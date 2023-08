Asociația Club Sportiv Mircea Dohan, în parteneriat cu Asociația Club Sportiv Team Cristian Gațu, organizează între 31 august – 2 septembrie 2023 cea de a XI-a ediție a „Memorialului Mircea Dohan” la handbal.

Competiția este destinată Juniorilor III și Junioarelor III (născuți/născute 2009-2010).

Evenimentul handbalistic este realizat sub egida Federației Române de Handbal.

”Ducem mai departe tradiția acestui eveniment care de la an la an a crescut ca valoare și importanță. Ne bucurăm și în acest an de prezența unor personalități din lumea handbalului românesc și, ce e mai important, de prezența a peste 30 de echipe din țară. Invităm iubitorii handbalului din zonă să vină să urmărească la lucru viitorul handbalului românesc” spune Grațian Boroș unul dintre organizatorii Festivalului de handbal de la Carei.

Cristian Gațu, Maricel Voinea și Radu Voina la deschiderea oficială

Au confirmat participarea echipele următoarelor cluburi: JUNIOARE III FETE: CSŞ 2 Baia Mare (Maramureş), Karpaty Ujgorod (Ucraina), AHC Valeria Motogna Zalău (Sălaj), Alpha Oradea (Bihor), Hajdunanasi Sport Klub (Ungaria), Liceul Liviu Rebreanu Turda, ACS Arieşul Turda (Cluj), HC Jimbolia (Timiş), LPS Satu Mare, KKS Cămin, CS Livada, ACS Mircea Dohan Carei (Satu Mare) şi JUNIORI III BĂIEŢI: Hajdunanasi Sport Klub (Ungaria), Academia Minaur Baia Mare, CS Seini (Maramureş), LPS Oradea (Bihor), Liceul Liviu Rebreanu Turda (Cluj), HC Dinamyc Zalău (Sălaj), CS ADEP Satu Mare şi KKS Cămin (Satu Mare).

Debutul evenimentului va avea loc la data de 31 august cu un turneu de minihandbal fete şi băieţi născute/născuţi 2013-2014, cu începere de la ora 10 la Sala de Sport a Colegiului Tehnic “Iuliu Maniu” din Carei.

La turneul de minihandbal fete participă echipele AHC Valeria Motogna Zalău, Şcoala Gimnazială “Bălcescu Petofi” Satu Mare, HC Livada, AS Olympus Negreşti Oaş, ACS Mircea Dohan Carei, HC Foieni, KKS Cămin, AS Dr. Browns Baia Mare, Valea Ierului, Asociaţia Sportivă şi Culturală PRO Tineret Pericei, Ştrumfi Crasna-Vârşolţ, Academia A. Csepreghi Baia Mare, Atletik Satu Mare, iar la băieţi participă echipele Dinamyc Zalău, Academia Minaur Baia Mare, CS Seini, KKS Cămin şi HC Foieni.

Deschiderea oficială a evenimentului va avea loc vineri, 01.09.2023, cu începere de la ora 10, la Sala de Sport a Colegiului Tehnic „Iuliu Maniu” Carei, fiind invitate nume sonore ale handbalului românesc. Sunt aşteptaţi cu drag Cristian Gaţu, Radu Voina, Maricel Voinea, Simona Maior Paşca, Ana Maria Şomoi, Ţurcaş Alina, Alexandru Stamate şi Bogdan Voina.

Meciurile se vor desfăşura în patru locaţii diferite vineri, 1 septembrie: Sala de Sport a Colegiului Tehnic „Iuliu Maniu” Carei, Sala de Sport din Căpleni (competiţiile de handbal masculin), Sala de Sport a Liceului Teoretic Carei şi Sala de Sport din Foieni (competiţiile de handbal feminin). Semifinalele şi finalele se vor desfăşura într-o singură locaţie sâmbăta, 2 septembrie: Sala de Sport “Iuliu Maniu” Carei.