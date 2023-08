Ce să facă omul pe vremea asta caniculară…Caută nițică umbră , ceva răcoritor și răsfoiește atotștiutorul facebook…Tot ca să se răcorească mai lasă un comentariu ori să-și clătească ochii cu vreo postare șugubeață…Și tot răsfoind, de plictiseală, am dat peste îndemnul fanilor de la U Cluj cu…”Distribuiți!”. Ia să văd ce vor fanii șepcilor roșii…Vă las mesajul cu mențiunea că deocamdată nu-l și comentez…Vă las plăcerea de a o face…Și de a ne spune dacă au sau nU dreptate fanii lui U…

“Conduci drogat , omori scapi nevinovat

Aprinzi o torță, 3 ani condamnat “-Mesaj afisat in fața Ligii neProfesioniste de Fotbal

România anului 2023: Jandarmeria Română propuneri de modificări legislative pentru legea 4.

1) pentru o torță aprinsa pe stadion – 3 ani de închisoare cu executare

Câte persoane au murit in urma unor show-URI pirotehnice pe stadioanele din România? R: 0!

Câte persoane au fost mutilate sau rănite grav? R: 0! Câte persoane au avut nevoie de spitalizare după un asemenea moment? R:0!

Si totuși oamenii aia din peluze, in viziunea jandarmeriei romane, ar merita arestați pentru ca au accidentat aproximativ 0 persoane și pentru ca au oferit spectatorilor și telespectatorilor un motiv in plus sa vina la stadion sau sa privească meciul la televizor.

2) oferă dreptul jandarmului de a percheziționa mașinile suporterilor in ziua meciului.

In țara in care poliția a stat la poarta (Caracal) unuia care răpise o copila ore întregi pentru ca nu avea dreptul sa intre fara mandat, iar ulterior fata a fost ucisă, Jandarmeria își dorește sa faca perchezitii fara mandat si fara motive clare. De ce? Pentru ca ești suporter…

Mai bine conduci beat și omori un om

Decât să aprinzi o torță pe un stadion