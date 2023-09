CSM Olimpia Satu Mare revine pe teren propriu după deplasarea scurtă de pe ”Someșul” din etapa trecută.

Elevii lui Iuhas și Fabian vor întâlni sâmbătă de la ora 17 pe CSM Sighet iar singura variant acceptată de galben-albaștrii e victoria.

”Nu ne-a picat bine remiza din etapa trecută mai ales că am fost egalați în prelungiri și am condus cu 3-1. Dar acel meci a trecut și acum ne concentrăm pe meciul cu Sighet și ne-am dori din nous ă legăm victoriile așa cum am făcut în primele trei runde.” A spus antrenorul Cosmin Iuhas la Actualitatea sătmăreană de la Nord Vest TV. Acesta avertizează că meciul cu maramureșenii nu e unul ușor și trebuie tratat cu maximă concentrare. ”I-am întâlnit și în cupă și am văzut și meciurile jucate de ei până acum în campionat. Pot pune mari probleme” a mai amintit Iuhas.

De la CSM Sighet va lipsi Mensah Emmanuel, suspendat 3 etape după eliminarea din meciul cu FC Olimpia de la Satu Mare, scor 2-2. De asemenea de la CSM Olimpia va lipsi fundașul Lazăr eliminate tapa trecută pentru cumul de galbene în duelul cu FC Olimpia 1921, scor 3-3.

Etapa următoare, a 6-a, CSM Olimpia va juca tot acasă, cu Lotus Felix.

Victoria, cu infirmeria plină

Tot sâmbătă, de la ora 17, la Carei, Victoria va întâlni pe Minaur . Careienii au ieșit cam șifonați din deplasarea de la Sănătatea Cluj.

”Nu doar că am pierdut meciul jucat pe parcursul a două zile ci avem serioase probleme de lot. Portarul Fila a fost tamponat de Goga și a trebuit înlocuit și pe lângă el alți cinci jucători au probleme medicale și nu vor evolua cu Minaur. Chiar și în aceste condiții suntem obligați să câștigăm pentru că situația noastră în clasament nu e deloc confortabilă” spune antrenorul Marius Botan.

Partida Victoria Minaur se joacă sâmbătă de la ora 17. După acest meci careienii vin la Satu Mare pentru duelul cu FC Olimpia 1921 de pe stadionul Someșul.