Ei și ce veți zice, e o tradiție pe la noi devenită banalitate în ultima vreme…Dar când mireasa furată ajunge să cânte pe scena de la Zilele Ardudului împreună cu Bodo și Proconsul, banalul devine știre…Și mai mult, momentul va rămâne unic, la fel ca nunta, în memoria frumoasei mirese, Alina.

S-a întâmplat sâmbătă seara sub Cetatea Ardudului…unde la fel ca-n multe alte zone din județ a fost distracție mare în această minivacanță…

E clar că s-a deschis sezonul nunților în județ…Iar până la finalul lunii o s-o ținem într-o distracție non stop…Și-n trafic și pe secene și la restaurante….Casă de piatră să fie iar despre episodul de la Ardud am zice că e acel moment când Proconsul îți cântă la nuntă, iar mirele nu știe nimic.