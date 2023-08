Liga a 3-a : CSM Victoria Carei- Minerul Ocna Dej, sâmbătă ora 18. Optimism în tabăra careiană!

- Advertisement -

CSM Victoria Carei începe noul sezon cu un meci pe teren propriu, sâmbătă de la ora 18 , împotriva celor de la Minerul Ocna Dej.

Careienii care în sezonul trecut s-au salvat pe final de la retrogradare speră să fi acumulat experiență după emoțiile trăite în primăvară și acum să reușească o clasare mai bună în seria a 10-a.

”Cred că am învățat multe din experiența anului trecut. Acum suntem mai puternici și ca staff dar și la nivel de lot. Până la urmă am făcut și o pregătire bună chiar dacă a trebuit să renunțăm la cantonamentul de la Miercurea Ciuc. Ne-am organizat rapid și am avut condiții bune pe plan local pentru pregătirea centralizată. Am mare încredere în băieți și sunt convins că împreună cu suporterii noștri vom face o figură frumoasă în campionat” spune directorul CSM Victoria Carei, Tabi Zsolt.

La meciul de sâmbătă intrarea spectatorilor e liberă.

Trei meciuri se joacă vineri

Prima etapă a Ligii a 3-a în seria a 10-a începe vineri 25 august când sunt programate trei partide.

Minaur Baia Mare, Olimpia MCMXXI Satu Mare și Lotus Felix au ales să dispute meciurile de pe teren propriu vinerea în vreme ce CSM Olimpia Satu Mare și CSM Victoria Carei preferă ziua de sâmbătă. Tot din seria a 10-a SCM Zalău, Sănătatea Cluj și Minerul Ocna Dej vor disputa meciurile de pe teren propriu vinerea.

Program, meciurile încep la ora 18

CS Minaur Baia Mare – CSM Sighetu Marmaţiei

Olimpia MCMXXI Satu Mare – Sănătatea Servicii Publice

CS Lotus Băile Felix – SCM Zalău

CSM Olimpia Satu Mare – Crişul Sântandrei

CSM Victoria Carei – Minerul 1947 Ocna Dej