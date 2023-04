888 își îmbogățește colecția de jocuri cu titluri de la BetsoftGaming

- Advertisement -

BetsoftGaming și-a continuat expansiunea în Europa de Est și a ajuns și pe piața din România printr-un acord semnat cu unul dintre operatorii de top, 888casino, căruia îi furnizează mai multe sloturi online.

Numărul sloturilor de la 888casino crește lunar, astfel că această nouă colaborare nu este nicidecum o surpriză pentru clienții acestui cazino online de top, ci o confirmare a preocupării permanente pentru a îmbunătăți experiența oferită.

Acest acord are la bază o înțelegere semnată anterior cu 888 Holdings în 2021, iar prin intermediul său s-a extins prezența furnizorului de conținut în România, dar s-a îmbogățit și activitatea din Italia, Spania și Suedia.

“România este o piață în creștere ce prezintă mult interes pentru noi. De aceea colaborarea cu 888 va ajuta și mai mult la expansiunea noastră”, a declarat Anastasia Bauer, Head of Account Management la Betsoft.

În urma acestui acord, utilizatorii 888casino pot încerca mai multe sloturi noi, cum ar fi Primal Hunt, Stacked, Take the Bank și Book of Darkness. De altfel, 888casino își propune să le ofere utilizatorilor mai multe titluri în exclusivitate pentru piața din România și pe platforma sa acestea au o categorie specială. Printre titlurile exclusive de la 888casino regăsim MillionaireGenieMegaways, Book of Scrolls, The Goldiator, Luckis in the Air, Aztec Realm, dar și A Nightmare on Elm Street, inspirat din filmul cu același nume.

BetsoftGaming este un furnizor de top din industria jocurilor de noroc

BetsoftGaming este o companie care a fost înființată în 2006, iar în ultimii ani a avut o ascensiune remarcabilă, motiv pentru care s-a extins în diverse zone ale globului. În prezent are peste 200 de angajați și a dezvoltat peste 200 de jocuri încercate de peste 500 de mii de utilizatori. BetSoftGaming are peste 500 de clienți la nivel global.

Compania se prezintă ca fiind liderul industriei de sloturi, cu câștiguri frecvente, runde bonus, RTP excelent și funcții inovatoare care fac din fiecare joc o experiență captivantă. “Renumite pentru grafica noastră uimitoare, coloanele sonore orchestrale și personajele impresionante, toate lansările noastre sunt destinate folosirii în primul rând pe dispozitivele mobile. Divertismentul este pasiunea noastră”, este prezentarea pe care BetsoftGaming și-o face.

888casino, distracție la nivel înalt

Cazinoul online 888face parte din grupul 888, un nume de referință din industria jocurilor de noroc, ce a fost înființat în 1997. Pe platforma 888casino, utilizatorii au la dispoziție sloturi de la cei mai tari furnizori, iar compania își propune să semneze constant acorduri noi, așa cum este și cel cu BetsoftGaming, din dorința de a le oferi utilizatorilor o experiență captivantă.

Pe lângă numeroasele sloturi disponibile pe 888casino, utilizatorii au la dispoziție și posibilitatea de a încerca jocurile din secțiunea de live casino. Aici, ei pot testa numeroasele mese de ruletă, blackjack și baccarat, inclusiv cu dealeri care vorbesc limba română. Mizele pleacă de la doar 0.50 RON, în așa fel încât distracția în mediul online să fie disponibilă fiecărui utilizator, indiferent de bugetul pe care îl are alocat pentru această activitate.

Pe lângă 888casino, Grupul 888 mai este disponibil pentru utilizatorii din țara noastră și cu platformele 888poker și 888sport. La 888poker, utilizatorii pot încerca o mulțime de jocuri de poker și turnee zilnice, în așa fel să descopere tot timpul ceva care să le placă. Soft-ul 888poker este îmbunătățit constant, în așa fel încât utilizatorii să aibă parte de cea mai bună experiență posibilă.

Pe 888sport, clienții pot profita de adrenalina generată de pariurile sportive. Sunt mii de evenimente din cele mai tari sporturi, cu sute de opțiuni de pariere. Nu lipsesc spectacolul din Champions League, campionatul României ori principalele întreceri din Europa la fotbal, dar nici din alte sporturi populare cum ar fi baschet, tenis sau Formula 1. În plus, utilizatorii mai pot miza și pe evenimente ca Gala Premiilor Oscar, Eurovision și multe altele.