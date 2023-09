Vacanța de vară a luat sfârșit și pentru fotbalul județean patronat de AJF Satu Mare.

Sâmbătă la Tășnad avem duelul Unirea-Turul Micula/Partium. Tășnădenii alături de cei de la Oașul pornesc ca favoriți la câștigarea campionatului. Unirea i-a legitimat pe Călin Vădan (ex CSM Olimpia Satu Mare) și pe Bogdan Nyilvan (ex Victoria Carei ) în vreme ce la Micula au ajuns veteranii Oșan și Schvarzkopf (ex. CSM Olimpia Satu Mare) iar echipa are un parteneriat și va folosi mai mulți juniori de la Academia Partium.