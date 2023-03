PSD , PNL și UDMR au depus, marţi la Senat, un proiect de lege privind acordarea voucherelor de vacanţă, în sensul în care de la 1 ianuarie 2024 şi angajaţii din mediul privat să primească vouchere de vacanţă în aceleași condiții și aceeași sumă ca cei de la stat. Sigur doar până în 2026. Mulți cârcotași spun că se apropie anul electoral 2024 și parlamentarii noștri dar și guvernanții apelează la idei, legi, măsuri populiste. Sincer mă doare în cot ce gândesc să obțină atât timp cât pentru țară este un lucru bun. Am să redau mai jos proiectul de lege și explicațiile inițiatorilor și apoi mă explic ce vreau să zic ca să fiu înțeles și să nu creadă cititorii noștri că vreau doar să fac “propagandă guvernamentală”.

Începând cu anul 2024, angajatorii din mediul privat care acordă vouchere de vacanță angajaților, în cuantumul sumei de 1.450 de lei ar putea să nu mai suporte costul acestor beneficii. Potrivit proiectului de lege inițiat aceste sume ar putea să fie suportate de bugetul de stat.

Proiectul de lege modifică ordonanţa de urgenţă a Guvernului 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă:

„Începând cu data de 1 ianuarie 2024, pentru recuperarea şi întreţinerea capacităţii de muncă a personalului salarial, instituţiile publice (…), inclusiv activităţile finanţate integral din venituri proprii, înfiinţate pe lângă instituţiile publice, precum şi angajatorii care încadrează personal prin încheierea unui contract individual de muncă acordă, în condiţiile legii, anual, până la data de 31 decembrie 2026, bonuri de valoare, denumite în continuare vouchere de vacanţă, în cuantum de 1.450 lei pentru fiecare salariat. Voucherele de vacanţă se acordă în limitele sumelor prevăzute cu această destinaţie în bugetul de stat sau, după caz, în bugetele locale”, arată proiectul de lege depus de senatorii celor trei partide parlamentare.

Conform propunerii legislative, în cursul anului fiscal, angajaţii pot beneficia de vouchere de vacanţă, de prima de vacanţă şi bilete de odihnă acordate potrivit legii 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Indiferent de numărul contractelor individuale de muncă pe care le are în derulare, un angajat poate alege un singur angajator de la care urmează să primească voucherele de vacanţă, mai prevede proiectul.

„Angajaţii au obligaţia să depună o declaraţie pe proprie răspundere la fiecare dintre angajatori, prin care îşi exprimă opţiunea. Angajatorii îşi asumă răspunderea pentru corectitudinea şi veridicitatea datelor, prezentând la administraţiile judeţene ale finanţelor publice în raza cărora îşi au sediul social, lista prevăzută la alin. (1), însoţită de declaraţiile pe proprie răspundere ale angajaţilor. Sumele corespunzătoare voucherelor de vacanţă se alocă anual, din bugetul de stat, din impozitul pe venit plătit de fiecare angajator”, precizează sursa citată.

Totodată, modalitatea de plată a sumelor care reprezintă contravaloarea voucherelor de vacanţă va fi stabilită de Guvern, prin hotărâre de Guvern, într-un termen de maxim 30 de zile din momentul în care prezenta lege va fi promulgată de Preşedintele României.

„În termen de 5 zile de la primirea sumelor în cont, angajatorii vor vira sumele către unităţile emitente cu care au încheiate contracte, care vor transfera beneficiarilor valoarea nominală a voucherelor de vacanţă. Constituie contravenţie şi se sancţionează cu 5 puncte-amendă nedepunerea sau depunerea cu întârziere de către angajator a listei prevăzute la art 1”, mai indică iniţiativa legislativă.

Dispoziţiile proiectului de lege intră în vigoare de la data de 1 ianuarie 2024.

Iniţiatorii argumentează că „în România, costul fiscal pe angajat, de 40,85%, este cel mai ridicat din Uniunea Europeană, unde se înregistrează o medie de 26%- 27%”.

