și ce am făcut rău, am câștigat când nu am fost pe val și am pierdut când am fost pe val, motivul a fost unul simplu, lipsa de comunicare, mereu am învățat din ce am făcut și ce să nu mai fac”, a adăugat Silviu Zetea.

Motivul pentru care Silviu Zetea a hotărât să candideze ca independent a fost acela de a putea reprezenta pe toată lumea, nu doar pe un anumit grup. „Președintele trebuie să fie o persoană independentă conform constituției după ce este ales, chiar dacă este susținut de o formațiune politică, trebuie să iasă din sânul aceestei formațiuni, să le mulțumească, să stea aproape de ei, să îi înțeleagă, dar să îi reprezinte pe toți cei care l-au ales, dar și pe cei care nu l-au ales. El nu mai este reprezentantul unui grup ca șef al statului, el îi reprezintă pe toți”, a mai spus Zetea.

În final viitorul președinte al României (după credința sa) a afirmat că această primă întâlnire interactivă va continua pentru început în centrele urbane din Sătmar, Crișana, Ardeal și Banat, urmând ca în viitor să ajungă și în Moldova, Muntenia, Oltenia, Dobrogea și, bineînțeles, București.

Karina Brodi