În urmă cu câteva zile am avut parte de o sesizare telefonică, și nu oricum ci chiar pe fixul de la redacție, venită de la un cititor din Germania. Acesta ne-a amintit că la Viile Satu Mare există un monument unic în România , cel ridicat în memoria motocicliștilor, victime ale accidentelor rutiere.

Iar rugămâmintea dânsului era să dăm o fugă la Viile Satu Mare să vedem în ce stare se mai află monumentul. Monument care , e convins dânsul, ar putea fi mediatizat mai mult și care ar putea aduce mai des motocicliștii din toată Europa în județ. Așa cum se întâmplă mai în vecini pe un deal din Ungaria!

Am fost sâmbătă la Viile Satu Mare și am pozat locul, cu drag pentru cititorul nostru din Germania…De partea cu adunatu motocicliștilor suntem siguri că se ocupă prietenii de la Eagles.

Amintim că monumentul ricicat de cei de la Eagles Bikers în memoria camarazilor decedați în accidente pe șosele a fost inaugurat în septembrie 2016…Iar la inaugurare am avut peste 500 motocicliști sosiți din toare regiunile țării, dar și din Ungaria și Ucraina.

Respect în trafic…și o săptămână frumoasă tuturor.