„În ţara noastră, 25% reprezintă doar contribuţia la CAS, la care se adaugă 10% impozitul pe venituri din salarii şi alte taxe. Fiscalitatea ridicată atrage după sine şi un grad de colectare redus. De exemplu, la CAS, statul român încasează doar 80% – 85% din totalul sumelor pe care ar trebui să le încaseze, în aceste condiţii este necesară identificarea de pârghii legislative prin care presiunea fiscală să devină cât mai redusă şi care să încurajeze încheierea de contracte de muncă. De exemplu, pentru sectorul bugetar a fost instituită măsura prin care angajaţii din acest sector beneficiază., printre altele, şi de vouchere de vacanţă, în sumă de 1.450 lei anual. Voucherele de vacanţă reprezintă şi un mijloc prin care salariații îşi refac puterea şi capacitatea de muncă şi, astfel, înregistrează o productivitate crescută a muncii”, mai susţin senatorii care au iniţiat proiectul, în expunerea de motive a propunerii de lege.

„Considerăm că acest mecanism poate fi extins şi pentru cei circa 4,2 milioane de angajaţi din sectorul privat, astfel încât să poată beneficia de vouchere de vacanță suportate din bugetul de stat, în valoare de 1.450 lei/anual, din sumele cu care aceștia contribuie deja sub forma impozitului pe venit şi/sau CAS. Angajatorii vor avea doar un rol de intermediari între stat şi salariaţi, care nu implică efort financiar propriu. Întrucât pot exista situaţii în care o persoană are încheiate contracte de muncă cu mai mulţi angajaţi în acelaşi timp, s-a prevăzut ca fiecare angajat să aibă posibilitatea să aleagă angajatorul prin intermediul căruia să primească voucherele de vacanţă. Pe lângă eliminarea discrepanţelor dintre cele două categorii de salariaţi – bugetari şi cei din sectorul privat – valoarea voucherelor de vacanţă se întoarce, practic, în economie, iar consecinţele sunt pozitive pentru întreaga industrie a turismului şi activităţilor conexe (HoReCa, industria alimentară, industria de transport, servicii, comerţ etc.)”, mai explică parlamentarii PNL, PSD şi UDMR.

Proiectul de lege a fost înregistrat la Senat, prim for sesizat, iar Camera Deputaţilor este decizională.

Așadar, ideea este genială. În primul rând, eu, ca privat, pot să ofer angajaților niște beneficii egale cu cele ce se oferă la stat. Pentru că din păcate la noi în țară mediul privat are un “concurent neloial“ în “persoana statului român”. Și anume, în mare parte salariile de la stat sunt mai mari decât cele din mediul privat. Dar cu aceste vouchere mai putem să ne apropiem de beneficiile angajaților de la stat. Apoi angajații vor putea vizita țara noastră și o vor putea cunoaște mai bine și se vor bucura de frumusețile patriei. La fel de important este că așa ajutăm clar tot mediul privat și dezvoltăm turismul din țara noastră și sincer pentru stat nu este o povară suma de 6 miliarde lei. Mai mult că 60 – 65% din fondurile alocate se vor întoarce la bugetul de stat sub formă de TVA, taxe, impozit pe salarii și impozit pe profit.

Și așa turismul românesc se va bucura de încă 4,2 milioane turiști din mediul privat plus deja cei 1.280.003 existenți de la stat. Și hai să fim serioși că pe lângă banii de cazare aceștia vor mai consuma încă pe atât pe deplasare, masă, vizitarea obiectivelor turistice. Ce mai lux pentru ei, cei din Horeca și în final și pentru statul român. Pe lângă taxele mai sus amintite, clar se vor crea în domeniul Horeca și noi locuri de muncă și mai mult ca sigur și investiții noi având în vedere că în următorii doi ani ai clar aproape 5,5 milioane posibili clienți. Plus că așa vor trebui să crească și ofertele, serviciile și ospitalitatea.

Foarte important, ca și în cazul voucherelor primite de angajații de la stat, și aceste tichete pot fi utilizate numai în România, iar procedura este una extrem de simplă: beneficiarul voucherului alege hotelul, pensiunea sau vila unde dorește să meargă în concediu, verifică dacă unitatea de cazare selectată este pe lista partenerilor care acceptă vouchere de vacanță, face rezervarea și achită folosind cardul primit. Important de precizat este faptul că voucherele de vacanță nu sunt transmisibile pot fi folosite numai de către beneficiarul lor, în baza unui document de identitate și nici rambursabile.

Sper totuși ca hotelierii să fie inspirați să nu mărească prețurile nejustificat acum că vor avea clienți destul de mulți, ci să le mențină și să lucreze la servicii și calitatea lor. Plus că dacă totul va decurge normal, și “stimabilii” viitori guvernanți vor fi obligați să mențină aceste măsuri și din 2026.