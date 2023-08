Liga a 3-a: CSM Olimpia Satu Mare- Crișul Sântandrei 2-1 ( 1-1). Victorie mai clară decât o arată scorul…

- Advertisement -

Echipa de fotbal al Clubului Sportiv Municipal Olimpia Satu Mare a debutat sâmbătă în sezonul 2023-2024 a ligii a 3-a cu o victorie în fața nou promovatei Crișul Sântandrei, scor 2–1.

Meciul, jucat pe o căldură sufocantă a fost dominat clar de formația gazdă , doar lipsa de inspirație a atacanților făcând ca diferența de la final să fie de doar un gol.

Partida a început cu două ocazii irosite de galben-albaștrii la poarta bihorenilor iar golul a picat oarecum logic după 24 de minute de joc.

După o lovitură liberă în lateral stânga, căpitanul Zsiga Ervin l-a găsit excelent , demarcat pe Viorel Chinde, acesta a pasat inteligent în mijlocul careului de unde Pop Nándor l-a învins pe portarul bihorenilor, Eduard Nergheș (1–0).

Contrar cursului jocului oaspeții reușesc să egaleze înainte de pauză, la singura fază clară avută la poarta lui Darius Moldovan. După o degajare a portarului bihorean , experimentatul Ioan Hora a pasat cu călcâiul pentru Rareș Baciu, care l-a păcălit pe Răzvan Prodan , și, scăpat singur cu Moldovan a înscris pentru 1-1. ( min 43)

CSM Olimpia a început perfect repriza a doua iar în minutul 54 după cornerul executat perfect de Zsiga Ervin, Paul Copaci, venit lansat a marcat cu capul pentru 2-1 min 54.

Scorul putea prinde proporții, însă Mărieș, Suveg , Zsiga sau Abdul Adam au ratat ocazii imense….

De departe cel mai bun și cel mai aplaudat jucător al galben-albaștrilor a fost ganezul Abdul Adam. Adus în această vară de la CFR Cluj jucătorul de 21 de ani a cam dat ” ora exactă” la mijlocul terenului fiind extrem de util atât la recuperare cât și la construcție…

Urmează vinerea viitoare deplasarea la Cluj Napoca, unde CSM Olimpia Satu Mare va întâlni Sănătatea, echipă care a obținut un punct în primul meci disputat la Satu Mare, împotriva formației FC Olimpia MCMXXI.

Declarația antrenorului Cosmin Iuhas:

„A fost un meci, pe care l-am controlat de la început până la sfârșit. Din păcate ocaziile din acest meci au făcut, ca diferența dintre noi și cei din Sântandrei a fost de doar un gol. Îmi felicit băieții pentru modul cum au reacționat, pentru atitudinea pe care au avut-o. Nu a fost confortabil să joci pe o temperatură de 36 de grade, dar cred că am fost echipa mai bună, am meritat victoria. Am avut multe faze pe poartă, dar nu am reușit să marcăm. De aceea cred, că încă ne lipsește un atacant, care să împingă mingea în poartă. Felicit și echipa din Sântandrei pentru atitudinea pe care a avut-o și pentru primul meci al lor din Liga a 3-a.”

Portarul Naționalei României prezent la meci să-și susțină fratele

În meciul de sâmbătă am avut în tribuna oficială a Stadionului Olimpia-Daniel Prodan un oaspete de sea în persoana portarului naționalei române, pe Horațiu Moldovan. Goolkeeperul a avut meci din Superligă vineri seara la Craiova, unde echipa lui, Rapid a câștigat cu 5–3, după care a venit direct la Satu Mare, să-și vadă fratele mai mic, pe Darius Moldovan la lucru la CSM Olimpia. După meci Horațiu Moldovan a fost înconjurat de sătmăreni pentru poze și autografe, iar la final a avut câteva momente în care i-a dat câteva sfaturi fratelui său mai mic.

Declarația antrenorului Gheorghe Ghiț

„Un debut de campionat în care ne-am ridicat în multe momente la nivelul adversarului, o echipă mult mai bună ca în sezonul trecut. Însă au fost și momente mai slabe, care ne-au cotat. A fost prima etapă și încet, încet vom regla ceea ce nu a funcționat în acest joc”, a concluzionat antrenorul Gheorghe Ghiț.

Pentru Crișul urmează derby-ul bihorean cu Lotus Băile Felix, programat sâmbătă 2 septembrie, de la ora 17:00, pe Stadionul Comunal din Sântandrei.

CASETA TEHNICĂ

CSM OLIMPIA SATU MARE – CRIȘUL SÂNTANDREI 2-1 (1-1)

Au marcat: Nandor Pop 24, Paul Copaci 54 / Rareș Baciu 43

CSM Olimpia: D. Moldovan – R. Apai, R. Prodan (46 R. Lazăr), P, Copaci, A. Micaș, A. Abdoul, N. Pop (84 E. Morar), E. Zsiga (89 Zs. Veres), Al. Mareș (74 Vidrăsan), V. Chinde, Ad. Șter (46 N. Suveg). Director tehnic: Florin Fabian. Antrenor: Cosmin Iuhas

Crișul: Ed. Nergheș – R. Turcan (74 M. Balogh), Cr. Oros, C. Ntchinda, A. Achim, R. Baciu, P. Chiș-Toie (89 C. Covaciu), Șt. Funkenhauzer, D. Maghiar (46 C. Trip), I. Hora, Gh. Popescu. Antrenor: Gheorghe Ghiț

Arbitri: Norbert Kemenes (Baia Mare) – Cristian Mureșan (Cavnic), Alexandru Turian (Zalău)

Observatori FRF: Dionisiu Bumb (Baia Mare) și Gabriel Bârjac (Zalău)