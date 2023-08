Recolta Dorolț și Fortuna Căpleni deschid noul sezon al Ligii a 4-a Elite

- Advertisement -

Vacanța de vară a luat sfârșit și pentru fotbalul județean patronat de AJF Satu Mare.

Liga a 4-a elite pornește vineri la drum într-un format cu o singură serie, cu 11 echipe la start.

Din păcate, după Adunarea Generală din 22 iulie cei de la Stăruința Berveni au anunțat că nu pot participa în cel mai important campionat organizat de AJF Satu Mare și au spus ”pas” astfel că în fiecare etapă o echipă va sta.

Oașul Negrești Oaș e prima echipă care se vede nevoită să stea după retragerea echipei din Berveni.

Campionatul va începe la Dorolț cu meciul de vineri dintre Recolta și Fortuna Căpleni. Recolta l-a instalat pe Sorin Marian ca antrenor principal după ce Cosmin Iuhas a ajuns pe banca tehnică e celor de la CSM Olimpia Satu Mare.

Sâmbătă la Tășnad avem duelul Unirea-Turul Micula. Tășnădenii alături de cei de la Oașul pornesc ca favoriți la câștigarea campionatului. Unirea i-a legitimate pe Călin Vădan (ex CSM Olimpia Satu Mare) și pe Bogdan Nyilvan (ex Victoria Carei ) în vreme ce la Micula au ajuns veteranii Oșan și Schvarzkopf (ex. CSM Olimpia Satu Mare) iar echipa are un parteneriat și va folosi mai mulți juniori de la Academia Partium.

ACS Botiz, cu ambițiosul Dan Gavrilescu pe bancă se anunță o candidată la podium în vreme ce Știința Beltiug și Talna Orașu Nou rămân aceleași trupe incommode… Știința a făcut o figură frumoasă în Cupa României în vreme ce Talna Orașu Nou pornește la drum cu Nelu Donca pe banca tehnică după despărțirea de Bogdan Faur. În plus, secundul Vasi Pop a lăsat Talna și a revenit ca principal la Oașul Negrești.

Iată programul primei etape:

Liga a IV-a ELITE, etapa 1

VINERI, 1 septembrie

ORELE 16:30 – juniori / 18:30 – seniori:

ACSC Recolta Dorolţ-AS Fortuna Căpleni

SÂMBĂTĂ, 2 septembrie, următoarele meciuri:

ORELE 15:00 / 17:00 :

AFC Unirea Tăşnad-ACS Turul Micula

DUMINICĂ, 3 septembrie, următoarele meciuri:

ORELE 16:00 – seniorii:

ACS Botiz-AS Someşul Odoreu

ORELE 15:00 / 17:00 :

AFC Căpleni-AFC Ştiinţa Beltiug

Schwaben Kalmandi Cămin-AFCS Talna Oraşu Nou

Delegările oficialilor vor fi postate pe site-ul www.gazetanord-vest.ro , vineri la prânz.