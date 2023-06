Hai hui prin județ…

- Advertisement -

A trecut și minivacanța de 1 Iunie cu punte până la Rusalii. Problema e că dacă va mai ține mult greva din învățământ riscăm să facem punte și mai departe, până la Sfântă Mărie Mică la cum se mișcă negocierile…Cei mici s-au distrat de ziua lor și au avut destule puncte de atracție în județ. Mai greu cu cei mai mari de a opta și foarte mari, de-a 12-a, care riscă să rămână blocați în copilărie…

Trecem peste ziua de joi…în weekend ne-am plimbat de la o sărbătoare la alta…Frumos cu peștele la festivalul de la Tiream. La intrare ne-au întâmpinat niște păsări EMU, rude mai mici ale struților. Nicio legătură cu festivalul, dar buni EMU de mascotă…Pește pe grătar, în făină de mălai, papricaș de pește cu lăști cu brânză, o delicatesă și pescari premiați…Concluzia e însă că la noi în Sătmar mai avem mult de promovat consumul de pește…Că tot porcul e cel mai bun fruct de mare sau de baltă…Sau după caz, la Tiream, ștrudelul șvăbesc a făcut toți banii.

De la Tiream, via Carei, hai la căpșuni…La Halmeu. Mult roșu, mulți căpșuni. Delicioși …problema e că nu prea au mers cu bere, așa că tot la carne am ajuns. De vită sau porc. Distracție pentru toate vârstele și buzunarele… Ne-am fi așteptat ca producătorii să fie mai fericiți…N-au cum , însă. Când îți cauți culegători și le oferi 300 de lei pe zi plus bere și mâncare și tot îi convingi cu greu să te ajute îți cam vine să- ți lași baltă toate interesele, vorba poetului…Sâmbătă am avut și-un raliu pe cinste-n Centrul Nou, iar în Codru s-a dansat la digănie și-n poiana cu ghiocei…

P.S. Era să uit de Filarmonică…și concertul cu muzică din desene animate…Alibaba și cei 40 de hoți mi s-a părut a fi încă de actualitate…Și cei 3 purceluși constructori de case, cărora le verifica lupul PUZ-ul, pardon, actele.